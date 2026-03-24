ΑρχικήΚοινωνία
Σοκαριστικές αποκαλύψεις από υποψήφιο βουλευτή - «Πνευματικός με ωθούσε να γίνω straight, μου έλεγε να βλέπω ερωτικές ταινίες με γυναίκες για να συνηθίσει το μάτι μου»

 24.03.2026 - 18:33
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις από τον υποψήφιο βουλευτή της Volt, Αντώνη Παπαγεωργίου, σχετικά με την εκκλησία και τον πνευματικό του.

Ο Αντώνης μίλησε στο VOLT Podcast και τον Αντρέα Φυλακτού και ανέφερε τους λόγους που τον ώθησαν να φύγει από την εκκλησία.

«Ακολουθούσα μέσω του πνευματικού μου μια θεραπεία μεταστροφής. Είμαι ομοφυλόφιλος και προσπαθούσα να γίνω straight με διάφορες μεθόδους. Προσπαθούσε να με παντρέψει και να με κάνει ιερέα. Μίλησε το σώμα μου στα 30. Είχα την πρώτη έκρηξη στο στήθος, ήταν ψυχοσωματικό. Από τότε άρχισα να κλοτσώ με την εκκλησία.

Τελείωσα το πτυχίο μου στη θεολογία και το μεταπτυχιακό. Πάθαινα panic attacks στα 34 και αποφάσισα να φύγω από την εκκλησία. Η θεραπεία μεταστροφής με ώθησε στον ακτιβισμό. Έχασα τους γονείς μου από καρκίνο και τους δύο. Δεν ήμουν απλά ένας χριστιανός από τους συνηθισμένους.

Διατήρησα την παρθενία μου μέχρι τα 34. Μετά τα παράτησα όλα όταν πέθανε η μαμά μου. Το τι έκανα με την καθοδήγηση του πνευματικού μου ήταν τρομακτικό. Για να καταλάβεις μου έλεγε να βλέπω ερωτικές ταινίες με γυναίκες (λεσβίες) για να συνηθίσει το μάτι μου. Ο εν λόγω πνευματικός είχε 200 ομοφυλόφιλους που εξομολογούνταν κοντά του.  Όταν έφυγα από την εκκλησία έβαλα στόχο να πολεμήσω τις θεραπείες μεταστροφής. Δεν είναι όλοι οι ιερείς έτσι, είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε», είπε μεταξύ άλλων.

Δείτε τη συνέντευξη

Ελεύθερος με όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης

Ρωσική επίθεση με περισσότερα από 400 drones σε Κίεβο και Λβιβ, δείτε βίντεο

Σχολίασε το περίγραμμα λύσης του Γκουτέρες ο ΠτΔ - «Δεν είναι θετικό ότι είδαν το φως της δημοσιότητας»

Ήδη έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, την επομένη της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την ελπίδα να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.

