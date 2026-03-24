ΑρχικήΠολιτική
Απευθύνεται στους πολίτες και ανακοινώνει μέτρα για την ενεργειακή κρίση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

 24.03.2026 - 19:29
Στα μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, καθώς και σε ζητήματα που άπτονται του Κυπριακού αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του απόψε προς τους δημοσιογράφους.  

Στις δηλώσεις του, προσερχόμενος στην τελετή αναγόρευσης του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου σε επίτιμο δημότη του Δήμου Λευκάρων, και κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά και τη χθεσινή σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου, ότι ο ΓΓ των ΗΕ προτίθεται να καταθέσει πριν από το τέλος της θητείας του, πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πρώτο, δεν ήταν θετικό το γεγονός ότι πολλά που συζητήθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο είδαν το φως της δημοσιότητας.

Δεν λέω πως ό,τι είδε το φως της δημοσιότητας ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά κάποια από αυτά που λέχθηκαν και είπαμε ότι πρέπει να διαφυλαχθούν, είδαν το φως της δημοσιότητας. Δεν είναι θετικό, ειδικά προς διάφορες κατευθύνσεις.

Δεύτερο, ο ΓΓ το είπε, ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση, έχει την ξεκάθαρη πολιτική βούληση, το πλάνο για να προχωρήσουμε και ελπίζουμε οι προσπάθειες του, η βούληση του να μετουσιωθεί να μετεξελιχθεί σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για επανέναρξη των συνομιλιών. Αυτός είναι ο στόχος μας και χαίρομαι γιατί έχουμε τον ίδιο στόχο με τον ΓΓ».

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να αναμένουμε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήδη, την επομένη της συνάντησης με τον ΓΓ ξεκίνησε μια προσπάθεια που ευελπιστώ να μας οδηγήσει στο ζητούμενο που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών».

Ερωτηθείς για το πώς η Κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήδη, βρίσκονται σε εξέλιξη μέτρα πέραν των 100 εκ. ευρώ που αυτή η Κυβέρνηση έχει λάβει. Έγιναν πολλές συσκέψεις, την Κυπριακή είχα και σχετική συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και την Πέμπτη θα απευθυνθώ στον κυπριακό λαό με συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

Ρωσική επίθεση με περισσότερα από 400 drones σε Κίεβο και Λβιβ, δείτε βίντεο

 24.03.2026 - 19:00
Στη γειτονιά των αγγέλων ο 65χρονος Χριστάκης - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

 24.03.2026 - 19:40
Ήδη έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, την επομένη της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την ελπίδα να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.

  •  24.03.2026 - 19:55
