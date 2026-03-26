Πόσο έτοιμοι είστε για την αλλαγή της ώρας; Χρήσιμα tips

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που πλήττονται στην αλλαγή της ώρας είναι ο ύπνος. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι σταθερές ρουτίνες ύπνου είναι απαραίτητες όλο το χρόνο, αλλά ακόμη περισσότερο τις περιόδους που αλλάζει η ώρα. «Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η έλλειψη ύπνου κατά την περίοδο της θερινής ώρας έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία», λέει η δρ. Sudha Tallavajhula, ειδικός στην ιατρική ύπνου στο Χιούστον.

Ενδεικτικά είναι τα ευρήματα έρευνας που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Journal of Clinical Sleep Medicine και υποστηρίζει ότι αυτή την εποχή παρατηρείται έξαρση των κρίσεων ημικρανίας και μείωση του βαθύ ύπνου, ιδιαίτερα σε ενήλικες που είναι ήδη επιρρεπείς σε κρίσεις ημικρανίας. «Γνωρίζουμε ότι οι αλλαγές στο ρολόι δεν είναι καλές για την υγεία του εγκεφάλου», δήλωσε ο νευρολόγος και ειδικός ύπνου, δρ. Sasikanth Gorantla από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

Όταν ένας ευαίσθητος εγκέφαλος συναντά ένα διαταραγμένο ρολόι

Η ημικρανία είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, αποτελώντας τη δεύτερη κύρια αιτία αναπηρίας. Επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες και συχνά χαρακτηρίζεται από ναυτία, εμετό και ευαισθησία στο φως, τον ήχο και τις οσμές. Τα άτομα με ημικρανία τείνουν να έχουν πολύ ευαίσθητο νευρικό σύστημα. Ακόμη και μικρές διαταραχές στους ρυθμούς ύπνου μπορούν να λειτουργήσουν ως εναύσματα.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 23 ενήλικες για 4 εβδομάδες την περίοδο μετάβασης στη θερινή ώρα. Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά: Μετά την αλλαγή της ώρας, η συχνότητα των ημικρανιών σχεδόν διπλασιάστηκε. Ο αριθμός των ημερών με ημικρανίες αυξήθηκε από 7,76 σε 13,35 ανά 100 ημέρες σε κάθε άτομο — μια στατιστικά σημαντική αύξηση. Η σοβαρότητα των πονοκεφάλων δεν αυξήθηκε, η συχνότητά τους όμως ναι.

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν μετρήσιμη μείωση του βαθύ ύπνου. Ο μέσος όρος του κατά τη διάρκεια της νύχτας μειώθηκε από περίπου 94 λεπτά πριν την αλλαγή σε περίπου 84 λεπτά. Η συνολική διάρκεια του ύπνου, ωστόσο, παρέμεινε περίπου η ίδια, γεγονός που υποδηλώνει ότι επηρεάστηκε η ποιότητα και όχι η ποσότητα του ύπνου.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι ακόμη και μια μικρή διαταραχή του εσωτερικού ρολογιού του σώματος μπορεί να έχει σημαντική επίδραση», δήλωσε ο δρ. Gorantla. «Η αύξηση των ημικρανιών και η μείωση του βαθύ ύπνου υποδηλώνουν ότι η σταθερότητα του κιρκαδικού ρυθμού είναι απαραίτητη».

Γιατί ο βαθύς ύπνος είναι σημαντικός

Ο βαθύς ύπνος παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο εγκέφαλος απομακρύνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα μεταβολικά απόβλητα. Η μείωσή του μπορεί να επηρεάσει αυτές τις αναγεννητικές διαδικασίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων για την υγεία.

Η δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος ύπνου είναι εξίσου σημαντική: Ένα ήσυχο, σκοτεινό και δροσερό υπνοδωμάτιο μπορεί να βοηθήσει το σώμα να καταλάβει ότι είναι ώρα για ξεκούραση. Σύμφωνα με τη δρ. Tallavajhula, το φως του ήλιου είναι ένα από τα πιο ισχυρά σήματα για τη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού, δηλαδή του εσωτερικού ρολογιού του σώματος. Για όσους χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη, μια χαμηλή δόση μελατονίνης -περίπου 3 έως 5 mg- μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση του ύπνου. «Η διατήρηση ενός όσο το δυνατόν πιο οργανωμένου τρόπου ζωής είναι πιθανώς η καλύτερη μακροπρόθεσμη λύση για υγιείς συνήθειες ύπνου», συμπληρώνει η ειδικός.

Πώς να διευκολύνετε τη μετάβαση

Για όποιον επιθυμεί να βιώσει τη μετάβαση πιο ομαλά και να αποφύγει τις δυσάρεστες συνέπειες, οι ειδικοί συνιστούν απλές προσαρμογές στην καθημερινότητα που μπορούν να βοηθήσουν:

➲ Διατηρήστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου.

➲ Περιορίστε την πρόσληψη καφεΐνης και αποφύγετε τον μεσημεριανό ύπνο.

➲ Προσαρμόστε σταδιακά την ώρα ύπνου και την ώρα αφύπνισης κατά 15 λεπτά την ημέρα μέχρι την αλλαγή.

➲ Εκτεθείτε στον ήλιο για 30-60 λεπτά μετά την αφύπνιση για να βοηθήσετε στην επαναφορά του εσωτερικού ρολογιού.

➲ Μειώστε την έκθεση στο φως το βράδυ.

➲ Ασκηθείτε τακτικά, για να βελτιώσετε τον βαθύ ύπνο.

➲ Αν υποφέρετε από ημικρανίες, αποφύγετε τους συνήθεις παράγοντες, όπως το αλκοόλ, η αφυδάτωση και το άγχος.

Μια συνεχιζόμενη συζήτηση

Η θερινή ώρα αποτελεί από καιρό αντικείμενο συζήτησης σε όλο τον κόσμο. Η Ευρώπη συζητά εδώ και χρόνια το ενδεχόμενο κατάργησής της, την ώρα που σε μέρη όπως η Αριζόνα και η Χαβάη έχει ήδη σταματήσει να εφαρμόζεται. Έρευνες έχουν επίσης επισημάνει τις πιθανές επιπτώσεις της αλλαγής ώρας στην ασφάλεια – σύμφωνα με τα στοιχεία, τα τροχαία ατυχήματα αυξάνονται κατά περίπου 6% την εβδομάδα μετά την αλλαγή της ώρας, πιθανώς λόγω της απώλειας ύπνου.

Τα ευρήματα προστίθενται στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι αλλαγές στο ρολόι μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία. Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ υποδηλώνει ότι η μόνιμη θερινή ώρα -που αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό το φως της ημέρας- μπορεί να είναι πιο ευεργετική για την υγεία, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να αποτρέψει εκατομμύρια περιπτώσεις παχυσαρκίας και εγκεφαλικών επεισοδίων σε εθνικό επίπεδο κάθε χρόνο. Σημειώνουν, ωστόσο, ότι αυτά τα ευρήματα δεν είναι οριστικά και πρέπει να σταθμιστούν σε σχέση με άλλους παράγοντες, όπως η ασφάλεια, οι κοινωνικοί παράγοντες και οι οικονομικές επιπτώσεις.

Η αλλαγή κατά μία μόλις ώρα μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, όμως η μελέτη υποδηλώνει ότι οι βιολογικές επιπτώσεις της είναι κάθε άλλο παρά ασήμαντες. Αν και η προσαρμογή μπορεί να διαταράξει προσωρινά τον οργανισμό, μικρές αλλαγές μπορούν να συμβάλλουν σε μια ομαλότερη μετάβαση. «Ελπίζουμε ότι αυτή η έρευνα θα ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της θερινής ώρας στην υγεία. Η ευθυγράμμιση του κιρκαδικού ρυθμού παίζει ζωτικό ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου και ακόμη και μικρές διαταραχές έχουν σημασία», καταλήγει ο δρ. Gorantla.

