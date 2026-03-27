Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Φουρλά προς Κομισιόν: «Άμεση ανάγκη για ευρωπαϊκά μέτρα κατά της ακρίβειας»

 27.03.2026 - 09:32
Με γραπτή Ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ & ΕΛΚ, Λουκάς Φουρλάς, θέτει επί τάπητος τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις που ήδη προκαλεί η συνεχιζόμενη γεωπολιτική κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν, καλώντας σε συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση.

Όπως επισημαίνεται στην παρέμβασή του, η αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια και την περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει άμεσα την οικονομία, με αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και ευρύτερες συνέπειες για πολίτες και επιχειρήσεις.

«Παρακολουθούμε ήδη ένα ράλι τιμών στα καύσιμα, τόσο στο πετρέλαιο όσο και στη βενζίνη και το φυσικό αέριο.

«Οι συνέπειες στο ηλεκτρικό ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν αρχίσει ήδη να διαφαίνονται.»

Ο κ. Φουρλάς υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη βάση των εμπειριών από προηγούμενες κρίσεις.

«Με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους και τα διδάγματα από την κρίση της πανδημίας, πιστεύω ότι απαιτείται ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση.»

Μέσα από την Ερώτησή του, ο κ. Φουρλάς καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί συγκεκριμένα ως προς τα μέτρα που εξετάζει για αντιμετώπιση της σοβαρής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί.

«Επιβάλλεται η εξέταση λήψης ενιαίων έκτακτων ευρωπαϊκών μέτρων για τη στήριξη των τομέων που πλήττονται από την κλιμάκωση και συνέχιση του πολέμου για τον μετριασμό των σημαντικών επιπτώσεων στα κράτη μέλη.»

Η παρέμβαση του κ. Φουρλά εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών ενεργειών για ανάδειξη ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και τη σταθερότητα της οικονομίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα λειτουργία: Τέλος το χάος στις αγορές - Θα συγκρίνουμε προϊόντα απευθείας μέσα στο... ChatGPT

 27.03.2026 - 09:19
Επόμενο άρθρο

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στους δρόμους - Αυτό που όλοι βλέπουν αλλά κανείς δεν λέει

 27.03.2026 - 09:37
Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για ψήφιση του νομοσχεδίου - «Καθοριστικό βήμα για βελτίωση των υπηρεσιών υγείας»

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για ψήφιση του νομοσχεδίου - «Καθοριστικό βήμα για βελτίωση των υπηρεσιών υγείας»

Ως μία σημαντική μεταρρύθμιση αλλά και καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμός και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν οι πολίτες, χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας από την Ολομέλεια της Βουλής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  27.03.2026 - 09:57
  27.03.2026 - 06:26
  27.03.2026 - 10:00
  27.03.2026 - 10:26
  27.03.2026 - 10:03
  27.03.2026 - 10:34
  27.03.2026 - 06:29
  27.03.2026 - 08:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα