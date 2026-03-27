Μήνυμα Φουρλά προς Κομισιόν: «Άμεση ανάγκη για ευρωπαϊκά μέτρα κατά της ακρίβειας»

Όπως επισημαίνεται στην παρέμβασή του, η αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια και την περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει άμεσα την οικονομία, με αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και ευρύτερες συνέπειες για πολίτες και επιχειρήσεις.

«Παρακολουθούμε ήδη ένα ράλι τιμών στα καύσιμα, τόσο στο πετρέλαιο όσο και στη βενζίνη και το φυσικό αέριο.

«Οι συνέπειες στο ηλεκτρικό ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν αρχίσει ήδη να διαφαίνονται.»

Ο κ. Φουρλάς υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη βάση των εμπειριών από προηγούμενες κρίσεις.

«Με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους και τα διδάγματα από την κρίση της πανδημίας, πιστεύω ότι απαιτείται ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση.»

Μέσα από την Ερώτησή του, ο κ. Φουρλάς καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί συγκεκριμένα ως προς τα μέτρα που εξετάζει για αντιμετώπιση της σοβαρής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί.

«Επιβάλλεται η εξέταση λήψης ενιαίων έκτακτων ευρωπαϊκών μέτρων για τη στήριξη των τομέων που πλήττονται από την κλιμάκωση και συνέχιση του πολέμου για τον μετριασμό των σημαντικών επιπτώσεων στα κράτη μέλη.»

Η παρέμβαση του κ. Φουρλά εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών ενεργειών για ανάδειξη ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και τη σταθερότητα της οικονομίας.