Υπουργείο Εσωτερικών: Παραδέχεται τα κενά στα καταφύγια και αλλάζει «στρατόπεδο» – Πώς απαντά στο «καμπανάκι» της Ελεγκτικής

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 27.03.2026 - 10:00
Σε μια προσπάθεια ανασύνταξης και εκσυγχρονισμού του δικτύου πολιτικής προστασίας προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Υπουργείο, αναγνωρίζοντας τις διαπιστώσεις της Ελεγκτικής, σημειώνει πως ήδη από το 2023 βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρεία προσπάθεια αναδιοργάνωσης, η οποία στοχεύει στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων που δυσχεραίνουν την κάλυψη του πληθυσμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη φιλοσοφία επιλογής των χώρων προστασίας, καθώς εγκαταλείπεται η μέχρι πρότινος αναποτελεσματική πρακτική της χρήσης υπόγειων χώρων σε ιδιωτικές κατοικίες. Με οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών, η νέα προσέγγιση επικεντρώνεται πλέον σε δημόσιους χώρους μεγάλης χωρητικότητας, όπως υπόγεια δημόσια πάρκινγκ, υπεραγορές, ξενοδοχεία και εκκλησίες. Η στρατηγική αυτή επιλογή εκτιμάται ότι, παρά τη μείωση του απόλυτου αριθμού των σημείων, θα οδηγήσει σε ουσιαστική αύξηση του ποσοστού κάλυψης των πολιτών, διασφαλίζοντας παράλληλα ευκολότερη πρόσβαση και καλύτερη οργάνωση.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο παραδέχεται ότι η ενημέρωση του κοινού υπήρξε ελλιπής, γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη της εφαρμογής SafeCY το 2024. Αν και τα πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν λειτουργικά προβλήματα στην εφαρμογή, οι αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας και το Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» προχώρησαν ήδη σε σημαντικές διορθώσεις για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταλήγει τονίζοντας ότι ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής προστασίας αποτελεί προτεραιότητα, με στόχο την ενίσχυση του επιπέδου ανταπόκρισης του κράτους το συντομότερο δυνατό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τα 6 πράγματα που πρέπει να πετάξεις από την κουζίνα σου τώρα

 27.03.2026 - 10:04
Επόμενο άρθρο

Τροχαίο με όχημα και μοτοσικλέτα - Στο Νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι 39χρονος, η κατάσταση της υγείας του

 27.03.2026 - 10:26
Ως μία σημαντική μεταρρύθμιση αλλά και καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμός και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν οι πολίτες, χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας από την Ολομέλεια της Βουλής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα