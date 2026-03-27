Υπουργείο Εσωτερικών: Παραδέχεται τα κενά στα καταφύγια και αλλάζει «στρατόπεδο» – Πώς απαντά στο «καμπανάκι» της Ελεγκτικής

Το Υπουργείο, αναγνωρίζοντας τις διαπιστώσεις της Ελεγκτικής, σημειώνει πως ήδη από το 2023 βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρεία προσπάθεια αναδιοργάνωσης, η οποία στοχεύει στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων που δυσχεραίνουν την κάλυψη του πληθυσμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη φιλοσοφία επιλογής των χώρων προστασίας, καθώς εγκαταλείπεται η μέχρι πρότινος αναποτελεσματική πρακτική της χρήσης υπόγειων χώρων σε ιδιωτικές κατοικίες. Με οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών, η νέα προσέγγιση επικεντρώνεται πλέον σε δημόσιους χώρους μεγάλης χωρητικότητας, όπως υπόγεια δημόσια πάρκινγκ, υπεραγορές, ξενοδοχεία και εκκλησίες. Η στρατηγική αυτή επιλογή εκτιμάται ότι, παρά τη μείωση του απόλυτου αριθμού των σημείων, θα οδηγήσει σε ουσιαστική αύξηση του ποσοστού κάλυψης των πολιτών, διασφαλίζοντας παράλληλα ευκολότερη πρόσβαση και καλύτερη οργάνωση.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο παραδέχεται ότι η ενημέρωση του κοινού υπήρξε ελλιπής, γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη της εφαρμογής SafeCY το 2024. Αν και τα πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν λειτουργικά προβλήματα στην εφαρμογή, οι αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας και το Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» προχώρησαν ήδη σε σημαντικές διορθώσεις για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταλήγει τονίζοντας ότι ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής προστασίας αποτελεί προτεραιότητα, με στόχο την ενίσχυση του επιπέδου ανταπόκρισης του κράτους το συντομότερο δυνατό.