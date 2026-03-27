 27.03.2026 - 10:04
Τα 6 πράγματα που πρέπει να πετάξεις από την κουζίνα σου τώρα

Η κουζίνα είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους χώρους του σπιτιού. Εκεί ετοιμάζουμε τα γεύματά μας, αποθηκεύουμε τρόφιμα και περνάμε αρκετό χρόνο μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, πολλές φορές γεμίζει με αντικείμενα που είτε έχουν φθαρεί είτε απλώς δεν είναι πια χρήσιμα. Με τον καιρό, συσσωρεύονται πράγματα που όχι μόνο καταλαμβάνουν χώρο, αλλά μπορεί να επηρεάζουν και την υγιεινή ή την ασφάλεια των τροφίμων.


Ένας μικρός έλεγχος στα ντουλάπια και στους πάγκους της κουζίνας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Πετώντας αντικείμενα που δεν χρειάζονται πια, ο χώρος γίνεται πιο καθαρός, πιο οργανωμένος και πιο λειτουργικός. Αν θέλεις λοιπόν να κάνεις ένα μικρό «ξεκαθάρισμα», υπάρχουν μερικά πράγματα που καλό είναι να απομακρύνεις άμεσα από την κουζίνα σου.

 

1. Παλιά σφουγγάρια πιάτων

Τα σφουγγάρια πιάτων είναι από τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα στην κουζίνα, αλλά και από τα πιο «παραμελημένα». Με τον καιρό συγκεντρώνουν υγρασία, υπολείμματα τροφών και βακτήρια. Αν ένα σφουγγάρι έχει αρχίσει να μυρίζει άσχημα ή έχει χάσει το σχήμα του, είναι σημάδι ότι πρέπει να αντικατασταθεί. Πολλοί ειδικοί προτείνουν να αλλάζουμε το σφουγγάρι πιάτων κάθε λίγες εβδομάδες, ώστε να διατηρείται η κουζίνα πιο υγιεινή.

2. Πλαστικά δοχεία χωρίς καπάκι

Σχεδόν σε κάθε κουζίνα υπάρχει ένα ντουλάπι γεμάτο πλαστικά δοχεία αποθήκευσης. Πολύ συχνά όμως συσσωρεύονται δοχεία χωρίς το σωστό καπάκι ή καπάκια που δεν ταιριάζουν πουθενά. Αυτά τα αντικείμενα απλώς καταλαμβάνουν χώρο χωρίς να εξυπηρετούν κάποιον πραγματικό σκοπό. Ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα μπορεί να ελευθερώσει αρκετό χώρο στα ντουλάπια σου.


3. Πολύ παλιά μπαχαρικά

Τα μπαχαρικά δεν χαλάνε εύκολα, όμως με τον χρόνο χάνουν το άρωμα και τη γεύση τους. Αν έχεις βαζάκια μπαχαρικών που βρίσκονται στο ντουλάπι σου εδώ και χρόνια, πιθανότατα δεν προσφέρουν πια τη γεύση που θα έπρεπε. Ένα απλό τεστ είναι να τα μυρίσεις. Αν το άρωμα είναι πολύ αδύναμο ή σχεδόν ανύπαρκτο, ίσως ήρθε η στιγμή να τα αντικαταστήσεις.

4. Φθαρμένες ξύλινες κουτάλες

Οι ξύλινες κουτάλες είναι πρακτικές και αγαπημένες στην κουζίνα, όμως με τον χρόνο μπορεί να εμφανίσουν ρωγμές ή να απορροφήσουν μυρωδιές από τα φαγητά. Όταν το ξύλο αρχίζει να φθείρεται, μπορεί να συγκρατεί υγρασία και βακτήρια. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερο να τις αντικαταστήσεις με καινούριες.


5. Παλιά τηγάνια με φθαρμένη επίστρωση

Τα αντικολλητικά τηγάνια είναι ιδιαίτερα πρακτικά, αλλά δεν διαρκούν για πάντα. Όταν η αντικολλητική επίστρωση αρχίζει να φθείρεται ή να ξεφλουδίζει, το σκεύος δεν λειτουργεί πλέον σωστά. Εκτός από την ευκολία στο μαγείρεμα, ένα φθαρμένο τηγάνι μπορεί να κάνει και το φαγητό να κολλάει πιο εύκολα. Αν παρατηρείς τέτοια σημάδια, ίσως είναι ώρα για αντικατάσταση.

6. Ληγμένα τρόφιμα που έχουν ξεχαστεί

Στο πίσω μέρος των ντουλαπιών ή του ψυγείου συχνά βρίσκονται τρόφιμα που έχουν ξεχαστεί για μήνες. Σάλτσες, κονσέρβες ή συσκευασίες που έχουν λήξει εδώ και καιρό απλώς καταλαμβάνουν χώρο και δημιουργούν ακαταστασία. Ένας έλεγχος στις ημερομηνίες λήξης μπορεί να βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα την κουζίνα σου και να ξέρεις ακριβώς τι έχεις διαθέσιμο.

Πηγή: mad.gr

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για ψήφιση του νομοσχεδίου - «Καθοριστικό βήμα για βελτίωση των υπηρεσιών υγείας»

Ως μία σημαντική μεταρρύθμιση αλλά και καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμός και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν οι πολίτες, χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας από την Ολομέλεια της Βουλής.

  •  27.03.2026 - 09:57
