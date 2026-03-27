ΑρχικήΚοινωνίαΑνείπωτη θλίψη: «Έφυγε» ο Ανδρέας Πίττας – Ήταν μόλις 38 ετών – Δείτε φωτογραφία του
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» ο Ανδρέας Πίττας – Ήταν μόλις 38 ετών – Δείτε φωτογραφία του

 27.03.2026 - 13:58
Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Ανδρέα Πίττα, μόλις σε ηλικία 38 ετών από τον Άγιο Κωνσταντίνο και τέως κατοίκου Ευρύχου.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ευρύχου με ανάρτησή του εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο θάνατο του Ανδρέα Πίττα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, σε ηλικία μόλις 38 ετών.

«Η πρόωρη απώλειά του σκορπίζει θλίψη και συγκίνηση σε όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν», έγραψαν χαρακτηριστικά.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή  29 Μαρτίου 2026 και ώρα 1:00 μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Ευρύχου.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 12:30 μ.μ., ενώ η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ευρύχου.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ευρύχου εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια προς τη σύζυγο, τα παιδιά, τους γονείς, τα αδέλφια και όλους τους οικείους του εκλιπόντος.

Αιωνία του η μνήμη.

Αντί στεφάνων, παράκληση είναι όπως γίνονται εισφορές για τα παιδιά του εκλιπόντος.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο «σφυρί» εκατοντάδες αντικείμενα - Από iPhone και laptop μέχρι κοσμήματα και ρολόγια - Δείτε τιμές και φωτογραφίες
Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Κινδύνεψε να καεί ζωντανός 36χρονος ενώ κοιμόταν -Τον έσωσαν αστυνομικοί
VIDEO: H τραγική ιστορία της 25χρονης που θα κάνει ευθανασία - Ο ομαδικός βιασμός, η βουτιά στο κενό που την άφησε παραπληγική και η έκκληση «θέλω να πεθάνω όμορφη»
Έφυγε από τη ζωή ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης - «Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό...» - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Αυτός ο υποψήφιος αποχώρησε μετά τις εσωκομματικές της Άμεσης Δημοκρατίας – «Κουράστηκα να κάνω τον καραγκιόζη»
Στυλιάνα Αβερκίου: «Έχω κοιλιακούς, τουλάχιστον πάλι είμαι σέξι ακόμα και άβαφη είμαι πραγματικά πανέμορφη»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί «δεν κάνει» να σκουπίζεις τη Μεγάλη Εβδομάδα: Οι δοξασίες των Καθολικών και τι ισχύει στην Kύπρο

 27.03.2026 - 13:55
Επόμενο άρθρο

Νέα εποχή για την πυελική αποκατάσταση στην Κύπρο

 27.03.2026 - 13:57
Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνάντηση, ανά πάσα στιγμή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, μετά από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Λετυμπιώτης: «Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια για μέτρα στήριξης... τότε θα ενεργοποιηθεί μια σειρά από μέτρα»

Εξελίξεις για τα δάνεια προσφύγων: Απόφαση-κλειδί στη Βουλή – Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες - Τι σημαίνει το 0%

Ψηφίστηκαν αλλαγές στα ωφελήματα πρώην Προέδρων Δημοκρατίας και Βουλής - Απείχε από τη ψηφοφορία η ΠτΒ

Καταδικάστηκαν 35χρονος και 19χρονος για υπόθεση ναρκωτικών - Τους έκανε... τσακωτούς η ΥΚΑΝ

LIVE: Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, θα εμποδίσουμε όποιον επιχειρήσει να τα περάσει

Γιατί «δεν κάνει» να σκουπίζεις τη Μεγάλη Εβδομάδα: Οι δοξασίες των Καθολικών και τι ισχύει στην Kύπρο

Τους καταλαβαίνουμε: Ζευγάρι ζει τα τελευταία 3 χρόνια σε ξενοδοχείο για να... γλιτώνει το νοίκι

