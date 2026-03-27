Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» ο Ανδρέας Πίττας – Ήταν μόλις 38 ετών – Δείτε φωτογραφία του

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ευρύχου με ανάρτησή του εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο θάνατο του Ανδρέα Πίττα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, σε ηλικία μόλις 38 ετών.

«Η πρόωρη απώλειά του σκορπίζει θλίψη και συγκίνηση σε όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν», έγραψαν χαρακτηριστικά.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 και ώρα 1:00 μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Ευρύχου.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 12:30 μ.μ., ενώ η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ευρύχου.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ευρύχου εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια προς τη σύζυγο, τα παιδιά, τους γονείς, τα αδέλφια και όλους τους οικείους του εκλιπόντος.

Αιωνία του η μνήμη.

Αντί στεφάνων, παράκληση είναι όπως γίνονται εισφορές για τα παιδιά του εκλιπόντος.