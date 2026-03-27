Νέα εποχή για την πυελική αποκατάσταση στην Κύπρο

ΑρχικήΔελτία ΤύπουΝέα εποχή για την πυελική αποκατάσταση στην Κύπρο
 27.03.2026 - 13:57
Το American Medical Center εφαρμόζει τη σύγχρονη μέθοδο EnPlace διευρύνοντας τις θεραπευτικές επιλογές στη γυναικολογία

Το American Medical Center καθίσταται το πρώτο ιατρικό κέντρο στην Ευρώπη που εφαρμόζει τη μέθοδο EnPlace, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση της πρόπτωσης γυναικολογικών οργάνων. Με την εφαρμογή της καινοτόμου αυτής τεχνικής στην Κύπρο, το American Medical Center τοποθετεί για άλλη μια φορά τη χώρα μας ψηλά στον παγκόσμιο χάρτη της υγείας, αναβαθμίζοντας το διεθνές του αποτύπωμα στον τομέα της γυναικολογίας.

Η μέθοδος EnPlace διενεργείται στο AMC από τη μαιευτήρα - γυναικολόγο Δρα Άντρη Κάκκουρα και αποτελεί μια σύγχρονη, πρωτοποριακή και ελάχιστα επεμβατική τεχνική αποκατάστασης της πρόπτωσης της μήτρας. Πραγματοποιείται διακολπικά, χωρίς κοιλιακές τομές και χωρίς χρήση πλέγματος, προσφέροντας στις γυναίκες μια αναβαθμισμένη θεραπευτική επιλογή με σεβασμό στη φυσιολογία του σώματος.

Η πρόπτωση επηρεάζει μεγάλο αριθμό γυναικών, κυρίως μετά την εμμηνόπαυση ή έπειτα από πολλαπλούς τοκετούς. Εκδηλώνεται με αίσθημα πίεσης ή βάρους στην πύελο, δυσκολία στην ούρηση ή την κένωση, ακράτεια, πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή ή ακόμη και ορατή προβολή ιστού στον κόλπο, επηρεάζοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα και την ψυχολογία της γυναίκας. Παρά τη συχνότητά του φαινομένου, πολλές ασθενείς καθυστερούν να αναζητήσουν ιατρική εκτίμηση.

Η τεχνική EnPlace επιτρέπει την τοποθέτηση ειδικών μικρών αγκυρώσεων στους πυελικούς συνδέσμους, με στόχο την επαναφορά και σταθεροποίηση της μήτρας ή του κολπικού κολοβώματος στη φυσιολογική τους θέση, χωρίς εκτεταμένη χειρουργική παρασκευή ιστών. Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 30 λεπτά, χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεση της μήτρας μπορεί να πραγματοποιηθεί με γενική ή τοπική αναισθησία και η νοσηλεία περιορίζεται συνήθως σε λίγες ώρες, επιτρέποντας ταχεία επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες. Τα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα καταδεικνύουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ικανοποίησης ασθενών, με χαμηλή πιθανότητα υποτροπής.

Η συγκεκριμένη μέθοδος ενδείκνυται κυρίως για εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ατροφική μήτρα και σημαντική πρόπτωση, σε περιπτώσεις όπου επιδιώκεται αποφυγή εκτεταμένου χειρουργείου ή εμφύτευσης πλέγματος, καθώς και σε ασθενείς με επιπλέον προβλήματα υγείας. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική λύση σε περιπτώσεις υποτροπής μετά από κολπική υστερεκτομή.

Όπως επισημαίνει η Δρ Άντρη Κάκκουρα, η πρόπτωση δεν είναι απλώς ένα ανατομικό πρόβλημα, αλλά μια κατάσταση που επηρεάζει βαθιά την ποιότητα ζωής και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας. Με τη μέθοδο EnPlace τονίζει, μπορούμε να προσφέρουμε μια ασφαλή και λιγότερο τραυματική επιλογή, με γρήγορη ανάρρωση. Το σημαντικότερο υπογραμμίζει η Δρ Κάκκουρα, είναι ότι πλέον οι γυναίκες στην Κύπρο και στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη, σύγχρονη λύση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η μέθοδος ήταν διαθέσιμη μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα στο Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Η εφαρμογή της από το American Medical Center επιβεβαιώνει έμπρακτα τη σταθερή στρατηγική του για συνεχή επένδυση στην καινοτομία, στην τεχνογνωσία και στην

παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, εδραιώνοντας το ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή ως κέντρο αναφοράς σε πολλαπλούς τομείς προηγμένης ιατρικής, με τη γυναικολογία να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αριστείας του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο «σφυρί» εκατοντάδες αντικείμενα - Από iPhone και laptop μέχρι κοσμήματα και ρολόγια - Δείτε τιμές και φωτογραφίες
Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Κινδύνεψε να καεί ζωντανός 36χρονος ενώ κοιμόταν -Τον έσωσαν αστυνομικοί
VIDEO: H τραγική ιστορία της 25χρονης που θα κάνει ευθανασία - Ο ομαδικός βιασμός, η βουτιά στο κενό που την άφησε παραπληγική και η έκκληση «θέλω να πεθάνω όμορφη»
Έφυγε από τη ζωή ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης - «Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό...» - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Αυτός ο υποψήφιος αποχώρησε μετά τις εσωκομματικές της Άμεσης Δημοκρατίας – «Κουράστηκα να κάνω τον καραγκιόζη»
Στυλιάνα Αβερκίου: «Έχω κοιλιακούς, τουλάχιστον πάλι είμαι σέξι ακόμα και άβαφη είμαι πραγματικά πανέμορφη»

 

 

 

Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» ο Ανδρέας Πίττας – Ήταν μόλις 38 ετών – Δείτε φωτογραφία του

 27.03.2026 - 13:58
Λετυμπιώτης: «Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια για μέτρα στήριξης... τότε θα ενεργοποιηθεί μια σειρά από μέτρα»

 27.03.2026 - 14:06
Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνάντηση, ανά πάσα στιγμή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, μετά από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

  •  27.03.2026 - 13:52
Λετυμπιώτης: «Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια για μέτρα στήριξης... τότε θα ενεργοποιηθεί μια σειρά από μέτρα»

Λετυμπιώτης: «Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια για μέτρα στήριξης... τότε θα ενεργοποιηθεί μια σειρά από μέτρα»

  •  27.03.2026 - 14:06
Εξελίξεις για τα δάνεια προσφύγων: Απόφαση-κλειδί στη Βουλή – Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες - Τι σημαίνει το 0%

Εξελίξεις για τα δάνεια προσφύγων: Απόφαση-κλειδί στη Βουλή – Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες - Τι σημαίνει το 0%

  •  27.03.2026 - 13:14
Ψηφίστηκαν αλλαγές στα ωφελήματα πρώην Προέδρων Δημοκρατίας και Βουλής - Απείχε από τη ψηφοφορία η ΠτΒ

Ψηφίστηκαν αλλαγές στα ωφελήματα πρώην Προέδρων Δημοκρατίας και Βουλής - Απείχε από τη ψηφοφορία η ΠτΒ

  •  27.03.2026 - 12:00
Καταδικάστηκαν 35χρονος και 19χρονος για υπόθεση ναρκωτικών - Τους έκανε... τσακωτούς η ΥΚΑΝ

Καταδικάστηκαν 35χρονος και 19χρονος για υπόθεση ναρκωτικών - Τους έκανε... τσακωτούς η ΥΚΑΝ

  •  27.03.2026 - 15:48
LIVE: Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, θα εμποδίσουμε όποιον επιχειρήσει να τα περάσει

LIVE: Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, θα εμποδίσουμε όποιον επιχειρήσει να τα περάσει

  •  27.03.2026 - 12:41
Γιατί «δεν κάνει» να σκουπίζεις τη Μεγάλη Εβδομάδα: Οι δοξασίες των Καθολικών και τι ισχύει στην Kύπρο

Γιατί «δεν κάνει» να σκουπίζεις τη Μεγάλη Εβδομάδα: Οι δοξασίες των Καθολικών και τι ισχύει στην Kύπρο

  •  27.03.2026 - 13:55
Τους καταλαβαίνουμε: Ζευγάρι ζει τα τελευταία 3 χρόνια σε ξενοδοχείο για να... γλιτώνει το νοίκι

Τους καταλαβαίνουμε: Ζευγάρι ζει τα τελευταία 3 χρόνια σε ξενοδοχείο για να... γλιτώνει το νοίκι

  •  27.03.2026 - 15:35

