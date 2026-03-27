Λετυμπιώτης: «Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια για μέτρα στήριξης... τότε θα ενεργοποιηθεί μια σειρά από μέτρα»

 27.03.2026 - 14:06
Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, δήλωσε την Παρασκευή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε σχέση με πιθανά νέα μέτρα στήριξης λόγω της κατάστασης στην περιοχή.

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Κασίμ Ντιάν, και, ερωτηθείς, αν η Κυβέρνηση θα παρατείνει τα μέτρα που εξήγγειλε χθες στην περίπτωση που η κρίση παραταθεί, ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι είναι κάτι το οποίο το έχει πει και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια.

«Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ούτε τη διάρκεια ούτε την ένταση ούτε το βάθος που θα έχει αυτή η κρίση και τις επιδράσεις που θα έχει είτε στις τιμές ενέργειας είτε στις τιμές των προϊόντων, υπάρχει μια σειρά από μέτρα τα οποία εάν παραστεί ανάγκη, αν χρειαστεί, θα ενεργοποιηθούν», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σε θέση να λαμβάνει αυτά τα μέτρα και να καταρτίζει «αυτόν τον πολύ στοχευμένο σχεδιασμό, γιατί ακριβώς τα δημόσια οικονομικά μάς το επιτρέπουν, γιατί ακριβώς τα στέρεα οικονομικά θεμέλια είναι αυτά που αποτελούν τη βασική προϋπόθεση». 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνάντηση, ανά πάσα στιγμή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, μετά από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

