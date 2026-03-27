ΑρχικήΚοινωνίαΑφθώδης πυρετός: Σε λειτουργία νέα πλατφόρμα ενημέρωσης - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν πολίτες και κτηνοτρόφοι
Αφθώδης πυρετός: Σε λειτουργία νέα πλατφόρμα ενημέρωσης - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν πολίτες και κτηνοτρόφοι

 27.03.2026 - 15:54
Αφθώδης πυρετός: Σε λειτουργία νέα πλατφόρμα ενημέρωσης - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν πολίτες και κτηνοτρόφοι

Σε μια προσπάθεια καλύτερης ενημέρωσης και στήριξης των πολιτών και των επηρεαζόμενων επαγγελματιών, το Υπουργείο Γεωργίας θέτει σε λειτουργία την επίσημη ιστοσελίδα για τον αφθώδη πυρετό.

Η νέα πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς για όλες τις εξελίξεις γύρω από τη νόσο, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες και πρακτική καθοδήγηση, σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τον πρωτογενή τομέα και τη δημόσια υγεία.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Σε λειτουργία η επίσημη ιστοσελίδα για τον αφθώδη πυρετό

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία η επίσημη ιστοσελίδα www.footandmouth.gov.cy, με στόχο να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την ενημέρωση των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων, παραγωγών, αλλά και των πολιτών.

Μέσα από την ιστοσελίδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη νόσο, τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ, τις οδηγίες βιοασφάλειας, καθώς και τα διαθέσιμα τηλέφωνα επικοινωνίας για άμεση καθοδήγηση και αναφορά περιστατικών.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται ενότητες για τη στήριξη των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων, τις αποζημιώσεις, καθώς και για την επαναδραστηριοποίηση των μονάδων και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Στην ιστοσελίδα μπορεί, πέραν από τους επηρεαζόμενους, να βρει πληροφορίες και το ευρύ κοινό. Διατίθενται επίσης ερωτήσεις και απαντήσεις για βασικά ζητήματα, καθώς και τα ισχύοντα διατάγματα, το εθνικό σχέδιο και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Η ιστοσελίδα θα επικαιροποιείται σε συνεχή βάση, ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης.

Καταδικάστηκαν 35χρονος και 19χρονος για υπόθεση ναρκωτικών - Τους έκανε... τσακωτούς η ΥΚΑΝ

Πεθύμησε Κύπρο ο Σπιλέφσκι; Η δήλωση που... «γεννά» απορίες

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνάντηση, ανά πάσα στιγμή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, μετά από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

