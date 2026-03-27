Αφθώδης πυρετός: Σε λειτουργία νέα πλατφόρμα ενημέρωσης - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν πολίτες και κτηνοτρόφοι

Η νέα πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς για όλες τις εξελίξεις γύρω από τη νόσο, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες και πρακτική καθοδήγηση, σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τον πρωτογενή τομέα και τη δημόσια υγεία.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Σε λειτουργία η επίσημη ιστοσελίδα για τον αφθώδη πυρετό

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία η επίσημη ιστοσελίδα www.footandmouth.gov.cy, με στόχο να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την ενημέρωση των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων, παραγωγών, αλλά και των πολιτών.

Μέσα από την ιστοσελίδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη νόσο, τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ, τις οδηγίες βιοασφάλειας, καθώς και τα διαθέσιμα τηλέφωνα επικοινωνίας για άμεση καθοδήγηση και αναφορά περιστατικών.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται ενότητες για τη στήριξη των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων, τις αποζημιώσεις, καθώς και για την επαναδραστηριοποίηση των μονάδων και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Στην ιστοσελίδα μπορεί, πέραν από τους επηρεαζόμενους, να βρει πληροφορίες και το ευρύ κοινό. Διατίθενται επίσης ερωτήσεις και απαντήσεις για βασικά ζητήματα, καθώς και τα ισχύοντα διατάγματα, το εθνικό σχέδιο και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Η ιστοσελίδα θα επικαιροποιείται σε συνεχή βάση, ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης.