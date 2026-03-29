Το ΥΠΕΞ εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για επιθέσεις κατά χριστιανών στη Συρία

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα X, το Σάββατο, λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση για διεξαγωγή έρευνας, η Κύπρος ζητά την ταχεία ολοκλήρωσή της και τη λογοδοσία των δραστών.

«Τα δικαιώματα και η ασφάλεια όλων των Σύρων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνοτικής καταγωγής, πρέπει να προστατεύονται πλήρως. Επαναβεβαιώνουμε ότι η ειρηνική ένταξη και η χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση είναι ουσιαστικής σημασίας για μια ενωμένη Συρία, για την περιφερειακή σταθερότητα και για τη συνεργασία με την ΕΕ», καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών.