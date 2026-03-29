163 νέα emojis έρχονται στα iPhone: Από «παραμορφωμένο πρόσωπο» και Bigfoot, μέχρι Όρκα και κατολίσθηση
163 νέα emojis έρχονται στα iPhone: Από «παραμορφωμένο πρόσωπο» και Bigfoot, μέχρι Όρκα και κατολίσθηση

Οι χρήστες iPhone αναμένεται να αποκτήσουν πολύ περισσότερες επιλογές στα emojis, καθώς η Apple πρόσθεσε 163 νέα εικονίδια στη νέα δοκιμαστική έκδοση του λειτουργικού συστήματος iOS 26.4.

Η τέταρτη beta έκδοση για προγραμματιστές περιλαμβάνει κυρίως παραλλαγές με διαφορετικούς τόνους δέρματος για ήδη υπάρχοντα emojis, όμως παρουσιάζει και 13 εντελώς νέες προσθήκες.

Σύμφωνα με το Emojipedia, το οποίο εντόπισε τις αλλαγές, η έκδοση iOS 26.4 beta 4 είναι ήδη διαθέσιμη στους developers. Με βάση το χρονοδιάγραμμα προηγούμενων εκδόσεων, η τελική δημόσια διάθεση του iOS 26.4 αναμένεται στα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου.

Τα νέα emojis που προστίθενται

Από τα 163 νέα emojis, τα 150 αφορούν νέες παραλλαγές τόνου δέρματος για υπάρχοντα emojis, όπως εκείνα με ανθρώπινες φιγούρες.

Ωστόσο, 13 είναι εντελώς νέα σχέδια, μεταξύ των οποίων:

- παραμορφωμένο πρόσωπο (distorted face)

- σύννεφο μάχης (fight cloud)

- όρκα

- «τριχωτό πλάσμα» τύπου Bigfoot

- τρομπόνι

- κατολίσθηση

- σεντούκι θησαυρού

- μπαλαρίνα (σε κίτρινο ή πέντε διαφορετικούς τόνους δέρματος)

- Το «τριχωτό πλάσμα», που θυμίζει τον θρυλικό Bigfoot, προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα social media.

Το emoji που ενθουσίασε τους χρήστες

Παρότι αρκετές από τις νέες επιλογές τράβηξαν την προσοχή, το emoji που προκάλεσε τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό είναι το «παραμορφωμένο πρόσωπο», το οποίο εμφανίζεται με κοκκινισμένα μάγουλα και διογκωμένα μάτια.

Χρήστες του X (πρώην Twitter) σχολίασαν ότι πρόκειται να γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή emojis.

«Αυτό θα είναι σίγουρα στα πέντε πιο χρησιμοποιούμενα emojis», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο emoji «θα γίνει το πιο χρησιμοποιημένο μέσα σε μία νύχτα».

Αντιδράσεις για τα υπόλοιπα emojis

Το emoji της κατολίσθησης προκάλεσε πιο ανάμεικτες αντιδράσεις. Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν ότι πιθανόν να χρησιμοποιείται συχνά σε πολιτικές συζητήσεις στα social media, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν ποιος είχε ζητήσει ένα τέτοιο emoji.

Αντίθετα, το emoji του Bigfoot φάνηκε να γίνεται δεκτό με χιούμορ. Ένας χρήστης έγραψε ότι «επιτέλους υπάρχει επίσημο emoji για να κάνω tag τους φίλους μου όταν έχουν μέρες να ξυριστούν».

Νέα emojis μέσα στη χρονιά

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την αποκάλυψη από το Emojipedia ότι εννέα ακόμη emojis βρίσκονται υπό ανάπτυξη και αναμένεται να εμφανιστούν αργότερα μέσα στη χρονιά.

Τα νέα αυτά εικονίδια εμφανίστηκαν στα δημόσια αρχεία της Unicode και περιλαμβάνουν:

- δύο νέες χειρονομίες (αντίχειρας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά)

- πρόσωπο που μισοκλείνει τα μάτια

- μετεωρίτη

- φάρο

- πεταλούδα monarch

Ωστόσο, ένα emoji φαίνεται να έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον πριν ακόμη κυκλοφορήσει: το αγγούρι τουρσί (pickle).

Κάποιοι χρήστες στα social media σχολίασαν ότι μπορεί να αντικαταστήσει το emoji της μελιτζάνας, το οποίο συχνά χρησιμοποιείται με υπαινικτική σημασία.

«Το emoji του αγγουριού θα γίνει τεράστιο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε με χιούμορ ότι «η μελιτζάνα αρχίζει να ανησυχεί».

Την αισιοδοξία του για μετουσίωση της πολιτικής βούλησης της ελληνοκυπριακής πλευράς σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό εξέφρασε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συμμετοχή του στον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου «Run for Autism», στην Αγία Νάπα.

