Banksy: Ο γάμος των 100 δολαρίων και οι κότες στον κήπο – Άγνωστες πτυχές της ζωής του καλλιτέχνη
ΔΙΕΘΝΗ

Banksy: Ο γάμος των 100 δολαρίων και οι κότες στον κήπο – Άγνωστες πτυχές της ζωής του καλλιτέχνη

 29.03.2026 - 20:18
Banksy: Ο γάμος των 100 δολαρίων και οι κότες στον κήπο – Άγνωστες πτυχές της ζωής του καλλιτέχνη

Για δεκαετίες, το όνομά του ήταν συνώνυμο με το μυστήριο, την αντικαθεστωτική τέχνη και την αποφυγή των αρχών.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του Banksy –κατά κόσμον Robin Gunningham– σκιαγραφούν το προφίλ ενός ανθρώπου που, πίσω από το σπρέι και τις κουκούλες, απολαμβάνει μια απόλυτα συμβατική και ήρεμη καθημερινότητα.

Ένας «φθηνός» γάμος στο Λας Βέγκας

Σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο διασημότερος street artist του πλανήτη ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του, Joy Millward, το 2006. Η τελετή δεν είχε τίποτα από τη λάμψη των γκαλερί του Λονδίνου. Αντιθέτως, πραγματοποιήθηκε στο θρυλικό «A Little White Wedding Chapel» του Λας Βέγκας, κόστισε μόλις 100 δολάρια και ήταν μια τυπική, γρήγορη διαδικασία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Από τα γκράφιτι στην ενοριακή ζωή

Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, δεν κρύβεται στο παρελθόν αλλά στο παρόν του καλλιτέχνη. Ο άνθρωπος που τα έργα του πωλούνται για εκατομμύρια λίρες, φέρεται να ζει σε μια ήσυχη γωνιά της αγγλικής επαρχίας. Οι πληροφορίες τον παρουσιάζουν ως έναν «κύριο της διπλανής πόρτας», ο οποίος πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία, ασχολείται με την κηπουρική στο περιβόλι του και φροντίζει τις κότες του.

Σύμφωνα με την dailymail, η σύζυγός του, Joy, επαγγελματίας με προϋπηρεσία στην πολιτική έρευνα για το Εργατικό Κόμμα, φαίνεται πως αποτελεί το στήριγμά του στη διατήρηση αυτής της διπλής ζωής. Οι γείτονες περιγράφουν ένα διακριτικό ζευγάρι που δεν δίνει δικαιώματα, αγνοώντας πλήρως ότι ο άνθρωπος που βλέπουν να περιποιείται τα φυτά του είναι ο ίδιος που προκαλεί παγκόσμιο παροξυσμό με κάθε νέα του τοιχογραφία.

Το τέλος του μυστηρίου;

Αν και η ταυτότητα του Robin Gunningham ως Banksy ήταν το «κοινό μυστικό» των κύκλων της τέχνης εδώ και χρόνια, οι λεπτομέρειες που προέκυψαν από πρόσφατες νομικές εμπλοκές φαίνεται να γκρεμίζουν οριστικά το τείχος της ανωνυμίας.

Για τους θαυμαστές του, η αποκάλυψη ότι ο «επαναστάτης» Banksy ζει μια τυπική μεσοαστική ζωή μπορεί να φαντάζει ειρωνική. Για τον ίδιο, όμως, φαίνεται πως η μεγαλύτερη τέχνη από όλες ήταν να παραμείνει ένας «αόρατος» άνθρωπος μέσα στην καρδιά της βρετανικής κοινωνίας.

ΠτΔ: Αισιοδοξία για νέα πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στο Κυπριακό

ΠτΔ: Αισιοδοξία για νέα πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στο Κυπριακό

Την αισιοδοξία του για μετουσίωση της πολιτικής βούλησης της ελληνοκυπριακής πλευράς σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό εξέφρασε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συμμετοχή του στον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου «Run for Autism», στην Αγία Νάπα.

ΠτΔ: Αισιοδοξία για νέα πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στο Κυπριακό

ΠτΔ: Αισιοδοξία για νέα πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στο Κυπριακό

  •  29.03.2026 - 11:36
LIVE: Η Τεχεράνη απειλεί το αεροπλανοφόρο USS Lincoln - Δεκάδες συλλήψεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων

LIVE: Η Τεχεράνη απειλεί το αεροπλανοφόρο USS Lincoln - Δεκάδες συλλήψεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων

  •  29.03.2026 - 07:40
ΠτΔ: Στόχος το 2027-2028 να έχουμε πρώτη πώληση κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μέσω Αιγύπτου

ΠτΔ: Στόχος το 2027-2028 να έχουμε πρώτη πώληση κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μέσω Αιγύπτου

  •  29.03.2026 - 11:57
«Επιβεβλημένη μέθοδος και όχι ευχάριστη διαδικασία»: Τι απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τις «εκτελέσεις» ζώων με κυνηγετικό όπλο

«Επιβεβλημένη μέθοδος και όχι ευχάριστη διαδικασία»: Τι απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τις «εκτελέσεις» ζώων με κυνηγετικό όπλο

  •  29.03.2026 - 20:31
Θωρακίζεται η κτηνοτροφία: «Φρένο» στην εξάπλωση του αφθώδους πυρετού με μηδενικά νέα κρούσματα – Στο 98% οι εμβολιασμοί των βοοειδών

Θωρακίζεται η κτηνοτροφία: «Φρένο» στην εξάπλωση του αφθώδους πυρετού με μηδενικά νέα κρούσματα – Στο 98% οι εμβολιασμοί των βοοειδών

  •  29.03.2026 - 17:08
Στον «αέρα» η τελετή του Αγίου Φωτός; Οι αυστηροί περιορισμοί του Ισραήλ και το επεισόδιο με τον Καθολικό Πατριάρχη

Στον «αέρα» η τελετή του Αγίου Φωτός; Οι αυστηροί περιορισμοί του Ισραήλ και το επεισόδιο με τον Καθολικό Πατριάρχη

  •  29.03.2026 - 19:29
Βουλευτικές εκλογές σε συνθήκες πολιτικής ρευστότητας: Το θρίλερ του ενδιάμεσου χώρου, η φθορά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και η επόμενη μέρα που προμηνύεται απρόβλεπτη

Βουλευτικές εκλογές σε συνθήκες πολιτικής ρευστότητας: Το θρίλερ του ενδιάμεσου χώρου, η φθορά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και η επόμενη μέρα που προμηνύεται απρόβλεπτη

  •  29.03.2026 - 07:28
Την Τρίτη η κηδεία της Μαρινέλλας, σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Την Τρίτη η κηδεία της Μαρινέλλας, σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

  •  29.03.2026 - 19:04

