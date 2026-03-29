Banksy: Ο γάμος των 100 δολαρίων και οι κότες στον κήπο – Άγνωστες πτυχές της ζωής του καλλιτέχνη

Ωστόσο, οι πρόσφατες αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του Banksy –κατά κόσμον Robin Gunningham– σκιαγραφούν το προφίλ ενός ανθρώπου που, πίσω από το σπρέι και τις κουκούλες, απολαμβάνει μια απόλυτα συμβατική και ήρεμη καθημερινότητα.

Ένας «φθηνός» γάμος στο Λας Βέγκας

Σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο διασημότερος street artist του πλανήτη ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του, Joy Millward, το 2006. Η τελετή δεν είχε τίποτα από τη λάμψη των γκαλερί του Λονδίνου. Αντιθέτως, πραγματοποιήθηκε στο θρυλικό «A Little White Wedding Chapel» του Λας Βέγκας, κόστισε μόλις 100 δολάρια και ήταν μια τυπική, γρήγορη διαδικασία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Από τα γκράφιτι στην ενοριακή ζωή

Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, δεν κρύβεται στο παρελθόν αλλά στο παρόν του καλλιτέχνη. Ο άνθρωπος που τα έργα του πωλούνται για εκατομμύρια λίρες, φέρεται να ζει σε μια ήσυχη γωνιά της αγγλικής επαρχίας. Οι πληροφορίες τον παρουσιάζουν ως έναν «κύριο της διπλανής πόρτας», ο οποίος πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία, ασχολείται με την κηπουρική στο περιβόλι του και φροντίζει τις κότες του.

Σύμφωνα με την dailymail, η σύζυγός του, Joy, επαγγελματίας με προϋπηρεσία στην πολιτική έρευνα για το Εργατικό Κόμμα, φαίνεται πως αποτελεί το στήριγμά του στη διατήρηση αυτής της διπλής ζωής. Οι γείτονες περιγράφουν ένα διακριτικό ζευγάρι που δεν δίνει δικαιώματα, αγνοώντας πλήρως ότι ο άνθρωπος που βλέπουν να περιποιείται τα φυτά του είναι ο ίδιος που προκαλεί παγκόσμιο παροξυσμό με κάθε νέα του τοιχογραφία.

Το τέλος του μυστηρίου;

Αν και η ταυτότητα του Robin Gunningham ως Banksy ήταν το «κοινό μυστικό» των κύκλων της τέχνης εδώ και χρόνια, οι λεπτομέρειες που προέκυψαν από πρόσφατες νομικές εμπλοκές φαίνεται να γκρεμίζουν οριστικά το τείχος της ανωνυμίας.

Για τους θαυμαστές του, η αποκάλυψη ότι ο «επαναστάτης» Banksy ζει μια τυπική μεσοαστική ζωή μπορεί να φαντάζει ειρωνική. Για τον ίδιο, όμως, φαίνεται πως η μεγαλύτερη τέχνη από όλες ήταν να παραμείνει ένας «αόρατος» άνθρωπος μέσα στην καρδιά της βρετανικής κοινωνίας.