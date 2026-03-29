ΔΙΕΘΝΗ

Γυναίκα πήρε αποζημίωση 14 εκατ. δολαρίων - Έφαγε παγωτό με μεταλλικά καρφιά και έμεινε ανίκανη να αποκτήσει παιδιά

 29.03.2026 - 20:25
Μία γυναίκα στη Φλόριντα των ΗΠΑ έλαβε αποζημίωση ύψους 14 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά από περιστατικό κατά το οποίο κατάπιε μεταλλικά καρφιά και θραύσματα που βρίσκονταν μέσα σε παγωτό που είχε αγοράσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, όταν η Μπράντι Μπάκλεϊ αγόρασε παγωτό με γεύση butter pecan από κατάστημα Bruster’s Ice Cream στην περιοχή Palm Bay. Όπως κατήγγειλε σε αγωγή που κατατέθηκε το 2019, το παγωτό περιείχε «πολλαπλά μεταλλικά καρφιά ή θραύσματα», τα οποία δεν ήταν ορατά.

Σύμφωνα με τη nypost, η ίδια περιέγραψε ότι κατά την πρώτη μπουκιά ένιωσε κάτι να κολλάει στον λαιμό της, θεωρώντας αρχικά ότι επρόκειτο για κάποιο κομμάτι ξηρού καρπού. Ωστόσο, όταν επισκέφθηκε το νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε ακτινογραφία, διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί καρφί.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, τα μεταλλικά αντικείμενα ήταν ενσωματωμένα μέσα στο παγωτό, γεγονός που δεν της επέτρεψε να τα αντιληφθεί εγκαίρως.

Η Μπάκλεϊ υπέστη σοβαρούς και μόνιμους τραυματισμούς, που επηρέασαν το κεφάλι, τον αυχένα, τα άκρα και το νευρικό της σύστημα, ενώ παρουσίασε και εκτεταμένες ουλές και παραμορφώσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με την αγωγή, υπέστη μόνιμη απώλεια σωματικών λειτουργιών και νευρολογικές βλάβες.

Η ίδια και ο σύζυγός της υποστήριξαν ότι οι τραυματισμοί είχαν ως αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να αποκτήσουν παιδιά, ενώ κατήγγειλαν επίσης σημαντικά ιατρικά έξοδα, απώλεια εισοδήματος και μειωμένη μελλοντική επαγγελματική δυνατότητα.

Η αγωγή στρεφόταν κατά εταιρειών που συνδέονται με το δίκτυο Bruster’s, κατηγορώντας τις ότι δεν διασφάλισαν την ασφάλεια των προϊόντων τους. Όπως αναφέρεται, τα καταστήματα παρασκευάζουν καθημερινά το παγωτό επιτόπου μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, η οποία, σύμφωνα με τους ενάγοντες, παρουσίασε σοβαρή αστοχία.

Αν και αρχικά ζητήθηκε αποζημίωση άνω των 15.000 δολαρίων, το δικαστήριο επιδίκασε τελικά 14 εκατομμύρια δολάρια, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και τη μόνιμη φύση των τραυματισμών.

Ο δικηγόρος της Μπάκλεϊ δήλωσε ότι η απόφαση ήταν δίκαιη με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ άλλος νομικός που δεν σχετίζεται με την υπόθεση εκτίμησε ότι το ποσό θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο, λόγω της απώλειας δυνατότητας τεκνοποίησης.

ΠτΔ: Αισιοδοξία για νέα πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στο Κυπριακό

