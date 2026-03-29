ΑρχικήΚοινωνία«Επιβεβλημένη μέθοδος και όχι ευχάριστη διαδικασία»: Τι απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τις «εκτελέσεις» ζώων με κυνηγετικό όπλο
«Επιβεβλημένη μέθοδος και όχι ευχάριστη διαδικασία»: Τι απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τις «εκτελέσεις» ζώων με κυνηγετικό όπλο

Στη απόηχο των έντονων αντιδράσεων και των σοκαριστικών εικόνων που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δίνουν τη δική τους απάντηση σχετικά με τις μεθόδους που ακολουθούνται για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Μετά την καταγγελία του Προέδρου του Κινήματος Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών, Νικόλα Προδρόμου, για χρήση κυνηγετικών όπλων κατά τη θανάτωση ζώων, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε διευκρινίσεις, επιχειρώντας να ρίξουν φως στις διαδικασίες που ακολουθούνται στο πεδίο.

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η χρήση πυροβόλου όπλου δεν αποτελεί αυθαίρετη πρακτική, αλλά είναι μια απόλυτα νόμιμη και επιτρεπόμενη μέθοδος θανάτωσης ζώων, η οποία προβλέπεται ρητά από τον Κανονισμό αριθ. 1099/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές υπογραμμίζουν πως η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέγεται με γνώμονα την πρόκληση ακαριαίου θανάτου, διασφαλίζοντας ότι τα ζώα δεν υποβάλλονται σε αχρείαστη ταλαιπωρία ή πόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Περαιτέρω, η ανακοίνωση τονίζει ότι το έργο αυτό επιτελείται αποκλειστικά από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο καλείται να φέρει εις πέρας μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναγνωρίζουν τη σκληρότητα των εικόνων που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαμηνύοντας ωστόσο ότι σε καμία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί επιλογή ή ευχάριστη εμπειρία για όσους συμμετέχουν. Αντιθέτως, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα δυσάρεστο αλλά αναγκαίο μέτρο που επιβάλλεται αποκλειστικά ως έσχατη λύση για την εκρίζωση της νόσου και την προστασία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας από μια πιθανή ανεξέλεγκτη εξάπλωση του αφθώδους πυρετού.

ΠτΔ: Αισιοδοξία για νέα πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στο Κυπριακό

Την αισιοδοξία του για μετουσίωση της πολιτικής βούλησης της ελληνοκυπριακής πλευράς σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό εξέφρασε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συμμετοχή του στον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου «Run for Autism», στην Αγία Νάπα.

