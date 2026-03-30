Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το ταξίδι ΠτΔ στην Αίγυπτο, το νομοσχέδιο για παρακολουθήσεις και το καθεστώς των Βάσεων

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Αντιδράσεις στον ΔΗΣΥ για τις παρακολουθήσεις» αναφέρεται σε προειδοποιήσεις για κατάργηση της δικαιοσύνης και της δημοσιογραφίας, για ενίσχυση της αυθαιρεσίας από την εξουσία. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, σημειώνοντας ότι η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε πέραν των 37 σεντς το λίτρο. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε «διπλωματικό πυρετό» για τους περιορισμούς στον Πανάγιο Τάφο εν μέσω γενικευμένης ανάφλεξης.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Στενά περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης» αναφερόμενος στο καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων και σημειώνοντας ότι τυχόν αλλαγή του είναι δύσκολη, με απίθανη την αποχώρηση. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα δημοσιεύει σενάρια για χερσαίες επιχειρήσεις στον πόλεμο στο Ιράν. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι σήμερα αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία-πλαίσιο με την Αίγυπτο, για την ανάπτυξη των ανακαλύψεων φυσικού αερίου.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Υπογραφές για Ενέργεια» κάνει λόγο για εμπορική εκμετάλλευση φυσικού αερίου μέσω Αιγύπτου, με στόχο την πρώτη πώληση μέχρι το 2028. Σε άλλο θέμα, αναφέρει ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου για τις βουλευτικές εκλογές. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε έργα που βρίσκονται στον αέρα λόγω σύγκρουσης συμφερόντων εξαιτίας των διαδικασιών ανάθεσης έργων μέσω του ΕΟΑ Λευκωσίας.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Κίνδυνος η ανάμειξη σε στρατιωτικούς σχεδιασμούς», σημειώνει ότι για το ΑΚΕΛ η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί πυξίδα δράσης. Στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία από τις Βρετανικές Βάσεις που δημοσιεύει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο, αναφέρεται ότι οι Βρετανοί ζητούν κι άλλες κεραίες στο Ακρωτήρι. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι θανατώθηκαν όλα τα ζώα σε θετικές μονάδες στα Λειβάδια.