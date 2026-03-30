ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το ταξίδι ΠτΔ στην Αίγυπτο, το νομοσχέδιο για παρακολουθήσεις και το καθεστώς των Βάσεων
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το ταξίδι ΠτΔ στην Αίγυπτο, το νομοσχέδιο για παρακολουθήσεις και το καθεστώς των Βάσεων

 30.03.2026 - 07:40
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το ταξίδι ΠτΔ στην Αίγυπτο, το νομοσχέδιο για παρακολουθήσεις και το καθεστώς των Βάσεων

Οι αντιδράσεις στο νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις, το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης του καθεστώτος των Βάσεων, το ταξίδι του Προέδρου στην Αίγυπτο και η αναμενόμενη υπογραφή συμφωνίας στον τομέα της ενέργειας και η διαφωνία με την περαιτέρω εμπλοκή της Κύπρου σε στρατιωτικούς σχεδιασμούς είναι τα θέματα που κυριαρχούν στον κυπριακό Τύπο τη Δευτέρα.

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Αντιδράσεις στον ΔΗΣΥ για τις παρακολουθήσεις» αναφέρεται σε προειδοποιήσεις για κατάργηση της δικαιοσύνης και της δημοσιογραφίας, για ενίσχυση της αυθαιρεσίας από την εξουσία. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, σημειώνοντας ότι η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε πέραν των 37 σεντς το λίτρο. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε «διπλωματικό πυρετό» για τους περιορισμούς στον Πανάγιο Τάφο εν μέσω γενικευμένης ανάφλεξης.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Στενά περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης» αναφερόμενος στο καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων και σημειώνοντας ότι τυχόν αλλαγή του είναι δύσκολη, με απίθανη την αποχώρηση. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα δημοσιεύει σενάρια για χερσαίες επιχειρήσεις στον πόλεμο στο Ιράν. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι σήμερα αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία-πλαίσιο με την Αίγυπτο, για την ανάπτυξη των ανακαλύψεων φυσικού αερίου.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Υπογραφές για Ενέργεια» κάνει λόγο για εμπορική εκμετάλλευση φυσικού αερίου μέσω Αιγύπτου, με στόχο την πρώτη πώληση μέχρι το 2028. Σε άλλο θέμα, αναφέρει ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου για τις βουλευτικές εκλογές. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε έργα που βρίσκονται στον αέρα λόγω σύγκρουσης συμφερόντων εξαιτίας των διαδικασιών ανάθεσης έργων μέσω του ΕΟΑ Λευκωσίας.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Κίνδυνος η ανάμειξη σε στρατιωτικούς σχεδιασμούς», σημειώνει ότι για το ΑΚΕΛ η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί πυξίδα δράσης. Στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία από τις Βρετανικές Βάσεις που δημοσιεύει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο, αναφέρεται ότι οι Βρετανοί ζητούν κι άλλες κεραίες στο Ακρωτήρι. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι θανατώθηκαν όλα τα ζώα σε θετικές μονάδες στα Λειβάδια.

«Έπεσε» το ρεύμα από το πρωί σε περιοχή της Λάρνακας - Τι συνέβη και πότε θα επανέλθει η ηλεκτροδότηση

 30.03.2026 - 07:29
Οδεύει προς Τουρκία ο Μίμοβιτς – Δεν ενεργοποιεί τη ρήτρα η Πάφος

 30.03.2026 - 07:46
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στην Αίγυπτο για EGYPES και συναντήσεις με Σίσι και TOTAL/Energies

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στην Αίγυπτο για EGYPES και συναντήσεις με Σίσι και TOTAL/Energies

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέπτεται σήμερα, Δευτέρα, την Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει στο EGYPES 2026, που αποτελεί κορυφαία έκθεση και συνέδριο ενέργειας στην Αίγυπτο, τη Βόρειο Αφρική και τη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιείται στις 30 Μαρτίου με 1η Απριλίου.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στην Αίγυπτο για EGYPES και συναντήσεις με Σίσι και TOTAL/Energies

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στην Αίγυπτο για EGYPES και συναντήσεις με Σίσι και TOTAL/Energies

  •  30.03.2026 - 07:01
