Ρωτήσαμε το ChatGPT: Πού ξοδεύεις λεφτά χωρίς να το καταλαβαίνεις - Και η απάντηση…«πονάει»

ΑρχικήLike Online
 30.03.2026 - 10:43
Σε μια περίοδο που το κόστος ζωής ανεβαίνει συνεχώς και οι περισσότεροι προσπαθούν να «κρατήσουν» το πορτοφόλι τους, αποφασίσαμε να κάνουμε μια απλή αλλά ουσιαστική ερώτηση στο ChatGPT:

Πού φεύγουν τα λεφτά μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε;

Οι απαντήσεις δεν ήταν καθόλου απρόσμενες — αλλά σίγουρα μας έβαλαν σε σκέψεις.

Μικροέξοδα που γίνονται μεγάλα

Ένας καφές την ημέρα, ένα σνακ στο πόδι ή ένα delivery «γιατί δεν προλάβαμε».

Μπορεί να φαίνονται ασήμαντα ποσά, όμως σε μηνιαία βάση κάνουν μεγάλη διαφορά.

Παράδειγμα:

3€ την ημέρα = περίπου 90€ τον μήνα.

 

Συνδρομές που ξεχνάς ότι έχεις

Streaming πλατφόρμες, εφαρμογές, cloud υπηρεσίες ή ακόμα και γυμναστήρια που δεν χρησιμοποιούνται.

Το ChatGPT επισημαίνει ότι πολλοί πληρώνουν για υπηρεσίες που είτε δεν χρησιμοποιούν ποτέ είτε χρησιμοποιούν ελάχιστα.

 

Αυθόρμητες αγορές

Αγορές της στιγμής — ειδικά online — είναι από τους μεγαλύτερους «αθόρυβους» εχθρούς του budget.

Εκπτώσεις, προσφορές και «μόνο για σήμερα» δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι εξοικονομείς χρήματα, ενώ στην πραγματικότητα ξοδεύεις.

 

Μετακινήσεις χωρίς προγραμματισμό

Καύσιμα, ταξί ή συχνές μικρές διαδρομές χωρίς οργάνωση αυξάνουν σημαντικά τα καθημερινά έξοδα.

Το ChatGPT τονίζει ότι ο σωστός προγραμματισμός μπορεί να μειώσει αισθητά αυτά τα κόστη.

 

Φαγητό εκτός σπιτιού

Το φαγητό απ’ έξω είναι από τις μεγαλύτερες «διαρροές» χρημάτων.

Ένα-δύο delivery την εβδομάδα μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 150€ τον μήνα.

 

Μικρές χρεώσεις που περνούν απαρατήρητες

Τραπεζικά fees, προμήθειες, αγορές μέσα από apps ή παιχνίδια.

Είναι ποσά που δεν φαίνονται σημαντικά, αλλά συσσωρεύονται.

 

Αγορές λόγω… συνήθειας

Πολλές φορές δεν αγοράζουμε επειδή το χρειαζόμαστε, αλλά επειδή το έχουμε συνηθίσει.

Το ChatGPT υπογραμμίζει ότι η συνήθεια είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ξοδεύουμε χωρίς σκέψη.

 

Τι μπορείς να κάνεις

 

Σύμφωνα με τις προτάσεις:

Κατέγραψε για μία εβδομάδα όλα σου τα έξοδα

Έλεγξε τις συνδρομές σου

Βάλε μικρό εβδομαδιαίο budget

Περιόρισε τα αυθόρμητα «κλικ» σε online αγορές

 

Το συμπέρασμα

Τα περισσότερα χρήματα δεν χάνονται σε μεγάλα έξοδα, αλλά σε μικρές καθημερινές συνήθειες που περνούν απαρατήρητες.

Και ίσως τελικά, το μεγαλύτερο «μάθημα» από το ChatGPT είναι απλό:

Δεν χρειάζεται να βγάζεις περισσότερα — αλλά να προσέχεις πού φεύγουν αυτά που ήδη έχεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέπτεται σήμερα, Δευτέρα, την Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει στο EGYPES 2026, που αποτελεί κορυφαία έκθεση και συνέδριο ενέργειας στην Αίγυπτο, τη Βόρειο Αφρική και τη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιείται στις 30 Μαρτίου με 1η Απριλίου.

  •  30.03.2026 - 07:01
  •  30.03.2026 - 06:28
  •  30.03.2026 - 09:02
  •  30.03.2026 - 09:04
  •  30.03.2026 - 09:15
  •  30.03.2026 - 06:37
  •  30.03.2026 - 08:49
  •  30.03.2026 - 09:07

