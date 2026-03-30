ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΆγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς και ανατροπή οχήματος – Στο Νοσοκομείο 20χρονος
Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς και ανατροπή οχήματος – Στο Νοσοκομείο 20χρονος

Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς και ανατροπή οχήματος – Στο Νοσοκομείο 20χρονος

Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 20 ετών, προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης τροχαίων αδικημάτων.

Γύρω στις 6μ.μ. χθες το απόγευμα, λήφθηκε πληροφορία για δύο πρόσωπα που κινούνταν ύποπτα με όχημα σε περιοχή της Πάφου.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου τους προσέγγισε όχημα χωρίς πινακίδες εγγραφής, στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα. Τα μέλη της Αστυνομίας έκαναν σήμα στον οδηγό του οχήματος να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε να οδηγεί αλόγιστα και επικίνδυνα. Ακολούθησε καταδίωξη του εν λόγω οχήματος, κατά την οποία έγινε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών.

Το καταδιωκόμενο αυτοκίνητο, κατέληξε σε κυκλικό κόμβο, όπου ο συνοδηγός κατέβηκε από αυτό, ενώ ο οδηγός αφού εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο συνοδηγός του οχήματος, ηλικίας 18 ετών, ανακόπηκε από τα μέλη της Αστυνομίας και οδηγήθηκε σε Αστυνομικό Σταθμό, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ εναντίον του 20χρονου οδηγού, εκδόθηκε την ίδια μέρα δικαστικό ένταλμα σύλληψης.

Γύρω στις 2:00 σήμερα τα ξημερώματα, μέλη της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης περιπολίας, εντόπισαν τον 20χρονο να οδηγεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ο 20χρονος ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει, οδηγώντας και πάλι αλόγιστα και επικίνδυνα, με αποτέλεσμα σε κάποιο σημείο του δρόμου, να χάσει τον έλεγχο του οχήματος του και να χτυπήσει σε δέντρο και στη συνέχεια να ανατραπεί σε χωράφι εκτός του δρόμου.

Ο 20χρονος συνελήφθη και υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών με θετική ένδειξη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Εναντίον του 20χρονου, καταχωρήθηκε σήμερα υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, για τα τροχαία αδικήματα τα οποία διέπραξε. Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Από μαχαιροφορία μέχρι παράνομη διαμονή στην ΚΔ - Μάστιγα η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Πυρκαγιά ξέσπασε σε υπνοδωμάτιο στη Λευκωσία - Τρία άτομα στο νοσοκομείο - Από πού φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Μαρτίου - Η μνήμη του Αγίου που τιμά η Εκκλησία
Φόβοι για επικίνδυνα περιστατικά: Έκτακτα μέτρα στα σχολεία για το Πάσχα
Πάσχα σε ναρκοπέδιο: Η Αστυνομία «κηρύσσει» τον πόλεμο σε λαμπρατζιές και κροτίδες – Το «μάθημα» αίματος του 2025
Κι όμως: Αυτή η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους προσφέρει μια μεγάλη καινοτομία στους επιβάτες της - «Οι πελάτες μας θα το εκτιμήσουν»

 

 

 

Επιστήμονας του Χάρβαρντ: Πυρηνική επίθεση εξωγήινων αφάνισε πολιτισμό στον Άρη

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Αγκαλιά στα μπουζούκια με τη Ρία Ελληνίδου

Κλείδωσε η συνάντηση Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν: Πότε θα γίνει

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν τη Δευτέρα 6 Απριλίου, στην οικία του Επικεφαλής της Αποστολής εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κλείδωσε η συνάντηση Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν: Πότε θα γίνει

ΠτΔ: «Απεριόριστα τα περιθώρια συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου»

Αννίτα Δημητρίου: «Επιθυμώ να συνεχίσω στο τιμόνι της Βουλής» – Το μήνυμα που στέλνει για οικονομία, ακρίβεια και εσωκομματικά

Θανατηφόρο Έγκωμης: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 28χρονου Αντρέα - Όσα κατέδειξε

Στο «σκαμνί» ξανά ο Μόρφου για παραβίαση των μέτρων του κορωνοϊού - Άσκησε έφεση η Εισαγγελία

LIVE: Οι ισραηλινοί στρατιώτες διεισδύουν με άρματα σε μεγάλες πόλεις στον νότιο Λίβανο

Φόνος Α. Αντωνίου: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 58χρονος - Αναβλήθηκε η δίκη

Επιστήμονας του Χάρβαρντ: Πυρηνική επίθεση εξωγήινων αφάνισε πολιτισμό στον Άρη

