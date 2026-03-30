Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς και ανατροπή οχήματος – Στο Νοσοκομείο 20χρονος

Γύρω στις 6μ.μ. χθες το απόγευμα, λήφθηκε πληροφορία για δύο πρόσωπα που κινούνταν ύποπτα με όχημα σε περιοχή της Πάφου.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου τους προσέγγισε όχημα χωρίς πινακίδες εγγραφής, στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα. Τα μέλη της Αστυνομίας έκαναν σήμα στον οδηγό του οχήματος να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε να οδηγεί αλόγιστα και επικίνδυνα. Ακολούθησε καταδίωξη του εν λόγω οχήματος, κατά την οποία έγινε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών.

Το καταδιωκόμενο αυτοκίνητο, κατέληξε σε κυκλικό κόμβο, όπου ο συνοδηγός κατέβηκε από αυτό, ενώ ο οδηγός αφού εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο συνοδηγός του οχήματος, ηλικίας 18 ετών, ανακόπηκε από τα μέλη της Αστυνομίας και οδηγήθηκε σε Αστυνομικό Σταθμό, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ εναντίον του 20χρονου οδηγού, εκδόθηκε την ίδια μέρα δικαστικό ένταλμα σύλληψης.

Γύρω στις 2:00 σήμερα τα ξημερώματα, μέλη της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης περιπολίας, εντόπισαν τον 20χρονο να οδηγεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ο 20χρονος ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει, οδηγώντας και πάλι αλόγιστα και επικίνδυνα, με αποτέλεσμα σε κάποιο σημείο του δρόμου, να χάσει τον έλεγχο του οχήματος του και να χτυπήσει σε δέντρο και στη συνέχεια να ανατραπεί σε χωράφι εκτός του δρόμου.

Ο 20χρονος συνελήφθη και υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών με θετική ένδειξη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Εναντίον του 20χρονου, καταχωρήθηκε σήμερα υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, για τα τροχαία αδικήματα τα οποία διέπραξε. Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.