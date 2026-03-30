 30.03.2026 - 14:10
Επιστήμονας του Χάρβαρντ: Πυρηνική επίθεση εξωγήινων αφάνισε πολιτισμό στον Άρη

Μια θεωρία που μοιάζει να βγήκε από σενάριο επιστημονικής φαντασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα. Σύμφωνα με τον φυσικό John Brandenburg, ένας αρχαίος πολιτισμός στον Άρη ίσως αφανίστηκε έπειτα από μια τεράστια πυρηνική καταστροφή.

Η θεωρία, που διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 2011, υποστηρίζει ότι οι υποτιθέμενοι κάτοικοι του πλανήτη – γνωστοί ως Cydonians και Utopians – εξοντώθηκαν σε μια μαζική επίθεση που επηρέασε ολόκληρο τον Άρη. Ο ίδιος ο επιστήμονας εκτιμά ότι τα ίχνη αυτής της καταστροφής παραμένουν μέχρι σήμερα ορατά στην επιφάνειά του.

Το «μυστήριο» των ισοτόπων

Κεντρικό σημείο της θεωρίας είναι η παρουσία συγκεκριμένων χημικών στοιχείων στην ατμόσφαιρα του Άρη. Ο Brandenburg υποστηρίζει ότι η χαρακτηριστική κόκκινη απόχρωση του πλανήτη ίσως δεν οφείλεται μόνο στο οξείδιο του σιδήρου, αλλά και σε κατάλοιπα από μια ισχυρή θερμοπυρηνική έκρηξη.

Την ίδια άποψη φαίνεται να υιοθετεί και ο φιλόσοφος και συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Jason Reza Jorjani, ο οποίος παρουσίασε τα επιχειρήματα του Brandenburg σε δημοφιλές podcast. Όπως εξήγησε, «όταν εκρήγνυται μια θερμοπυρηνική βόμβα, αφήνει πίσω της ίχνη Ξένου-129 σε μια περιοχή – κάτι που δεν θεωρείται φυσιολογικό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο ισότοπο αποτελεί «ένα πολύ ξεκάθαρο και αναγνωρίσιμο αποτύπωμα, άμεσα συνδεδεμένο με εκρήξεις θερμοπυρηνικών όπλων». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η αναλογία των ισοτόπων, και ειδικά του Ξένου-129, στον Άρη παρουσιάζει ανωμαλίες σε σχέση με άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος.

Αμφισβήτηση από την επιστημονική κοινότητα

Παρά τις εντυπωσιακές αυτές αναφορές, πολλοί επιστήμονες παραμένουν έντονα επιφυλακτικοί. Όπως τονίζουν, δεν υπάρχουν σαφή και αξιόπιστα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν μια τέτοια καταστροφή, όπως ένας κρατήρας πρόσκρουσης ή ξεκάθαρα ίχνη έκρηξης.

 

Η NASA, από την πλευρά της, έχει επισημάνει ότι τα αυξημένα επίπεδα ισοτόπων Ξένου που έχουν καταγραφεί μπορούν να εξηγηθούν με φυσικές διεργασίες. Συγκεκριμένα, εκτιμά ότι ενδέχεται να προέρχονται από συγκρούσεις στην επιφάνεια του πλανήτη ή από αέρια που διαφεύγουν από τα πετρώματα και το έδαφος.

Παράλληλα, οι ειδικοί σημειώνουν ότι η αρχική μελέτη δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό χαμηλής απήχησης, γεγονός που περιορίζει την αξιοπιστία της.

Σενάρια και… μυστικές υπηρεσίες

Ο Jorjani προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας τα ευρήματα του Brandenburg με αναφορές της CIA, που – σύμφωνα με τον ίδιο – κάνουν λόγο για παλαιότερη ύπαρξη ευφυούς ζωής στον Άρη, η οποία εξαφανίστηκε λόγω «διαφθοράς» του πλανήτη.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η αμερικανική υπηρεσία δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ επισήμως την ύπαρξη ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη.

Όπως υποστήριξε ο φιλόσοφος, «αν συνδυάσει κανείς τα δεδομένα της CIA με τη θεωρία του Brandenburg, η πυρηνική αυτή καταστροφή ενδέχεται να συνέβη πριν από περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια». Μάλιστα, έκανε αναφορά και στον Joe McMoneagle, ο οποίος, στο πλαίσιο προγράμματος της CIA το 1984, φέρεται να συμμετείχε σε πειράματα «απομακρυσμένης παρατήρησης» του Άρη στο Monroe Institute.

Παρά τη διάδοση της θεωρίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επιστημονική συναίνεση παραμένει σαφής: μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αποδείξεις που να στηρίζουν την ύπαρξη αρχαίου πολιτισμού στον Άρη – πόσο μάλλον την καταστροφή του από πυρηνικό πόλεμο.

Αννίτα Δημητρίου: «Επιθυμώ να συνεχίσω στο τιμόνι της Βουλής» – Το μήνυμα που στέλνει για οικονομία, ακρίβεια και εσωκομματικά

 30.03.2026 - 13:43
Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς και ανατροπή οχήματος – Στο Νοσοκομείο 20χρονος

 30.03.2026 - 14:28
