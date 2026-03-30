Αννίτα Δημητρίου: «Επιθυμώ να συνεχίσω στο τιμόνι της Βουλής» – Το μήνυμα που στέλνει για οικονομία, ακρίβεια και εσωκομματικά

Η κ. Δημητρίου σημείωσε χαρακτηριστικά πως ο ΔΗΣΥ παραμένει η δύναμη που μπορεί να «κουμαντάρει στα δύσκολα», τονίζοντας ότι οι πολίτες ζητούν λύσεις και σταθερότητα που δεν θα διακυβεύσει τα κεκτημένα της χώρας.

​Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η τοποθέτηση της για το ενδεχόμενο επαναδιεκδίκησης της Προεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η ίδια ανέφερε πως προσωπικά θα επιθυμούσε να συνεχίσει να υπηρετεί από τη θέση αυτή, καθώς θεωρεί ότι τίμησε τον θεσμό και επιδιώκει να προσφέρει το μέγιστο δυνατό. Διευκρίνισε ωστόσο ότι η τελική απόφαση δεν είναι μόνο προσωπική, αλλά θα εξαρτηθεί από τις εισηγήσεις του κόμματος, το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και τη νέα σύνθεση του σώματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της θεσμικής σοβαρότητας.

​Στο πεδίο της οικονομίας και της ακρίβειας, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξέφρασε την ανησυχία της για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα, καλώντας το κράτος να παρέμβει με στοχευμένα μέτρα στήριξης για τις ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα, εξήγησε τη φιλοσοφική της αντίθεση στην επιβολή πλαφόν, θεωρώντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις συχνά λειτουργούν αντίστροφα για την αγορά. Τόνισε επίσης ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική των προηγούμενων ετών επιτρέπει σήμερα την ύπαρξη αποθεμάτων για κοινωνική πολιτική, προειδοποιώντας ωστόσο κατά των λαϊκίστικων συνθημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε νέες οικονομικές περιπέτειες.

​Αναφερόμενη στα εσωκομματικά ζητήματα και τις αποχωρήσεις στελεχών, η κ. Δημητρίου εμφανίστηκε αισιόδοξη, σημειώνοντας ότι ο ΔΗΣΥ έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές καταστατικές αλλαγές για την ενίσχυση της σχέσης με τη βάση του. Σχολίασε μάλιστα ότι ορισμένοι που αποχώρησαν πρόσφατα ήταν ουσιαστικά απόντες από την πρώτη γραμμή του κόμματος για πάνω από είκοσι χρόνια. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι η θέση του ΔΗΣΥ ως υπεύθυνης αντιπολίτευσης είναι δεδομένη, αποκλείοντας το ενδεχόμενο συμμετοχής στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.