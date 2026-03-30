ΠτΔ: «Απεριόριστα τα περιθώρια συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου»

Η συνεργασία Κύπρου και Αιγύπτου μπορεί να μετατρέψει την αβεβαιότητα σε σταθερότητα, τη σταθερότητα σε ευκαιρία και την ευκαιρία σε ευημερία, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος χαιρέτισε τις εργασίες του Συνεδρίου

Στον χαιρετισμό του στο Συνέδριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού χαρακτήρισε «σπίτι» του την Αίγυπτο και επεσήμανε τους οικογενειακούς του δεσμούς με την Αλεξάνδρεια, ο, ανέφερε πως η σημερινή είναι η έκτη επίσκεψη του στην Αίγυπτο ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτι που αντανακλά την ισχύ της φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, ιδιαίτερα σε στρατηγικούς τομείς, όπως η Ενέργεια.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις δύο πολύ σημαντικές Συμφωνίες που υπέγραψαν πέρσι οι δύο χώρες για ανάπτυξη των κοιτασμάτων «Αφροδίτη» και «Κρόνος» και εξέφρασε ικανοποίηση για τη σημερινή υπογραφή Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο, που αποτελεί, όπως είπε, ακόμη ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κεφαλαιοποίηση των πόρων φυσικού αερίου που διαθέτουν.

Αναφερόμενος στην περιφερειακή κρίση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι απειλεί τη σταθερότητα και αναδιαμορφώνει το διεθνές ενεργειακό τοπίο, υπογραμμίζοντας πως είναι σαφές πλέον ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν αποτελεί μόνο ένα οικονομικό ζήτημα, αλλά και θέμα εθνικής ασφάλειας, περιφερειακής σταθερότητας και στρατηγικής αυτονομίας.

Είναι επείγουσας σημασίας να ενισχύσουμε την ετοιμότητα ενάντια σε γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταραχές, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι αυτή η πραγματικότητα καθοδηγεί και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, αλλά και τον στόχο να είναι η Ενέργεια ένας βασικός πυλώνας των σχέσεων ΕΕ-Αιγύπτου.

Επεσήμανε, ακόμη, ότι χρειάζονται ισχυρότερες συνεργασίες, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι μέσω της πολυμορφίας, της κοινής υποδομής και της διασφάλισης της προσβάσιμης ενέργειας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι Κύπρος και Αίγυπτος έχουν μοναδική θέση ως σύνδεσμοι ανάμεσα σε περιοχές, ώστε να προσφέρουν σε καιρούς κρίσεων, να προωθήσουν την ανάπτυξη φυσικών πόρων, ενεργειακών διαδρόμων και την περιφερειακή σταθερότητα, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών μπορεί να μετατρέψει την αβεβαιότητα σε σταθερότητα, τη σταθερότητα σε ευκαιρία και την ευκαιρία σε ευημερία.

Τέλος σημείωσε ότι είναι απεριόριστα τα περιθώρια συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου.

Συναντήθηκε με Σίσι ο ΠτΔ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κάϊρο, στο περιθώριο του "EGYPES 2026", που αποτελεί κορυφαίο συνέδριο και έκθεση ενέργειας στην Αίγυπτο, τη Βόρειο Αφρική και τη Μεσόγειο, διμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Κατά την συνάντηση οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου-Αιγύπτου, με έμφαση στον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και μοντέλο ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έκφρασθηκε, επίσης, ικανοποίηση για την υπογραφή Συμφωνίας Πλαίσιο Κύπρου και Αιγύπτου για την εμπορική αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, ως απτού βήματος που μπορεί να δώσει ώθηση για επιτάχυνση και ολοκλήρωση των εκκρεμούντων ενεργειακών Συμφωνιών που αφορούν την αξιοποίηση και των κυπριακών κοιτασμάτων «Αφροδίτη» και «Κρόνος».

Ταυτόχρονα, οι δύο ηγέτες επανέλαβαν την ισχυρή δέσμευση τους προς τον στόχο για έγκαιρη εμπορική αξιοποίηση και προώθηση του ενεργειακού διαδρόμου Ανατολικής Μεσογείου, προς ενίσχυση της περιφερειακής και ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, ιδίως υπό την παρούσα γεωπολιτική συγκυρία, και τις επιπτώσεις της στην ενεργειακή ασφάλεια.

Κατά τη συνάντηση ανταλλάγησαν απόψεις και έγινε συντονισμός για τις περιφερειακές εξελίξεις και την ενεργειακή ασφάλεια.

Συζητήθηκε, επίσης, ο ρόλος που μπορεί να διεδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία ως Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της ΕΕ στην προώθηση προτεραιοτήτων κοινού ενδιαφέροντος για την Αίγυπτο, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι η επόμενη Τριμερής Σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας - Αιγύπτου και η Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου-Αιγύπτου, θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο προσεχώς.