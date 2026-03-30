ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεγάλο έργο στη Λεμεσό: Αλλάζει το υδρευτικό δίκτυο σε τρεις περιοχές

 30.03.2026 - 13:47
Σε τερματισμό του μεγάλου αριθμού βλαβών και του υψηλού ποσοστού απωλειών νερού, σε τρεις μεγάλες περιοχές της Λεμεσού, προσβλέπει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, μέσα από χρηματοδοτούμενο έργο εκσυγχρονισμού του υδρευτικού δικτύου, συνολικού προϋπολογισμού 9,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ, το έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση, μέσω του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021-2027, από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται αμέσως πριν την έναρξη του κατασκευαστικού συμβολαίου.

Το έργο, προστίθεται αφορά στην αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου σε τρεις μεγάλες περιοχές της πόλης της Λεμεσού, που πεπαλαιωμένο δίκτυο και  παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό βλαβών και υψηλό ποσοστό απωλειών νερού.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται αντικατάσταση παλαιών αγωγών από τον Εναέριο, μέσω της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’, μέχρι τον κεντρικό Πυροσβεστικό Σταθμό της πόλης, νότια κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Γαρύλλη μέχρι την οδό Ναυαρίνου, ανατολικά μέσω των οδών Ναυαρίνου, Ειρήνης και Γλάδστωνος και νότια, μέσω της οδού Ανεξαρτησίας, προς τον παραλιακό δρόμο και τον Εναέριο.

Οι αγωγοί θα αντικατασταθούν με σύγχρονο υδρευτικό δίκτυο μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων ενώ σημειώνεται ότι η αντικατάσταση θα γίνεται σταδιακά, χωρίς διακοπή της υδροδότησης.

«Η ολοκλήρωση του Έργου αναμένεται να επιφέρει οικονομικά και λειτουργικά οφέλη για τον ΕΟΑ Λεμεσού και τους καταναλωτές του», προσθέτει ο Οργανισμός, κάνοντας λόγο για «ένα έργο που αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών και το μέλλον της πόλης».

Πηγή: KYΠΕ

