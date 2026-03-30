Κύπρος στην κορυφή της ΕΕ για κατ’ οίκον φροντίδα - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα στοιχεία καταδεικνύουν αύξηση του ποσοστού για την Κύπρο σε σύγκριση με το 2016, όταν το 45,8% των ατόμων που ζούσαν σε νοικοκυριά με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας βασίζονταν σε επαγγελματικές υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας.

Όπως αναφέρει η Eurostat, η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης επαγγελματικών υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, μαζί με τη Δανία (63,5%) και το Βέλγιο (52,9%).

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2024 το 8,5% των ατόμων ζούσε σε νοικοκυριά όπου τουλάχιστον ένα μέλος είχε ανάγκη μακροχρόνιας φροντίδας λόγω προβλημάτων υγείας. Από αυτούς, το 28,3% λάμβανε επαγγελματικές υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που λάμβαναν επαγγελματικές υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας καταγράφηκαν στην Εσθονία (7,6%), την Ουγγαρία (8,3%) και την Πολωνία (8,5%).