Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
«Σαρώνουν» την αγορά πριν το Πάσχα - Έλεγχοι σε πάνω από 115 καταστήματα για παιχνίδια
«Σαρώνουν» την αγορά πριν το Πάσχα - Έλεγχοι σε πάνω από 115 καταστήματα για παιχνίδια

 30.03.2026 - 13:32
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προχωρά σε παγκύπρια εκστρατεία ελέγχου παιδικών παιχνιδιών ενόψει των εορτών του Πάσχα και με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών, ιδιαίτερα των παιδιών.

Σε ανακοίνωσή της η αρμόδια Υπηρεσία αναφέρει πως η εκστρατεία θα διαρκέσει μέχρι το Πάσχα και προβλέπεται να καλύψει πέραν των 115 υποστατικών σε όλη την Κύπρο.

Στόχος της Υπηρεσίας είναι ο εντοπισμός και η άμεση απόσυρση επικίνδυνων ή μη συμμορφούμενων παιδικών παιχνιδιών από την αγορά, διασφαλίζοντας έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας για τους μικρούς καταναλωτές.

Παράλληλα, η εκστρατεία περιλαμβάνει και ενημέρωση των οικονομικών φορέων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας, ενισχύοντας τη συμμόρφωση της αγοράς με τις νόμιμες προδιαγραφές.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συνεχίζει, επίσης, τις προσπάθειες ενημέρωσης των καταναλωτών, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Συμβουλές για το Πάσχα», που παρέχει χρήσιμες οδηγίες για την πρόληψη ατυχημάτων που παρατηρούνται συχνά κατά την εορταστική περίοδο.

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να συμβουλεύονται το ήδη αναρτημένο έντυπο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα», το οποίο παρέχει καθοδήγηση για τον έλεγχο μικρών αντικειμένων στο περιβάλλον παιδιών έως τριών ετών, με στόχο την απομάκρυνσή τους και την πρόληψη κινδύνων.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα:

Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: 22200929, 22200928, 22200926

Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού: 25819150

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου: 24816160

Επαρχιακό Γραφείο Πάφου: 26804613

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κλείδωσε η συνάντηση Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν: Πότε θα γίνει

 30.03.2026 - 13:23
Επόμενο άρθρο

Κύπρος στην κορυφή της ΕΕ για κατ' οίκον φροντίδα - Τι δείχνουν τα στοιχεία

 30.03.2026 - 13:36
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν τη Δευτέρα 6 Απριλίου, στην οικία του Επικεφαλής της Αποστολής εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα