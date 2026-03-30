Στο «σκαμνί» ξανά ο Μόρφου για παραβίαση των μέτρων του κορωνοϊού - Άσκησε έφεση η Εισαγγελία

 30.03.2026 - 15:02
Ακύρωση της πρωτόδικης, αθωωτικής, δικαστικής, απόφασης που είχε εκδοθεί υπέρ του Μητροπολίτη Μόρφου κ.κ. Νεόφυτου σε σχέση με ενέργειες τις οποίες προέβη τον Ιανουάριο 2021, περίοδος κατά την οποία υπήρχαν σε εφαρμογή μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Covid-19, καθώς και επανεκδίκαση της υπόθεσης από άλλο Δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το συντομότερο δυνατόν, διέταξε ομόφωνα το Εφετείο την Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026.

Ο Μητροπολίτης Μόρφου αντιμετώπιζε πρωτόδικα δύο κατηγορίες, για παρότρυνση πιστών να παραβιάσουν πρόνοιες του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου και του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covıd-19 για συναθροίσεις πέραν των δύο ατόμων σε δημόσιους χώρους (Διάταγμα αρ. 59 ΚΔΠ 615/20), καθώς και δύο κατηγορίες για παράβαση του Ποινικού Κώδικα σε σχέση με αδικήματα διέγερσης για διάπραξη ποινικού αδικήματος.

Οι κατηγορίες αφορούν σε περιστατικά που έλαβαν χώρα στις 2 και 6 Ιανουαρίου 2021. Ειδικότερα, ο Μητροπολίτης Μόρφου, στη διάρκεια ομιλίας του στον Ιερό Ναό του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ στις 2 Ιανουαρίου 2021, αλλά και στις 6 Ιανουαρίου 2021, κατά την τέλεση της θείας λειτουργίας εντός του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνας, παρότρυνε τους πιστούς και διέγειρε άλλα πρόσωπα να διαπράξουν ποινικό αδίκημα συμμετέχοντας σε δημόσια συνάθροιση κατά παράβαση των μέτρων που καθορίστηκαν για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19, καλώντας τους να μεταβούν στον ποταμό Καρκώτη για τον αγιασμό των υδάτων.

Το Εφετείο, αποδεχόμενο τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στην ολότητα τους, έκρινε ότι εσφαλμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο θεώρησε ότι η υπό κρίση υπόθεση αφορούσε σε νομικά επιτρεπόμενη άσκηση θρησκευτικής λατρείας. Παράλληλα, όπως συνεχίζει το Εφετείο, από την ομιλία του Μητροπολίτη Μόρφου στις 2 Ιανουαρίου 2021 «προβάλλει εμφανώς, ως στοιχείο μαρτυρίας, η αντίληψη του εφεσίβλητου ότι επρόκειτο για ενέργεια μη επιτρεπτή, η οποία επέφερε ποινή. […] Εμφανώς προκύπτει η προτίμηση να γίνει η πράξη και εμφανώς προκύπτει η παρότρυνση, κατά τη φυσική έννοια του λόγου, ώστε κανείς να μην λείψει. Πουθενά δεν υφίσταται αναφορά σε ανάγκη για τήρηση των προνοιών των νομοθεσιών ή των διαταγμάτων που θα επέτρεπαν, ακόμη και αν κρινόταν ότι εμπίπτει στο μέρος της τελετουργίας, ως καθοδήγηση προς αποφυγή παράβασης των επιβληθέντων μέτρων […]».

Ως σημειώνεται στην απόφαση του Εφετείου, με δεδομένο ότι η υπόθεση αφορά σε σοβαρά θέματα δημόσιας υγείας το συμφέρον της δικαιοσύνης επιβάλλει την επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε ο κ. Πέτρος Βαρνάβας, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.

Κλείδωσε η συνάντηση Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν: Πότε θα γίνει

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν τη Δευτέρα 6 Απριλίου, στην οικία του Επικεφαλής της Αποστολής εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα.

