Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονη

Συγκεκριμένα, γύρω στις 08:30 το πρωί σήμερα, ενώ 18χρονη κάτοικος επαρχίας Αμμοχώστου οδηγούσε το αυτοκίνητό της με κατεύθυνση τη Λευκωσία, σε κάποιο σημείο του αυτοκινητοδρόμου, συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 51χρονη, με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να ακινητοποιηθούν στη δεξιά λωρίδα.

Ακολούθως, αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος, συγκρούστηκε με τα δύο πιο πάνω ακινητοποιημένα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα ένα από αυτά, να κτυπήσει τη 18χρονη, η οποία στεκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινητοδρόμου κοντά στο τσιμεντένιο διαχωριστικό στηθαίο.

Η 18χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου συνεχίζει τις εξετάσεις.