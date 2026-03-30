ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονη
Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονη

Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονη

Σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας, στο ύψος των Λυμπιών, τραυματίστηκε σοβαρά 18χρονη.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 08:30 το πρωί σήμερα, ενώ 18χρονη κάτοικος επαρχίας Αμμοχώστου οδηγούσε το αυτοκίνητό της με κατεύθυνση τη Λευκωσία, σε κάποιο σημείο του αυτοκινητοδρόμου, συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 51χρονη, με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να ακινητοποιηθούν στη δεξιά λωρίδα.

Ακολούθως, αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος, συγκρούστηκε με τα δύο πιο πάνω ακινητοποιημένα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα ένα από αυτά, να κτυπήσει τη 18χρονη, η οποία στεκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινητοδρόμου κοντά στο τσιμεντένιο διαχωριστικό στηθαίο.

Η 18χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Κλείδωσε η συνάντηση Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν: Πότε θα γίνει

Κλείδωσε η συνάντηση Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν: Πότε θα γίνει

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν τη Δευτέρα 6 Απριλίου, στην οικία του Επικεφαλής της Αποστολής εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα.

