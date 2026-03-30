ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτο κελί για 10 χρόνια 24χρονος - Τον τσάκωσαν με 16 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Πάφου
Στο κελί για 10 χρόνια 24χρονος - Τον τσάκωσαν με 16 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Πάφου

 30.03.2026 - 17:21
Ποινές φυλάκισης διάρκειας 10 χρόνων επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου, σε άντρα ηλικίας 24 ετών, μετά από εκδίκαση υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών, που αφορούσε σε ποσότητα κάνναβης βάρους 16 κιλών, που κατασχέθηκε από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών - ΥΚΑΝ, τον Ιούνιο, 2025, στην Πάφο.

Αφού το Μόνιμο Κακουργιοδικείο εξέτασε τη μαρτυρία που συνέλεξε η Αστυνομία και παρουσίασε ενώπιον του η Κατηγορούσα Αρχή, έκρινε ένοχο τον 24χρονο για τα αδικήματα της παράνομης εισαγωγής, και της παράνομης κατοχής με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, της ποσότητας κάνναβης βάρους 16 κιλών και 03 γραμμαρίων και επέβαλε σε αυτόν αντίστοιχες, συντρέχουσες ποινές φυλάκισης διάρκειας 10 χρόνων.

Η μεγάλη ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 16 κιλών και 776 γραμμαρίων, εντοπίστηκε στην κατοχή του 24χρονου, κατά τον έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, σε συνεργασία με μέλη της ΥΚΑΝ, στις 10 Ιουνίου, 2025, στο αεροδρόμιο Πάφου, όπου αυτός είχε αφιχθεί, με πτήση από άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου και στην κατάσχεση των ναρκωτικών, που από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ποσότητα κάνναβης καθαρού βάρους 16 κιλών και 03 γραμμαρίων.

Την υπόθεση είχε διερευνήσει η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Πάφου).

Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονη

 30.03.2026 - 16:58
Θύελλα αντιδράσεων: Influencer πόζαρε σαν μοντέλο μπροστά στο φέρετρο της κόρης της - Δείτε φωτογραφίες

 30.03.2026 - 17:45
Κλείδωσε η συνάντηση Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν: Πότε θα γίνει

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν τη Δευτέρα 6 Απριλίου, στην οικία του Επικεφαλής της Αποστολής εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα.

  •  30.03.2026 - 13:23
  •  30.03.2026 - 13:51
  •  30.03.2026 - 13:43
  •  30.03.2026 - 16:58
  •  30.03.2026 - 15:02
  •  30.03.2026 - 15:16
  •  30.03.2026 - 11:32
  •  30.03.2026 - 12:28

