Στο κελί για 10 χρόνια 24χρονος - Τον τσάκωσαν με 16 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Πάφου

Αφού το Μόνιμο Κακουργιοδικείο εξέτασε τη μαρτυρία που συνέλεξε η Αστυνομία και παρουσίασε ενώπιον του η Κατηγορούσα Αρχή, έκρινε ένοχο τον 24χρονο για τα αδικήματα της παράνομης εισαγωγής, και της παράνομης κατοχής με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, της ποσότητας κάνναβης βάρους 16 κιλών και 03 γραμμαρίων και επέβαλε σε αυτόν αντίστοιχες, συντρέχουσες ποινές φυλάκισης διάρκειας 10 χρόνων.

Η μεγάλη ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 16 κιλών και 776 γραμμαρίων, εντοπίστηκε στην κατοχή του 24χρονου, κατά τον έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, σε συνεργασία με μέλη της ΥΚΑΝ, στις 10 Ιουνίου, 2025, στο αεροδρόμιο Πάφου, όπου αυτός είχε αφιχθεί, με πτήση από άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου και στην κατάσχεση των ναρκωτικών, που από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ποσότητα κάνναβης καθαρού βάρους 16 κιλών και 03 γραμμαρίων.

Την υπόθεση είχε διερευνήσει η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Πάφου).