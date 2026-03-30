Θύελλα αντιδράσεων: Influencer πόζαρε σαν μοντέλο μπροστά στο φέρετρο της κόρης της - Δείτε φωτογραφίες

Η influencer Sophie-May Dickson μοιράστηκε στιγμιότυπα από την κηδεία για την 16χρονη κόρη της, Princess, η οποία πέθανε τον Φεβρουάριο, μετά από χρόνιο bullying στο αμφιλεγόμενο φόρουμ Tattle Life, που πολλοί χαρακτηρίζουν «παράδεισο των τρολς». Η Princess δέχονταν συνεχώς υποτιμητικά σχόλια για το σώμα και την εμφάνισή της από την ηλικία των 14 ετών. Οι αναρτήσεις, που περιλάμβαναν στιγμές δίπλα στο φέρετρο της 16χρονης, προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στα social media.

Η ίδια απάντησε στις κατηγορίες, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν το δημοσίευσα για να κερδίσω προβολές», τονίζοντας πως μοιράστηκε «μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή της ζωής μου» και όχι περιεχόμενο για διαφήμιση.

Στις 26 Μαρτίου, η Sophie-May ανέβασε φωτογραφίες από την κηδεία της Princess, ντυμένη στα λευκά με το κεφάλι ακουμπισμένο στο φέρετρο, μαζί με άλλα στιγμιότυπα από την ημέρα.

Φωτογραφία με την άλλη της κόρη μπροστά από το φέρετρο:

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ήρθαν σκληρά σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις της στο Instagram και στο TikTok.

Η 32χρονη, με περισσότερους από 27.000 followers, τόνισε ότι οι φωτογράφοι στην κηδεία κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές με την κόρη της, καθώς η ένταση και η συγκίνηση της ημέρας κάνουν δύσκολο να θυμηθεί κανείς τα πάντα.

Η Sophie-May περιέγραψε την ανάρτηση ως την τελευταία στιγμή που πέρασε με την κόρη της: «Ήταν η τελευταία στιγμή μου με την κόρη μου. Μόλις πήρα τα πράγματά μου από το σημείο όπου καθόμουν, ένιωσα πως έπρεπε να επιστρέψω. Εκείνη τη στιγμή ήμουν μόνο εκεί. Μόνο μέσα στη στιγμή. Στην αίθουσα ήμασταν εγώ και το προσωπικό, αλλά για μένα ένιωθα πως ήμασταν μόνο εγώ και η κόρη μου».

Στη λεζάντα της ασπρόμαυρης φωτογραφίας έγραψε:

«26.3.26. Η μέρα που έβαλα το μωρό μου για ύπνο για τελευταία φορά. Ο πιο δύσκολος αποχαιρετισμός. Σε αγαπώ, πριγκίπισσά μου. Θα σε ξαναδώ στον ουρανό, κορίτσι μου. Μου λείπεις τόσο πολύ – αυτό το κενό δεν θα γεμίσει ποτέ».

Η ανάρτηση προκάλεσε νέο κύμα σκληρών σχολίων. «Το βρίσκω τελείως παράξενο… τα social media και η ματαιοδοξία σε έχουν καταπιεί» έγραψε κάποιος με την Sophie-May να εξηγεί ότι η ανάρτηση δεν είχε καμία σχέση με το κοινό, αλλά με τον αποχαιρετισμό στην κόρη της.

Η Princess είχε απομονωθεί πριν από τον θάνατό της και δυσκολευόταν να πηγαίνει σχολείο εξαιτίας του bullying. Τα τρολς δημιούργησαν ακόμη και ψεύτικους λογαριασμούς για να παρακολουθούν τα βίντεό της στο TikTok και να τη χλευάζουν.

Χρόνια διαδικτυακής κακοποίησης

Η ανήλικη δεχόταν για χρόνια επιθέσεις μέσω της πλατφόρμας Tattle Life σύμφωνα με την Daily Mail, ενός φόρουμ που έχει χαρακτηριστεί ως «παράδεισος των τρολς».

Αρχικά στο στόχαστρο βρισκόταν η μητέρα της, για την οποία είχαν δημοσιευτεί χιλιάδες σχόλια. Ωστόσο, όταν εκείνη περιορίσε τη δημόσια παρουσία της, οι επιθέσεις στράφηκαν στην κόρη της.

Παρά τις προσπάθειες της οικογένειας να περιορίσει την έκθεση της 16χρονης – ακόμη και με απομάκρυνση από τα social media – η κακοποίηση συνεχίστηκε και εκτός διαδικτύου, επηρεάζοντας σοβαρά την ψυχολογία της.

Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, τα υβριστικά σχόλια δεν σταμάτησαν ούτε μετά τον θάνατο της 16χρονης. Σε σχετικές συζητήσεις στο διαδίκτυο, χρήστες συνέχισαν να προσβάλλουν τη μνήμη της και να επιτίθενται στην οικογένεια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική παρέμβαση, με Βρετανούς βουλευτές να ζητούν άμεση δράση από τις αρμόδιες αρχές για το κλείσιμο της πλατφόρμας.

