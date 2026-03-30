Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στη φυλακή 19χρονος που συμμετείχε σε ληστεία περιπτέρου - Τον αναγνώρισε αστυνομικός

 30.03.2026 - 18:08
Ποινή φυλάκισης διάρκειας δύο χρόνων επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, σε άντρα ηλικίας 19 ετών, μετά από εκδίκαση υπόθεσης ληστείας, που διαπράχθηκε τον Μάρτιο, 2025, στη Λάρνακα.

Η ληστεία διαπράχθηκε στις 29 Μαρτίου, όταν γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, τρία πρόσωπα εισήλθαν σε περίπτερο στη Λάρνακα, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες και αφού απείλησαν τον 25χρονο εργαζόμενο στο υποστατικό, έκλεψαν τα χρήματα του ταμείου.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, μέλος της Αστυνομίας αναγνώρισε τον ένα από τους δράστες, ως τον 19χρονο. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, βάσει διαδοχικών δικαστικών διαταγμάτων, τα οποία εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στις 30 Μαρτίου και στις 05 Απριλίου.

Στις 09 Απριλίου, η Αστυνομία προχώρησε στην καταχώρηση της υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για εκδίκαση, με τον 19χρονο να παραμένει υπό κράτηση, ως υπόδικος και τον χρόνο κράτησης του να προσμετράται στην ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί.

Την υπόθεση διερεύνησε το ΤΑΕ Λάρνακας

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

Κλείδωσε η συνάντηση Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν: Πότε θα γίνει

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν τη Δευτέρα 6 Απριλίου, στην οικία του Επικεφαλής της Αποστολής εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  30.03.2026 - 13:23
ΠτΔ: «Απεριόριστα τα περιθώρια συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου»

  •  30.03.2026 - 13:51
Αννίτα Δημητρίου: «Επιθυμώ να συνεχίσω στο τιμόνι της Βουλής» – Το μήνυμα που στέλνει για οικονομία, ακρίβεια και εσωκομματικά

  •  30.03.2026 - 13:43
Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονη

  •  30.03.2026 - 16:58
Στο «σκαμνί» ξανά ο Μόρφου για παραβίαση των μέτρων του κορωνοϊού - Άσκησε έφεση η Εισαγγελία

  •  30.03.2026 - 15:02
Θανατηφόρο Έγκωμης: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 28χρονου Αντρέα - Όσα κατέδειξε

  •  30.03.2026 - 15:16
LIVE: Οι ισραηλινοί στρατιώτες διεισδύουν με άρματα σε μεγάλες πόλεις στον νότιο Λίβανο

  •  30.03.2026 - 11:32
Φόνος Α. Αντωνίου: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 58χρονος - Αναβλήθηκε η δίκη

  •  30.03.2026 - 12:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα