Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΔΙΕΘΝΗ

Σεξουαλική επίθεση το χειροφίλημα χωρίς... συναίνεση στην Ισπανία - Το περιστατικό-«καταλύτης» για την απόφαση

 30.03.2026 - 23:37
Το να δώσει κανείς χειροφίλημα σε κάποιο πρόσωπο χωρίς τη συναίνεσή του συνιστά σεξουαλική επίθεση και όχι απλή παρενόχληση στον δρόμο, απεφάνθη το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας.

Η απόφαση της ανώτατης δικαστικής αρχής της Ισπανίας επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση σε βάρος ενός άνδρα για σεξουαλική επίθεση, αφού άγγιξε με ανάρμοστο τρόπο, χωρίς τη συναίνεσή της, μία γυναίκα σε μια στάση λεωφορείου.

Η υπεράσπισή του κατηγορουμένου ήθελε να επανεξεταστεί η υπόθεση με την υποβάθμιση της κατηγορίας σε «παρενόχληση στον δρόμο», όμως οι δικαστές εκτίμησαν πως κάθε σωματική επαφή στο πλαίσιο μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσεως υπερβαίνει αυτήν την κατηγορία και ότι ο δράστης θα έπρεπε να καταβάλει το πρόστιμο των 1.620 ευρώ που είχε επιβληθεί πρωτόδικα.

Για εκείνους, δεν ήταν μια «απλή κίνηση που συνίστατο στο να της πιάσει το χέρι (…) καθώς ο ενάγων ενήργησε με την πρόθεση να παραβιάσει τη σεξουαλική ακεραιότητά της: Της έπιασε το χέρι φιλώντας το, προτείνοντας με τις πράξεις του να τη συνοδεύσει προσφέροντάς της χρήματα και αυτό δύο φορές».

«Επομένως, διαπράχθηκε μια σεξουαλική επίθεση υπό την έννοια ότι η πράξη περιγράφει μια επαφή σεξουαλικής φύσης και προσέγγισης που το θύμα δεν είχε καμία υποχρέωση να υποστηρίξει, με ένα περιεχόμενο ξεκάθαρα σεξουαλικό και μία επίθεση στο θύμα υποβιβάζοντάς το σε ένα αντικείμενο», συνέχισε η απόφαση.

Το Δικαστήριο θεωρεί πως το γεγονός του να παίρνει κανείς το χέρι μιας γυναίκας και να το φιλάει χωρίς τη συναίνεσή της, σε ένα πλαίσιο όπου ο αυτουργός εκφράζει μια σεξουαλική πρόθεση (όπως το να προτείνει να της δώσει χρήματα για τον συνοδεύσει) συνιστά μια επιβολή της βούλησης του δράστη επί της σεξουαλικής ελευθερίας του θύματος.

Η Ισπανία, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της έμφυλης βίας, ψήφισε έναν πρωτοποριακό νόμο στην Ευρώπη κατά της βίας σε βάρος των γυναικών το 2004.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εφετείο: Επιβεβαιώθηκαν ποινές για ναρκωτικά - «Κλείδωσαν» καταδίκες

 30.03.2026 - 23:15
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Συναγερμός στη Λεμεσό: Πολλαπλές εστίες φωτιάς σε κυκλικό κόμβο - Στο «πόδι» οι Αρχές

 30.03.2026 - 23:42
Ιδού οι χορηγίες που έλαβαν τα κόμματα και τα υπουργεία για το 2025 - Στη δημοσιότητα τα ποσά

Τις χορηγίες και κατά χάριν δωρεές του κράτους για το 2025 δημοσίευσε τη Δευτέρα το Γενικό Λογιστήριο, εφαρμόζοντας, όπως αναφέρει, τις πρόνοιες του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  30.03.2026 - 19:16
Στον ΟΗΕ κυπριακή επιστολή - Καταγγέλλει εκατοντάδες παραβιάσεις από τουρκικές δυνάμεις

  •  30.03.2026 - 21:36
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Άγρια συμπλοκή στον παραλιακό - Στο Νοσοκομείο τρία άτομα

  •  30.03.2026 - 21:11
VIDEO - Συναγερμός στη Λεμεσό: Πολλαπλές εστίες φωτιάς σε κυκλικό κόμβο - Στο «πόδι» οι Αρχές

  •  30.03.2026 - 23:42
Αφθώδης πυρετός: Συναγερμός πριν το Πάσχα - Φόβοι για εξάπλωση και μείωση στα αποθέματα ζωοτροφών

  •  30.03.2026 - 18:52
LIVE: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή - Αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς Τουρκία από το ΝΑΤΟ

  •  30.03.2026 - 20:20
Σοκ στα κατεχόμενα: Τραγικός θάνατος εργάτη - Τον χτύπησαν 11.000 βολτ ενώ επιδιόρθωνε βλάβη - Στο Νοσοκομείο 15χρονος

  •  30.03.2026 - 19:51
Προσοχή καταναλωτές: Αυτά τα προϊόντα θεωρούνται επικίνδυνα - Από συσκευές μέχρι αυτοκίνητα - Δείτε πίνακες

  •  30.03.2026 - 19:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα