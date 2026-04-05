ΑρχικήLike Online
LIKE ONLINE

Προσοχή: Αυτές οι 6 συσκευές είναι επικίνδυνες και τρώνε ρεύμα όσο εσύ λείπεις

 05.04.2026 - 20:13
Προσοχή: Αυτές οι 6 συσκευές είναι επικίνδυνες και τρώνε ρεύμα όσο εσύ λείπεις

Πριν φύγεις διακοπές, αποσύνδεσε αυτές τις 6 συσκευές από την πρίζα. Γλιτώνεις χρήματα από το ρεύμα και προστατεύεις το σπίτι σου από πυρκαγιά.

Συσκευές όπως θερμοπομποί, air fryer, τηλεοράσεις και desktop υπολογιστές πρέπει να αποσυνδέονται από την πρίζα πριν τις διακοπές.

Ορισμένες αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης ή συσσώρευσης σκόνης.

Πριν κλειδώσεις την πόρτα για τις διακοπές του Πάσχα, υπάρχει ένα βήμα που οι περισσότεροι παραλείπουν: να αποσυνδέσουν ορισμένες συσκευές από την πρίζα. Ο λόγος είναι διπλός — ασφάλεια και εξοικονόμηση χρημάτων. 

Συσκευές που θέτουν θέμα ασφάλειας

1. Θερμοπομποί και σώματα θέρμανσης: Συσσωρεύουν σκόνη στα εσωτερικά τους στοιχεία και, σε συνδυασμό με οποιοδήποτε σπινθήρισμα, μπορούν να γίνουν εστία πυρκαγιάς. Σε άδειο σπίτι, η αποσύνδεση είναι μονόδρομος.

2. Τοστιέρες, φρυγανιέρες και air fryer: Τα ηλεκτρικά σκεύη κουζίνας καταναλώνουν υψηλή ισχύ και «κρύβουν» μέσα τους ψίχουλα που αρκεί ένα μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα για να τα μετατρέψει σε εστία φωτιάς.

3. Κλιματιστικά: Δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά ένα απότομο κύμα ρεύματος — συνηθισμένο φαινόμενο τα καλοκαίρια — μπορεί να «κάψει» το κύκλωμά τους. Αν θέλεις να τα αφήσεις σε λειτουργία, μια έξυπνη πρίζα είναι η πιο ασφαλής επιλογή.

Συσκευές που καταναλώνουν ρεύμα άδικα

4. Desktop PC: Σε standby καταναλώνει 3–10 watt συνεχώς. Αν γίνει διακοπή ρεύματος εν απουσία σου, υπάρχει κίνδυνος βλάβης σε σκληρό δίσκο και ευαίσθητα εξαρτήματα.

5. Powerbank και επαναφορτιζόμενες συσκευές: Η συνεχής υπερφόρτιση μπαταρίας λιθίου υποβαθμίζει τη διάρκεια ζωής της και, σε ακραίες περιπτώσεις, δημιουργεί κίνδυνο υπερθέρμανσης σε κλειστό χώρο.

6. Τηλεόραση και συσκευές ήχου/εικόνας: Μεμονωμένα καταναλώνουν λίγο σε αναμονή, αλλά αθροιστικά — τηλεόραση, soundbar, streaming box — το ποσό δεν είναι αμελητέο. Επιπλέον, οι σύγχρονες τηλεοράσεις είναι ευάλωτες σε βλάβες από κύματα ρεύματος.

Τι κοστίζουν όλα αυτά

Στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό, αυτές οι συσκευές κοστίζουν εκτιμώμενα 50–80 ευρώ τον χρόνο — χωρίς να λαμβάνεται τίποτα σε αντάλλαγμα. Δύο εβδομάδες διακοπών με λανθασμένες επιλογές στις πρίζες μπορούν εύκολα να προσθέσουν αρκετά kWh στον επόμενο λογαριασμό σου χωρίς λόγο.

Συμπέρασμα

Ο έλεγχος πριν τις διακοπές είναι μια συνήθεια που κοστίζει δύο λεπτά και μπορεί να γλιτώσει τόσο ένα πρόβλημα ασφαλείας όσο και αχρείαστα ευρώ από τον λογαριασμό ρεύματος. Με τα ελληνικά τιμολόγια να ρεύματος να αυξάνονται, κάθε kWh που δεν πληρώνεις μετράει.

