Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMA
ΠΑΡΑ-THEMA

Σε χρόνο ρεκόρ οι αφαλατώσεις που έφτιαξε το Υπ. Γεωργίας - Τα κόμματα έμειναν στις ανακοινώσεις

 05.04.2026 - 20:19
Σε χρόνο ρεκόρ οι αφαλατώσεις που έφτιαξε το Υπ. Γεωργίας - Τα κόμματα έμειναν στις ανακοινώσεις

Με ρυθμούς που σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ προχώρησε το Υπουργείο Γεωργίας στην ανάπτυξη αφαλατώσεων, ανατρέποντας δεδομένα δεκαετιών και δίνοντας απαντήσεις μέσα από έργα και αποτελέσματα στις ανακοινώσεις κομμάτων. Εκεί όπου η Κυπριακή Δημοκρατία χρειάστηκε 29 χρόνια για να αποκτήσει πέντε μονάδες, σήμερα έχουν ήδη προχωρήσει οκτώ μέσα σε μόλις τρία χρόνια.

Η τελευταία εξέλιξη αφορά τη λειτουργία νέας κινητής μονάδας αφαλάτωσης στο Λιμάνι Λεμεσού, η οποία παράγει 10.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως και έχει ήδη ενταχθεί στο υδατικό ισοζύγιο, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Πρόκειται για την τρίτη μονάδα που τίθεται σε λειτουργία σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά τις μονάδες στη Μονή και την Κισσόνεργα που λειτούργησαν τον Ιούλιο του 2025. Παράλληλα, εντός ημερών αναμένεται να λειτουργήσει ακόμη μία μονάδα στον Γαρύλλη, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα με την οποία υλοποιούνται οι σχεδιασμοί.
Ενδεικτικό της αλλαγής ρυθμού είναι το γεγονός ότι στο παρελθόν απαιτούνταν σχεδόν τρία χρόνια για την ολοκλήρωση μίας και μόνο μονάδας, ενώ σήμερα μέσα σε δύο χρόνια έχουν ήδη λειτουργήσει τρεις και ακολουθεί τέταρτη. Πρόκειται για επίδοση που καταγράφεται ως ρεκόρ για τα κυπριακά δεδομένα.

Η σύγκριση με το παρελθόν είναι αποκαλυπτική. Πέντε αφαλατώσεις σε σχεδόν τρεις δεκαετίες, έναντι οκτώ μέσα σε τρία χρόνια, αφού ο σχεδιασμός συνεχίζεται με ακόμη τέσσερις μονάδες που θα εγκατασταθούν την περίοδο 2026-2027, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 13 και ενισχύοντας καθοριστικά την υδατική επάρκεια της χώρας.

Οι νέες αυτές υποδομές εκτιμάται ότι θα καλύψουν σχεδόν το 100% των αναγκών ύδρευσης, ενώ στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται και η λειτουργία μόνιμων μονάδων που θα αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η έντονη και συχνά ισοπεδωτική κριτική που ασκήθηκε από πολιτικά κόμματα για τη διαχείριση του υδατικού ζητήματος και που είχαν κυβερνήσει φαίνεται να καταρρίπτεται στην πράξη. Όσοι αμφισβήτησαν ή υποβάθμισαν τις προσπάθειες που καταβάλλονταν και προχωρούσαν με ισοπεδωτική κριτική, δεν διαψεύστηκαν από ανακοινώσεις, αλλά από τα ίδια τα έργα που υλοποιήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ.

Τα δεδομένα πλέον καταδεικνύουν ότι ενώ τα κόμματα περιορίζονταν σε απλές ανακοινώσεις το Υπουργείο Γεωρφίας δεν προχωρούσε απλώς με σχεδιασμό, αλλά σε μια συντονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικής, που μέσα σε λίγα χρόνια πέτυχε όσα στο παρελθόν απαιτούσαν δεκαετίες, αλλάζοντας ουσιαστικά την εικόνα της Κύπρου στο κρίσιμο ζήτημα του νερού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσοχή: Αυτές οι 6 συσκευές είναι επικίνδυνες και τρώνε ρεύμα όσο εσύ λείπεις

 05.04.2026 - 20:13
Επόμενο άρθρο

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται

 05.04.2026 - 20:36
ΠτΔ: Συζήτηση για το άρθρο 42,7 της Συνθήκης ΕΕ στο Άτυπο Συμβούλιο στη Λευκωσία

ΠτΔ: Συζήτηση για το άρθρο 42,7 της Συνθήκης ΕΕ στο Άτυπο Συμβούλιο στη Λευκωσία

Τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση ενεργοποίησης του άρθρου 42,7 της Συνθήκης της ΕΕ από ένα κράτος μέλος θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο πλαίσιο του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 23-24 Απριλίου, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συζήτηση για το άρθρο 42,7 της Συνθήκης ΕΕ στο Άτυπο Συμβούλιο στη Λευκωσία

ΠτΔ: Συζήτηση για το άρθρο 42,7 της Συνθήκης ΕΕ στο Άτυπο Συμβούλιο στη Λευκωσία

  •  05.04.2026 - 19:47
Με μεγάλη ατζέντα η τελευταία Ολομέλεια πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής - Οι προτάσεις που θα τεθούν προς ψήφιση

Με μεγάλη ατζέντα η τελευταία Ολομέλεια πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής - Οι προτάσεις που θα τεθούν προς ψήφιση

  •  05.04.2026 - 16:44
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για την ζωή 32χρονος - Εκτινάχθηκε από την μοτοσικλέτα αφού έχασε τον έλεγχο

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για την ζωή 32χρονος - Εκτινάχθηκε από την μοτοσικλέτα αφού έχασε τον έλεγχο

  •  05.04.2026 - 18:48
Ιμάμογλου: Απαντά στις επικρίσεις πως παρήγγειλε ένα άγαλμα του Μακαρίου - Κάνει λόγο για διαστρέβλωση

Ιμάμογλου: Απαντά στις επικρίσεις πως παρήγγειλε ένα άγαλμα του Μακαρίου - Κάνει λόγο για διαστρέβλωση

  •  05.04.2026 - 19:26
Χρίστος Κληρίδης στο «T»: «Η ΔΗΜΑΛ δεν είναι διάττων αστέρας» - «Επικρατεί μετριότητα σε όλους τους τομείς της διακυβέρνησης του τόπου»

Χρίστος Κληρίδης στο «T»: «Η ΔΗΜΑΛ δεν είναι διάττων αστέρας» - «Επικρατεί μετριότητα σε όλους τους τομείς της διακυβέρνησης του τόπου»

  •  05.04.2026 - 07:40
Ακριβότερο το πασχαλινό τραπέζι φέτος - Έως 25% πάνω οι τιμές κρέατος

Ακριβότερο το πασχαλινό τραπέζι φέτος - Έως 25% πάνω οι τιμές κρέατος

  •  05.04.2026 - 21:00
Ο Τραμπ έδωσε ακριβή προθεσμία στο τελεσίγραφό του προς το Ιράν - «Πιθανή μέχρι τη Δευτέρα μια συμφωνία»

Ο Τραμπ έδωσε ακριβή προθεσμία στο τελεσίγραφό του προς το Ιράν - «Πιθανή μέχρι τη Δευτέρα μια συμφωνία»

  •  05.04.2026 - 20:00
Σε χρόνο ρεκόρ οι αφαλατώσεις που έφτιαξε το Υπ. Γεωργίας - Τα κόμματα έμειναν στις ανακοινώσεις

Σε χρόνο ρεκόρ οι αφαλατώσεις που έφτιαξε το Υπ. Γεωργίας - Τα κόμματα έμειναν στις ανακοινώσεις

  •  05.04.2026 - 20:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα