Σε χρόνο ρεκόρ οι αφαλατώσεις που έφτιαξε το Υπ. Γεωργίας - Τα κόμματα έμειναν στις ανακοινώσεις

Η τελευταία εξέλιξη αφορά τη λειτουργία νέας κινητής μονάδας αφαλάτωσης στο Λιμάνι Λεμεσού, η οποία παράγει 10.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως και έχει ήδη ενταχθεί στο υδατικό ισοζύγιο, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Πρόκειται για την τρίτη μονάδα που τίθεται σε λειτουργία σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά τις μονάδες στη Μονή και την Κισσόνεργα που λειτούργησαν τον Ιούλιο του 2025. Παράλληλα, εντός ημερών αναμένεται να λειτουργήσει ακόμη μία μονάδα στον Γαρύλλη, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα με την οποία υλοποιούνται οι σχεδιασμοί.

Ενδεικτικό της αλλαγής ρυθμού είναι το γεγονός ότι στο παρελθόν απαιτούνταν σχεδόν τρία χρόνια για την ολοκλήρωση μίας και μόνο μονάδας, ενώ σήμερα μέσα σε δύο χρόνια έχουν ήδη λειτουργήσει τρεις και ακολουθεί τέταρτη. Πρόκειται για επίδοση που καταγράφεται ως ρεκόρ για τα κυπριακά δεδομένα.

Η σύγκριση με το παρελθόν είναι αποκαλυπτική. Πέντε αφαλατώσεις σε σχεδόν τρεις δεκαετίες, έναντι οκτώ μέσα σε τρία χρόνια, αφού ο σχεδιασμός συνεχίζεται με ακόμη τέσσερις μονάδες που θα εγκατασταθούν την περίοδο 2026-2027, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 13 και ενισχύοντας καθοριστικά την υδατική επάρκεια της χώρας.

Οι νέες αυτές υποδομές εκτιμάται ότι θα καλύψουν σχεδόν το 100% των αναγκών ύδρευσης, ενώ στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται και η λειτουργία μόνιμων μονάδων που θα αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η έντονη και συχνά ισοπεδωτική κριτική που ασκήθηκε από πολιτικά κόμματα για τη διαχείριση του υδατικού ζητήματος και που είχαν κυβερνήσει φαίνεται να καταρρίπτεται στην πράξη. Όσοι αμφισβήτησαν ή υποβάθμισαν τις προσπάθειες που καταβάλλονταν και προχωρούσαν με ισοπεδωτική κριτική, δεν διαψεύστηκαν από ανακοινώσεις, αλλά από τα ίδια τα έργα που υλοποιήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ.

Τα δεδομένα πλέον καταδεικνύουν ότι ενώ τα κόμματα περιορίζονταν σε απλές ανακοινώσεις το Υπουργείο Γεωρφίας δεν προχωρούσε απλώς με σχεδιασμό, αλλά σε μια συντονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικής, που μέσα σε λίγα χρόνια πέτυχε όσα στο παρελθόν απαιτούσαν δεκαετίες, αλλάζοντας ουσιαστικά την εικόνα της Κύπρου στο κρίσιμο ζήτημα του νερού.