LIVE εικόνα: Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις - Η τελευταία πριν την αυτοδιάλυση
06.04.2026 - 11:33
Έντονη πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να προκαλέσει η σημερινή ολομέλεια της Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία συνέρχεται στις 11:00 το πρωί, με αιχμή του δόρατος το ζήτημα των εκποιήσεων και της προστασίας της κύριας κατοικίας.
Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίας, η οποία δημοσιοποιήθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής, το μεγαλύτερο μέρος των θεμάτων αφορά νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις που σχετίζονται με το πλαίσιο των εκποιήσεων, ένα ζήτημα που παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και της κοινωνικής ανησυχίας.
Στο τραπέζι της ολομέλειας τίθενται προτάσεις νόμου και κανονισμοί που επιχειρούν να εξισορροπήσουν, αφενός, την ανάγκη διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και, αφετέρου, την προστασία ευάλωτων δανειοληπτών από απώλεια της κατοικίας τους. Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να προκαλέσουν έντονες τοποθετήσεις από τα κόμματα, με δεδομένες τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την έκταση και τη μορφή των προστατευτικών μέτρων.
Παράλληλα, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και άλλα νομοθετήματα οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα.
Η σημερινή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό παραμένει εγκλωβισμένο σε παρατεταμένο αδιέξοδο.