Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική
LIVE εικόνα: Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις - Η τελευταία πριν την αυτοδιάλυση

 06.04.2026 - 11:33
Έντονη πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να προκαλέσει η σημερινή ολομέλεια της Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία συνέρχεται στις 11:00 το πρωί, με αιχμή του δόρατος το ζήτημα των εκποιήσεων και της προστασίας της κύριας κατοικίας.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίας, η οποία δημοσιοποιήθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής, το μεγαλύτερο μέρος των θεμάτων αφορά νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις που σχετίζονται με το πλαίσιο των εκποιήσεων, ένα ζήτημα που παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και της κοινωνικής ανησυχίας.

Στο τραπέζι της ολομέλειας τίθενται προτάσεις νόμου και κανονισμοί που επιχειρούν να εξισορροπήσουν, αφενός, την ανάγκη διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και, αφετέρου, την προστασία ευάλωτων δανειοληπτών από απώλεια της κατοικίας τους. Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να προκαλέσουν έντονες τοποθετήσεις από τα κόμματα, με δεδομένες τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την έκταση και τη μορφή των προστατευτικών μέτρων.

Παράλληλα, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και άλλα νομοθετήματα οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Δείτε την ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης εδώ.

Δείτε ζωντανή εικόνα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θλίψη στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Νικολάου - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

 06.04.2026 - 11:10
Επόμενο άρθρο

Open Day & Live Bidding από την Altamira στο Majestic Gardens με τιμές από €45.000

 06.04.2026 - 11:23
Η σημερινή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό παραμένει εγκλωβισμένο σε παρατεταμένο αδιέξοδο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα