 06.04.2026 - 15:50
Συνελήφθη ο 17χρονος για τον βιασμό ανήλικης - Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο κινητό του

Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Κρήτης μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης που αποκαλύφθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Ένας 17χρονος συνελήφθη ως ο κύριος δράστης, ενώ οι γονείς του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της προανάκρισης, το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου 2026 ο κατηγορούμενος οδήγησε με αυτοκίνητο την ανήλικη παθούσα –με την οποία είχε φιλική σχέση– σε έναν υπαίθριο χώρο που είναι γνωστός ως «Γηπεδάκι», λίγα μέτρα από το κοιμητήριο του Καστελλίου. Εκεί, της αφαίρεσε τα ρούχα και προχώρησε σε χειρονομίες και γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Ακολούθως, την εξανάγκασε να προβεί η ίδια σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος του, και πάλι χωρίς τη θέλησή της.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σοβαρή τροπή κατά την αστυνομική έρευνα που έγινε σήμερα το πρωί στην οικογενειακή τους κατοικία. Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα Apple iPhone 16 μαύρου χρώματος, που ανήκε στον 17χρονο. Από τον αρχικό έλεγχο της συσκευής –χωρίς να ανοίξουν επικοινωνίες που προστατεύονται από το απόρρητο– βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων του, καθώς κατηγορούνται ότι δεν έλαβαν τα απαιτούμενα μέτρα για να αποτρέψουν την τέλεση των αδικημάτων από τον γιο τους.

Από την ίδια οικία προσήχθη για προληπτικό έλεγχο και ένας ενήλικος αδελφός του δράστη. Ο προσαχθείς πέρασε από το σύστημα POL χωρίς να βρεθεί οποιοδήποτε εκκρεμές σε βάρος του.

Τι έκαναν οι Αρχές
• Η ανήλικη παθούσα εξετάστηκε με βάση το άρθρο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

• Ο κατηγορούμενος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία (άρθρο 348Α ΠΚ) και συναφή αδικήματα γενετήσιων πράξεων χωρίς συναίνεση.

• Οι γονείς συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 360 ΠΚ.

• Δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας.

• Η προανάκριση συνεχίζεται εντατικά.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο Καστέλλι, μια ήσυχη κωμόπολη της επαρχίας Πεδιάδας, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου, σε μια από τις πιο εύφορες περιοχές της Κρήτης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Kαθηλωμένος στο σπίτι του ο Πασχάλης Τερζής – Δείτε τι είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος
Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές μπαίνει η Μεγάλη εβδομάδα – «Βαθιά» το χέρι στη τσέπη - Πού κυμαίνονται τα φθηνότερα πρατήρια
Νέος κύκλος ζωής: Τα ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές από Απρίλιο
Τρόμος για γυναίκα στη Λεμεσό: Δέχθηκε άσεμνη επίθεση από άντρα - Η περιγραφή που έδωσε στην Αστυνομία
Θλίψη στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Νικολάου - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία
Πασχαλινό επίδομα: Ανάσα στην τσέπη - Ποιοι οι δικαιούχοι και ποιο το ύψος του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απέτυχε η έφεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας για άρση της κράτησής της - Παραμένει στο κελί

 06.04.2026 - 15:37
Επόμενο άρθρο

Καταγγελία στο ΓεΣΥ: «Έδιωξαν ασθενή επειδή ρώτησε πόση καθυστέρηση» θα έχει το ραντεβού του

 06.04.2026 - 15:57
ΠτΔ για συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής»

Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνοντας στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, σήμερα το απόγευμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  •  06.04.2026 - 16:40
LIVE εικόνα: Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις - Η τελευταία πριν την αυτοδιάλυση

LIVE εικόνα: Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις - Η τελευταία πριν την αυτοδιάλυση

  •  06.04.2026 - 11:33
Videogate: Παράταση δύο μηνών στις έρευνες - Εξασφαλίστηκε ολόκληρο το βίντεο

Videogate: Παράταση δύο μηνών στις έρευνες - Εξασφαλίστηκε ολόκληρο το βίντεο

  •  06.04.2026 - 16:09
Αναμένουν το αποτέλεσμα του δικανικού ελέγχου για Παπαδάκη στο ΑΛΜΑ- Συνεδριάζει το απόγευμα η Εκτελεστική Γραμματεία

Αναμένουν το αποτέλεσμα του δικανικού ελέγχου για Παπαδάκη στο ΑΛΜΑ- Συνεδριάζει το απόγευμα η Εκτελεστική Γραμματεία

  •  06.04.2026 - 16:21
Μορφάκης Σολομωνίδης: «Είναι όλα φωτομοντάζ» - Σφοδρή απάντηση για τις καταγγελίες - Βίντεο

Μορφάκης Σολομωνίδης: «Είναι όλα φωτομοντάζ» - Σφοδρή απάντηση για τις καταγγελίες - Βίντεο

  •  06.04.2026 - 13:01
Καταγγελία στο ΓεΣΥ: «Έδιωξαν ασθενή επειδή ρώτησε πόση καθυστέρηση» θα έχει το ραντεβού του

Καταγγελία στο ΓεΣΥ: «Έδιωξαν ασθενή επειδή ρώτησε πόση καθυστέρηση» θα έχει το ραντεβού του

  •  06.04.2026 - 15:57
Απέτυχε η έφεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας για άρση της κράτησής της - Παραμένει στο κελί

Απέτυχε η έφεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας για άρση της κράτησής της - Παραμένει στο κελί

  •  06.04.2026 - 15:37
LIVE: Το Ιράν απειλεί με δεκαπλάσιες απώλειες εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών - Ίσως συμφωνήσουμε μέχρι την Τρίτη, λέει ο Τραμπ

LIVE: Το Ιράν απειλεί με δεκαπλάσιες απώλειες εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών - Ίσως συμφωνήσουμε μέχρι την Τρίτη, λέει ο Τραμπ

  •  06.04.2026 - 06:49

