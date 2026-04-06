Συνελήφθη ο 17χρονος για τον βιασμό ανήλικης - Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο κινητό του

Σύμφωνα με τα ευρήματα της προανάκρισης, το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου 2026 ο κατηγορούμενος οδήγησε με αυτοκίνητο την ανήλικη παθούσα –με την οποία είχε φιλική σχέση– σε έναν υπαίθριο χώρο που είναι γνωστός ως «Γηπεδάκι», λίγα μέτρα από το κοιμητήριο του Καστελλίου. Εκεί, της αφαίρεσε τα ρούχα και προχώρησε σε χειρονομίες και γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Ακολούθως, την εξανάγκασε να προβεί η ίδια σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος του, και πάλι χωρίς τη θέλησή της.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σοβαρή τροπή κατά την αστυνομική έρευνα που έγινε σήμερα το πρωί στην οικογενειακή τους κατοικία. Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα Apple iPhone 16 μαύρου χρώματος, που ανήκε στον 17χρονο. Από τον αρχικό έλεγχο της συσκευής –χωρίς να ανοίξουν επικοινωνίες που προστατεύονται από το απόρρητο– βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων του, καθώς κατηγορούνται ότι δεν έλαβαν τα απαιτούμενα μέτρα για να αποτρέψουν την τέλεση των αδικημάτων από τον γιο τους.

Από την ίδια οικία προσήχθη για προληπτικό έλεγχο και ένας ενήλικος αδελφός του δράστη. Ο προσαχθείς πέρασε από το σύστημα POL χωρίς να βρεθεί οποιοδήποτε εκκρεμές σε βάρος του.

Τι έκαναν οι Αρχές

• Η ανήλικη παθούσα εξετάστηκε με βάση το άρθρο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

• Ο κατηγορούμενος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία (άρθρο 348Α ΠΚ) και συναφή αδικήματα γενετήσιων πράξεων χωρίς συναίνεση.

• Οι γονείς συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 360 ΠΚ.

• Δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας.

• Η προανάκριση συνεχίζεται εντατικά.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο Καστέλλι, μια ήσυχη κωμόπολη της επαρχίας Πεδιάδας, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου, σε μια από τις πιο εύφορες περιοχές της Κρήτης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα