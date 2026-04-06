Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Απέτυχε η έφεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας για άρση της κράτησής της - Παραμένει στο κελί
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 06.04.2026 - 15:37
Υπό κράτηση συνεχίζει να παραμένει η Γερμανίδα κτηματομεσίτρια που κατηγορείται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, αφού το Εφετείο δεν διαπίστωσε πεδίο επέμβασής του στην πρωτόδικη απόφαση που απέρριψε το αίτημα άρσης της κράτησης της κατηγορούμενης. Το Εφετείο εξήγησε ότι δεν διαπιστώνονται παραβιάσεις τέτοιες που να καθιστούν αναγκαία τη διαφοροποίηση της απόφασης.

Ανακοινώνοντας την ομόφωνή του απόφαση τη Δευτέρα, το τριμελές Εφετείο σημείωσε ότι με την αποτυχία της έφεσης, η πρωτόδικη απόφαση για συνέχιση της κράτησης παραμένει σε ισχύ.

Σημείωσε πως, στο πλαίσιο αυτό δεν εξετάζεται θέμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την εξέταση μη δίκαιης δίκης ή τελικής διαπίστωσης τέτοιων παραβιάσεων. Πρόσθεσε ότι στο στάδιο αυτό εξετάζεται αν υπάρχουν παραβιάσεις τέτοιων δικαιωμάτων, οι οποίες να καθιστούν αναγκαία τη διαφοροποίηση της διαταγής κράτησης, η οποία κρίθηκε αναγκαία, εφεσιβλήθηκε, και επικυρώθηκε επανειλημμένα.

Όπως αναφέρθηκε, στην απόφαση παρατίθεται με λεπτομέρεια το ιστορικό της υπόθεσης και η μέχρι τώρα πορεία της, ακριβώς για να καταδειχθεί η πολυπλοκότητα και ο όγκος της, καθώς και ότι απαντάται κάθε ένας από τους λόγους που παρατίθενται στην αίτηση.

Νωρίτερα, ο συνήγορος Γερμανίδας, Σωτήρης Αργυρού, υποστηρίζοντας το αίτημα αποφυλάκισης της πελάτισσάς του ενώπιον του Εφετείου, αναφέρθηκε στις συνθήκες κράτησής της στις Κεντρικές Φυλακές, σημειώνοντας ότι σε αυτές δεν μπορεί να βρει τον απαραίτητο χρόνο και τρόπο για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της. Σημείωσε, δε, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το συνολικό χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης.

Επισήμανε, εξάλλου, ότι η πελάτισσά του προτίθεται να δώσει ως εγγύηση ποσό έως €300.000, ενώ διαβεβαίωσε και για την πρόθεσή της να παρουσιάζεται τακτικά ενώπιον αστυνομικού τμήματος.

Από την πλευρά της κατηγορούσας Αρχής, η δικηγόρος της Δημοκρατίας, Άννα Ματθαίου, παρέπεμψε σε απόφαση δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία θεωρείται πρωθύστερο το επιχείρημα για επί μακρόν εκδίκαση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η διαδικασία συνεχίζεται σε τακτική βάση κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ενώπιον Κακουργιοδικείου, και ότι βρίσκονται ήδη στην εξέταση του 17ου μάρτυρα κατηγορίας.

Απαντώντας στο επιχείρημα περί συνθηκών κράτησης, ανέφερε ότι δεν παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα μόνο με τη συνύπαρξη υπόδικων και καταδίκων στον ίδιο χώρο, ενώ σημείωσε ότι η εφεσίουσα είχε εκφράσει την επιθυμία για συνύπαρξη στον ίδιο χώρο με καταδίκους στο νέο κτίριο των Κεντρικών Φυλακών και κατά τις νυχτερινές ώρες, κάτι το οποίο προβλέπεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του κρατούμενου.

Ο συνήγορος της κατηγορούμενης σημείωσε, παραπέμποντας και σε δικαστική απόφαση, ότι δεν υπάρχουν άλλοι χώροι κράτησης και ότι η πελάτισσά του θέλησε να διασφαλίσει όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης.

Από την πλευρά της, η κ. Ματθαίου επιχειρηματολόγησε ότι για σκοπούς προετοιμασίας της υπεράσπισης οι Κεντρικές Φυλακές έχουν εγκρίνει αιτήματα που αφορούν στον χρόνο επίσκεψης του συνηγόρου, στη χρήση προσωπικού υπολογιστή και στην παρουσία διερμηνέα.

Η κ. Ματθαίου αναφέρθηκε, εισαγωγικά κατά την επιχειρηματολογία της, και στο γεγονός ότι κατά την ημέρα εξέτασης της έφεσης, εκπνέει και η προθεσμία υποβολής έφεσης στο πιο πρόσφατο διάταγμα κράτησης που εκδόθηκε από το Κακουργιοδικείο, παραπέμποντας σε απόφαση σύμφωνα με την οποία σε αντίστοιχη περίπτωση η έφεση χάνει το αντικείμενό της.

Ο Πρόεδρος του Εφετείου, πάντως, σημείωσε ότι δεν αναιρείται η δυνατότητα εξέτασης του αιτήματος, επισημαίνοντας ότι θα ήταν «εξωφρενικά παράλογο» να υποβάλλει ο κ. Αργυρού αίτημα έφεσης, έπειτα από κάθε απόφαση κράτησης, σε μία διαδικασία που εξετάζεται τόσο τακτικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Kαθηλωμένος στο σπίτι του ο Πασχάλης Τερζής – Δείτε τι είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος
Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές μπαίνει η Μεγάλη εβδομάδα – «Βαθιά» το χέρι στη τσέπη - Πού κυμαίνονται τα φθηνότερα πρατήρια
Νέος κύκλος ζωής: Τα ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές από Απρίλιο
Τρόμος για γυναίκα στη Λεμεσό: Δέχθηκε άσεμνη επίθεση από άντρα - Η περιγραφή που έδωσε στην Αστυνομία
Θλίψη στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Νικολάου - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία
Πασχαλινό επίδομα: Ανάσα στην τσέπη - Ποιοι οι δικαιούχοι και ποιο το ύψος του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ ζουν για την ομάδα»

 06.04.2026 - 15:23
Επόμενο άρθρο

Συνελήφθη ο 17χρονος για τον βιασμό ανήλικης - Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο κινητό του

 06.04.2026 - 15:50
ΠτΔ για συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής»

ΠτΔ για συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής»

Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνοντας στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, σήμερα το απόγευμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής»

ΠτΔ για συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής»

  •  06.04.2026 - 16:40
LIVE εικόνα: Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις - Η τελευταία πριν την αυτοδιάλυση

LIVE εικόνα: Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις - Η τελευταία πριν την αυτοδιάλυση

  •  06.04.2026 - 11:33
Videogate: Παράταση δύο μηνών στις έρευνες - Εξασφαλίστηκε ολόκληρο το βίντεο

Videogate: Παράταση δύο μηνών στις έρευνες - Εξασφαλίστηκε ολόκληρο το βίντεο

  •  06.04.2026 - 16:09
Αναμένουν το αποτέλεσμα του δικανικού ελέγχου για Παπαδάκη στο ΑΛΜΑ- Συνεδριάζει το απόγευμα η Εκτελεστική Γραμματεία

Αναμένουν το αποτέλεσμα του δικανικού ελέγχου για Παπαδάκη στο ΑΛΜΑ- Συνεδριάζει το απόγευμα η Εκτελεστική Γραμματεία

  •  06.04.2026 - 16:21
Μορφάκης Σολομωνίδης: «Είναι όλα φωτομοντάζ» - Σφοδρή απάντηση για τις καταγγελίες - Βίντεο

Μορφάκης Σολομωνίδης: «Είναι όλα φωτομοντάζ» - Σφοδρή απάντηση για τις καταγγελίες - Βίντεο

  •  06.04.2026 - 13:01
Καταγγελία στο ΓεΣΥ: «Έδιωξαν ασθενή επειδή ρώτησε πόση καθυστέρηση» θα έχει το ραντεβού του

Καταγγελία στο ΓεΣΥ: «Έδιωξαν ασθενή επειδή ρώτησε πόση καθυστέρηση» θα έχει το ραντεβού του

  •  06.04.2026 - 15:57
Απέτυχε η έφεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας για άρση της κράτησής της - Παραμένει στο κελί

Απέτυχε η έφεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας για άρση της κράτησής της - Παραμένει στο κελί

  •  06.04.2026 - 15:37
LIVE: Το Ιράν απειλεί με δεκαπλάσιες απώλειες εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών - Ίσως συμφωνήσουμε μέχρι την Τρίτη, λέει ο Τραμπ

LIVE: Το Ιράν απειλεί με δεκαπλάσιες απώλειες εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών - Ίσως συμφωνήσουμε μέχρι την Τρίτη, λέει ο Τραμπ

  •  06.04.2026 - 06:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα