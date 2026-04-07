Σε έξαρση οι απάτες: Παριστάνουν τους εκπροσώπους πλατφόρμας συναλλαγών και ζητούν στοιχεία - Πώς δρουν

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, επιτήδειοι προσποιούνται εκπροσώπους πλατφόρμας χρηματοοικονομικών συναλλαγών και πληρωμών και επιχειρούν να αποσπάσουν από πολίτες προσωπικά δεδομένα και τραπεζικές πληροφορίες.

Οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά με πολίτες και με διάφορα προσχήματα ζητούν στοιχεία λογαριασμών ή ηλεκτρονικών πορτοφολιών.

Τονίζεται ότι, κανένας επίσημος Οργανισμός ζητά τηλεφωνικά ή μέσω SMS προσωπικά δεδομένα, κωδικούς ή στοιχεία τραπεζικών καρτών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν:

Την παροχή προσωπικών ή τραπεζικών πληροφοριών μέσω τηλεφώνου

Την επιλογή συνδέσμων από ύποπτα μηνύματα

Την καταχώρηση στοιχείων σε ιστοσελίδες που δεν είναι απολύτως αξιόπιστες

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί ή υποψιαστεί ότι έχει πέσει θύμα απάτης, να επικοινωνεί άμεσα με το τραπεζικό ίδρυμα που συνεργάζεται και να ενημερώνει την Αστυνομία.