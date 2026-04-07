ΑρχικήΔιεθνή
Διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας μετά από ουκρανικό χτύπημα

 07.04.2026 - 20:26
Το διυλιστήριο NORSI, το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας, διέκοψε τη λειτουργία του στις 5 Απριλίου μετά την επίθεση που δέχθηκε από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), δήλωσαν σήμερα δύο πηγές του κλάδου.

Η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του διυλιστηρίου θα επιφέρει περαιτέρω αβεβαιότητα στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, ο οποίος έχει πληγεί από τις συνεχόμενες ουκρανικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων κατά των μεγάλων τερματικών σταθμών εξαγωγής πετρελαίου στην Μαύρη Θάλασσα και την Θάλασσα της Βαλτικής.

Οι ρωσικές αρχές είχαν ανακοινώσει την Κυριακή ότι στο διυλιστήριο NORSI προκλήθηκε πυρκαγιά μετά την επίθεση που δέχθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο κυβερνήτης της περιοχής του Νίζνι Νόβγκοροντ, ο Γκλεμπ Νικίτιν, δήλωσε ότι δύο εγκαταστάσεις στην μονάδα επλήγησαν και ότι ο σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές κατά την διάρκεια της επίθεσης.

 

Αναστολή στις προμήθειες έως το τέλος του μήνα

Σύμφωνα με το Διεθνές Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Αγίας Πετρούπολης, η πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil δεν έχει προβεί σε προσφορές πώλησης πετρελαίου, ντίζελ ή μαζούτ από το διυλιστήριο που βρίσκεται 450 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Πηγές του κλάδου δήλωσαν σήμερα ότι οι προμήθειες ενδέχεται να ανασταλούν έως το τέλος του μήνα.

Η Lukoil δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Μήπως τελικά συνηθίσαμε το τέρας;

Ο πόλεμος στο Ιράν και η κινεζική προπαγάνδα: Viral βίντεο με ΑΙ παρουσιάζει τις ΗΠΑ ως επιθετική δύναμη και το Πεκίνο ως παράγοντα σταθερότητας

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επιδιώκουμε διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επιδιώκουμε διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα»

«Η Κύπρος είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι η καινοτομία θα αποφέρει απτά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε γραπτή δήλωση με αφορμή εκδήλωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά την οποία παρουσιάστηκε η λειτουργία προγραμμάτων της Plug and Play Cyprus για νεοφυείς επιχειρήσεις.

  07.04.2026 - 18:06
  07.04.2026 - 19:29
  07.04.2026 - 18:02
  07.04.2026 - 17:12
  07.04.2026 - 16:58
  07.04.2026 - 16:03
  07.04.2026 - 20:00
  07.04.2026 - 20:10

