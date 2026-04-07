Το βρετανικό αντιτορπιλικό Dragon θα κάνει «στάση εφοδιασμού»... 15 ημέρες μετά την άφιξή του στην Κύπρο

Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας αναφέρει ότι η στάση αυτή θα επιτρέψει στο πλοίο να ανεφοδιαστεί, καθώς και να «βελτιστοποιήσει τα συστήματά του και να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης».

«Το HMS Dragon θα παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έτοιμο να αποπλεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν απαιτηθεί», αναφέρει ακόμη.

Το Sky News αναφέρει ότι ήταν προγραμματισμένο εξαρχής να πραγματοποιήσει το HMS Dragon στάση εφοδιασμού περίπου σε αυτό το σημείο της αποστολής του. Η στάση θα χρησιμοποιηθεί και για την επίλυση μικρού τεχνικού προβλήματος με τα συστήματα ύδρευσης του πλοίου.

Το αντιτορπιλικό Τύπου 45 έφτασε στην ανατολική Μεσόγειο στις 23 Μαρτίου, 12 ημέρες μετά την αναχώρησή του για την Κύπρο και σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου.

Είχε σταλεί για να βοηθήσει στην άμυνα των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από ιρανικές επιθέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της βάσης της RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, και είναι ικανό να καταρρίψει διάφορους τύπους drones και βαλλιστικών πυραύλων.

