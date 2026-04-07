Το βρετανικό αντιτορπιλικό Dragon θα κάνει «στάση εφοδιασμού»... 15 ημέρες μετά την άφιξή του στην Κύπρο
 07.04.2026 - 21:34
Το HMS Dragon, η φρεγάτα που έστειλε η Βρετανία στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου, επιστρέφει σε λιμάνι της περιοχής για «τακτική στάση εφοδιασμού και σύντομη περίοδο συντήρησης».

Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας αναφέρει ότι η στάση αυτή θα επιτρέψει στο πλοίο να ανεφοδιαστεί, καθώς και να «βελτιστοποιήσει τα συστήματά του και να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης».

«Το HMS Dragon θα παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έτοιμο να αποπλεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν απαιτηθεί», αναφέρει ακόμη.

Το Sky News αναφέρει ότι ήταν προγραμματισμένο εξαρχής να πραγματοποιήσει το HMS Dragon στάση εφοδιασμού περίπου σε αυτό το σημείο της αποστολής του. Η στάση θα χρησιμοποιηθεί και για την επίλυση μικρού τεχνικού προβλήματος με τα συστήματα ύδρευσης του πλοίου.

Το αντιτορπιλικό Τύπου 45 έφτασε στην ανατολική Μεσόγειο στις 23 Μαρτίου, 12 ημέρες μετά την αναχώρησή του για την Κύπρο και σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου.

Είχε σταλεί για να βοηθήσει στην άμυνα των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από ιρανικές επιθέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της βάσης της RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, και είναι ικανό να καταρρίψει διάφορους τύπους drones και βαλλιστικών πυραύλων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτη εικόνα στην Κύπρο: Ο ουρανός χωρίστηκε στα δύο και έγινε viral - Φωτογραφία
Αυτά τα τρία ζώδια θα έχουν την απόλυτη τύχη με το μέρος τους τη Μεγάλη Εβδομάδα
Απίστευτο σκηνικό σε δρόμο: «Τα άπλυτα στη φόρα» - Δεν θα πιστεύετε τι έδεσαν με σχοινιά σε όχημα – Φωτογραφία
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αντώνης Κυριάκου – Δείτε φωτογραφία του
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης - Δείτε φωτογραφία
Το θαύμα της λακκούβας: Γυναίκα που κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρή ζωντάνεψε όταν το ασθενοφόρο έπεσε σε λακκούβα
Αυτά τα τρία ζώδια θα έχουν την απόλυτη τύχη με το μέρος τους τη Μεγάλη Εβδομάδα

 

 

 

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

 07.04.2026 - 21:20
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επιδιώκουμε διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επιδιώκουμε διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα»

«Η Κύπρος είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι η καινοτομία θα αποφέρει απτά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε γραπτή δήλωση με αφορμή εκδήλωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά την οποία παρουσιάστηκε η λειτουργία προγραμμάτων της Plug and Play Cyprus για νεοφυείς επιχειρήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επιδιώκουμε διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επιδιώκουμε διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα»

  •  07.04.2026 - 18:06
Μακάριος Δρουσιώτης: Παρέδωσε σε ΠτΔ και Αστυνομία δήλωση 34 σελίδων με 137 τεκμήρια

Μακάριος Δρουσιώτης: Παρέδωσε σε ΠτΔ και Αστυνομία δήλωση 34 σελίδων με 137 τεκμήρια

  •  07.04.2026 - 19:29
Εκθεση Ελεγκτικής: «Μαύρη τρύπα» εκατομμυρίων στη Νομική Υπηρεσία: Aνείσπρακτα €26,3 εκατομμύρια - Καθυστερήσεις, κενά ελέγχου σε αποφάσεις

Εκθεση Ελεγκτικής: «Μαύρη τρύπα» εκατομμυρίων στη Νομική Υπηρεσία: Aνείσπρακτα €26,3 εκατομμύρια - Καθυστερήσεις, κενά ελέγχου σε αποφάσεις

  •  07.04.2026 - 18:02
Κατέθεσε ο ποινικός ανακριτής στην υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού - Πού επικεντρώνεται η διαδικασία

Κατέθεσε ο ποινικός ανακριτής στην υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού - Πού επικεντρώνεται η διαδικασία

  •  07.04.2026 - 17:12
Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν πέντε νέα κρούσματα σε Λευκωσία και Λάρνακα - Πόσες είναι οι μολυσμένες μονάδες

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν πέντε νέα κρούσματα σε Λευκωσία και Λάρνακα - Πόσες είναι οι μολυσμένες μονάδες

  •  07.04.2026 - 16:58
Υπ. Προστασίας Καταναλωτή: Ακριβότερο 4% το φετινό πασχαλινό τραπέζι

Υπ. Προστασίας Καταναλωτή: Ακριβότερο 4% το φετινό πασχαλινό τραπέζι

  •  07.04.2026 - 16:03
Μήπως τελικά συνηθίσαμε το τέρας;

Μήπως τελικά συνηθίσαμε το τέρας;

  •  07.04.2026 - 20:00
LIVE/ Τραμπ για Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν

LIVE/ Τραμπ για Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν

  •  07.04.2026 - 20:10

