Ρωτήσαμε το chatgpt πόσα λεφτά δίνουμε σε λαμπάδες, δώρα, φαγητά και...παιδιά - Hidden έξοδα το Πάσχα - Μείναμε με το στόμα ανοιχτό

 11.04.2026 - 11:08
Ρωτήσαμε το chatgpt πόσα λεφτά δίνουμε σε λαμπάδες, δώρα, φαγητά και...παιδιά - Hidden έξοδα το Πάσχα - Μείναμε με το στόμα ανοιχτό

Το Πάσχα στην Κύπρο είναι συνδεδεμένο με παράδοση, οικογένεια και… έξοδα που πολλές φορές δεν υπολογίζουμε. Ρωτήσαμε το ChatGPT να κάνει έναν ρεαλιστικό υπολογισμό για το πόσα ξοδεύει ένα μέσο νοικοκυριό σε «μικρά» και «κρυφά» έξοδα – από λαμπάδες και δώρα μέχρι φαγητό και χρήματα για τα παιδιά – και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

Όπως προκύπτει, ένα από τα πρώτα έξοδα είναι οι λαμπάδες, ειδικά για νονούς και νονές. Στην αγορά της Κύπρου, οι τιμές ξεκινούν ακόμη και από περίπου 5 ευρώ για απλές επιλογές, αλλά εύκολα ανεβαίνουν στα 10 με 20 ευρώ, ενώ πιο «πλούσια» σετ με δώρα μπορούν να φτάσουν και τα 30 ευρώ . Για μια οικογένεια με δύο βαφτιστήρια, το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 40-60 ευρώ μόνο για λαμπάδες.

Από εκεί και πέρα έρχονται τα πασχαλινά δώρα, που συχνά θεωρούνται «προαιρετικά», αλλά στην πράξη είναι σχεδόν δεδομένα. Παιχνίδια, βιβλία, ρούχα ή ακόμα και τεχνολογικά gadgets αποτελούν τις πιο συνηθισμένες επιλογές, με το κόστος να ξεκινά από 15-20 ευρώ και να φτάνει εύκολα τα 50 ευρώ ή και περισσότερο, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού . Αν προστεθούν και μικροδώρα για συγγενείς ή φίλους, το ποσό ανεβαίνει ακόμη περισσότερο.

Ένα άλλο «αθόρυβο» έξοδο είναι τα χρήματα που δίνονται στα παιδιά το Πάσχα. Από χαρτζιλίκι σε βαφτιστήρια μέχρι «δωράκια» σε ανίψια, πολλοί δίνουν από 10 έως 50 ευρώ ανά παιδί, με αποτέλεσμα μια οικογένεια να φτάνει εύκολα τα 50-100 ευρώ χωρίς καν να το καταλάβει.

Φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αφορά το πασχαλινό τραπέζι. Αν και διαφέρει από σπίτι σε σπίτι, το κόστος για κρέας, φλαούνες, αυγά, γλυκά και ποτά μπορεί να ξεκινήσει από περίπου 150 ευρώ και να ξεπεράσει τα 300 ευρώ για μια τυπική οικογένεια, ειδικά αν φιλοξενεί κόσμο.

Συνολικά, σύμφωνα με την εκτίμηση του ChatGPT, τα «κρυφά» και φανερά έξοδα του Πάσχα μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 300 έως 600 ευρώ για ένα μέσο νοικοκυριό στην Κύπρο. Και αυτό χωρίς να υπολογίζονται επιπλέον έξοδα όπως διασκέδαση, λαμπρατζιές ή μετακινήσεις.

Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι πολλά από αυτά τα έξοδα γίνονται σταδιακά και «δεν φαίνονται», με αποτέλεσμα στο τέλος των γιορτών ο συνολικός λογαριασμός να αφήνει αρκετούς… με το στόμα ανοιχτό.

 

