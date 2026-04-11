Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Κατερίνα Περικλέους – Δείτε φωτογραφία της

Η Κατερίνα άφησε την τελευταία της πνοή στις 9 Απριλίου σε ηλικία 71 ετών
Η Εξόδιος Ακολουθία της, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Π. Δευτερά, την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, ώρα 11:00
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:15
Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Δευτεράς.
Μετά την ταφή θα προσφερθεί καφές στο οίκημα "Εθνικός Δευτεράς"
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Πέτρος Περικλέους
Παιδιά: Έλενα και Μάρκος Κληρίδης
Ανδρέας Περικλέους
Εγγόνια: Αλέξανδρος Κληρίδης
Βίκτωρ Κληρίδης
Αδέλφια και λοιποί συγγενείς
Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς που θα διαθέσει η οικογένεια.