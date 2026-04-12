Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας στη Βραζιλία αρπάζει από το πόδι τουρίστρια μόλις βουτά στη θάλασσα

 12.04.2026 - 13:44
Στιγμές τρόμου έζησε μια 36χρονη τουρίστρια στα καταγάλανα νερά της Βραζιλίας, όταν δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από καρχαρία ενώ έκανε κατάδυση, μπροστά στα μάτια των φίλων της.

Η Ταϊάνε Νταλαζέν βουτούσε ανυποψίαστη από σκάφος στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια για ψαροντούφεκο, όταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένας μεγαλόσωμος καρχαρίας εμφανίστηκε και της άρπαξε το πόδι. Παρά την προσπάθειά της να απελευθερωθεί, το ζώο κράτησε σφιχτά το δάγκωμά του, προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα στον μηρό.

Δείτε το βίντεο με το δάγκωμα του καρχαρία:

Η άμεση αντίδραση του ξεναγού αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφερε να απομακρύνει τον καρχαρία, ενώ στη συνέχεια ντόπιοι ψαράδες βοήθησαν τη γυναίκα να βγει από το νερό. Μια φίλη της, δερματολόγος, της παρείχε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, αποτρέποντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, η 36χρονη στάθηκε τυχερή, καθώς η ζωή της δεν κινδύνευσε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αγνώριστη η Καίτη Γαρμπή στο Instagram - Έτσι ευχήθηκε «καλή Ανάσταση»

 12.04.2026 - 13:41
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στον Βόλο τα ξημερώματα του Πάσχα - Νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής

 12.04.2026 - 14:01
BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα