ΑρχικήLike Online
 12.04.2026 - 17:31
Πώς να κάνετε το παλιό, βρώμικο ταψί σαν καινούργιο – Χωρίς κόπο και επίπονο τρίψιμο

Μαθαίνουμε πώς να καθαρίσουμε εύκολα το παλιό ταψί. Με αυτή τη μέθοδο το ταψί γίνεται σαν καινούργιο, χωρίς κόπο.

Παλιά ταψιά που μετά από χρόνια χρήσης και άπειρα ψησίματα μοιάζουν μόνιμα βρώμικα, όσο κι αν τα πλένουμε επιμελώς; Μην ανησυχείτε, έχουμε τη λύση για να διώξουμε τα σημάδια του χρόνου από την επιφάνεια του αγαπημένου μας ταψιού.

Για να καθαρίσουμε σωστά το ταψί, θα χρειαστούμε μόνο λίγα και απλά υλικά: την κλασική μαγειρική σόδα που κάνει θαύματα στην καθαριότητα, ένα υδατικό οξυγονούχο διάλυμα (οξυζενέ), που βρίσκουμε σε καταστήματα και είναι γνωστό για τις λευκαντικές και καθαριστικές ιδιότητές του, ένα βαποριζατέρ, καθώς και ένα δυνατό σφουγγαράκι ή μία πλαστική σπάτουλα, ώστε να το τρίψουμε χωρίς να το φθείρουμε.

Παίρνουμε το ταψί με τα στίγματα (όχι αμέσως μετά τη χρήση του, αλλά αφού το έχουμε πλύνει και στεγνώσει από το τελευταίο ψήσιμο) και το πασπαλίζουμε με μπόλικη μαγειρική σόδα, ώστε να καλυφθεί καλά όλη η επιφάνειά του. Στη συνέχεια, βάζουμε το οξυζενέ στο βαποριζατέρ και ψεκάζουμε όλη την επιφάνεια του ταψιού, μέχρι να δημιουργηθεί μία πάστα. Αφήνουμε το ταψί να μείνει έτσι για αρκετές ώρες — ιδανικά μπορούμε να το κάνουμε το βράδυ και να το αφήσουμε μέχρι το επόμενο πρωί.

Τέλος, παίρνουμε το σφουγγαράκι ή ακόμη καλύτερα την πλαστική σπάτουλα και τρίβουμε το ταψί, ώστε να φύγει η πάστα σόδας μαζί με τα στίγματα. Το πλένουμε ξανά με νερό και υγρό πιάτων και έτοιμο: το παλιό μας ταψί γίνεται σαν καινούργιο!

Πηγή: cantina.protothema.gr

Σοβαρό ατύχημα με 13χρονο: Ανατράπηκε στην άσφαλτο όταν έχασε τον έλεγχο του scooter του - Νοσηλεύεται στην Εντατική Μονάδα Παίδων

Καιρός: Κρύο το βραδάκι – Πώς θα παίξουμε αυγουλοδρομίες και σακουλοδρομίες – Έρχεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας

Βρετανικές Βάσεις: Το καθεστώς τους δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας

Βρετανικές Βάσεις: Το καθεστώς τους δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας

Το καθεστώς των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση, δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας.

