Εσύ το 'ξερες; Το NFC του κινητού σου κάνει πολύ περισσότερα από πληρωμές - Μάθε πώς να το χρησιμοποιήσεις και γι' άλλα

Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication) όμως λειτουργεί σε τρεις διακριτούς τρόπους — card emulation, reader/writer και peer-to-peer — και κάθε ένας ανοίγει διαφορετικές δυνατότητες στην καθημερινή χρήση.

Πώς λειτουργεί το NFC

Το NFC στηρίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής: η ενεργή συσκευή — δηλαδή το smartphone σου — εκπέμπει ασύρματα δεδομένα σε μια παθητική συσκευή, όπως ένα NFC sticker ή μια «έξυπνη» αφίσα. Η κύρια αδυναμία της τεχνολογίας είναι ταυτόχρονα και το ισχυρότερό της χαρακτηριστικό από πλευράς ασφάλειας: το εύρος λειτουργίας είναι πολύ μικρό, οπότε απαιτείται πραγματική εγγύτητα για να λειτουργήσει.

Για επιπλέον προστασία, πολλές συσκευές — ανάλογα με τον κατασκευαστή — προσφέρουν την επιλογή «Require device unlock for NFC», ώστε η ανάγνωση tag να απαιτεί ξεκλείδωμα του τηλεφώνου.

Ψηφιακές επαγγελματικές κάρτες μέσω NFC

Το NFC μπορεί να μετατρέψει ένα απλό πλαστικό καρτάκι σε ψηφιακή επαγγελματική κάρτα που ενημερώνεται δυναμικά. Αντί να μοιράζεις έντυπες κάρτες που ξεπερνιούνται γρήγορα, δημιουργείς ένα ψηφιακό προφίλ με όνομα, τηλέφωνο, email και link portfolio — το οποίο μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε θες χωρίς να παραγγείλεις καινούργιες κάρτες.

Για να το στήσεις, αρκεί να ενεργοποιήσεις το NFC από τις Ρυθμίσεις (στο Android συνήθως βρίσκεται στο Connections ή Connected devices, ενώ στο iPhone είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή σε όλα τα μοντέλα από iPhone 6 και μετά). Στη συνέχεια, χρησιμοποιείς μια πλατφόρμα όπως Blinq, Linktree ή Popl — ή έναν NFC writer — για να συνδέσεις το ψηφιακό σου προφίλ με ένα κενό NFC tag ή κάρτα. Από εκεί, αρκεί η απλή επαφή με συσκευή που υποστηρίζει NFC για να μεταδοθεί το προφίλ.

NFC tags για έξυπνο σπίτι

Τα NFC tags μπορούν να γίνουν κουμπιά εκκίνησης για αυτοματισμούς smart home — χωρίς να απαιτείται κεντρικός φυσικός χειριστής. Ένα tag κολλημένο δίπλα στην πόρτα, για παράδειγμα, μπορεί με ένα απλό άγγιγμα του κινητού να ανοίξει ηλεκτρονική κλειδαριά, να ρυθμίσει τα φώτα ή να αλλάξει τη θερμοκρασία.

Η υλοποίηση γίνεται μέσω εφαρμογών όπως Tasker ή Shortcuts (για iOS), σε συνδυασμό με πλατφόρμες smart home όπως Home Assistant ή SmartThings (στο SmartThings απαιτείται πρόσθετη εφαρμογή για την αξιοποίηση NFC).

Η λογική είναι απλή: το tag λειτουργεί ως παθητικός εκκινητής — όταν το κινητό το αναγνωρίσει, εκτελείται αυτόματα ο αυτοματισμός που έχεις ορίσει. Εκτός από κλειδαριές, τα NFC tags μπορούν να ελέγξουν έξυπνες λάμπες, θερμοστάτη, ακόμα και γκαραζόπορτα.

