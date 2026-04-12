ΑρχικήLike Online
LIKE ONLINE

Εσύ το 'ξερες; Το NFC του κινητού σου κάνει πολύ περισσότερα από πληρωμές - Μάθε πώς να το χρησιμοποιήσεις και γι' άλλα

 12.04.2026 - 20:40
Εσύ το 'ξερες; Το NFC του κινητού σου κάνει πολύ περισσότερα από πληρωμές - Μάθε πώς να το χρησιμοποιήσεις και γι' άλλα

Σχεδόν κάθε smartphone διαθέτει ενσωματωμένο NFC reader — και οι περισσότεροι χρήστες το χρησιμοποιούν αποκλειστικά για πληρωμές μέσω Apple Pay ή Google Pay.

Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication) όμως λειτουργεί σε τρεις διακριτούς τρόπους — card emulation, reader/writer και peer-to-peer — και κάθε ένας ανοίγει διαφορετικές δυνατότητες στην καθημερινή χρήση.

Πώς λειτουργεί το NFC

Το NFC στηρίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής: η ενεργή συσκευή — δηλαδή το smartphone σου — εκπέμπει ασύρματα δεδομένα σε μια παθητική συσκευή, όπως ένα NFC sticker ή μια «έξυπνη» αφίσα. Η κύρια αδυναμία της τεχνολογίας είναι ταυτόχρονα και το ισχυρότερό της χαρακτηριστικό από πλευράς ασφάλειας: το εύρος λειτουργίας είναι πολύ μικρό, οπότε απαιτείται πραγματική εγγύτητα για να λειτουργήσει.

Για επιπλέον προστασία, πολλές συσκευές — ανάλογα με τον κατασκευαστή — προσφέρουν την επιλογή «Require device unlock for NFC», ώστε η ανάγνωση tag να απαιτεί ξεκλείδωμα του τηλεφώνου.

Ψηφιακές επαγγελματικές κάρτες μέσω NFC

Το NFC μπορεί να μετατρέψει ένα απλό πλαστικό καρτάκι σε ψηφιακή επαγγελματική κάρτα που ενημερώνεται δυναμικά. Αντί να μοιράζεις έντυπες κάρτες που ξεπερνιούνται γρήγορα, δημιουργείς ένα ψηφιακό προφίλ με όνομα, τηλέφωνο, email και link portfolio — το οποίο μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε θες χωρίς να παραγγείλεις καινούργιες κάρτες.

Για να το στήσεις, αρκεί να ενεργοποιήσεις το NFC από τις Ρυθμίσεις (στο Android συνήθως βρίσκεται στο Connections ή Connected devices, ενώ στο iPhone είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή σε όλα τα μοντέλα από iPhone 6 και μετά). Στη συνέχεια, χρησιμοποιείς μια πλατφόρμα όπως Blinq, Linktree ή Popl — ή έναν NFC writer — για να συνδέσεις το ψηφιακό σου προφίλ με ένα κενό NFC tag ή κάρτα. Από εκεί, αρκεί η απλή επαφή με συσκευή που υποστηρίζει NFC για να μεταδοθεί το προφίλ.

NFC tags για έξυπνο σπίτι

Τα NFC tags μπορούν να γίνουν κουμπιά εκκίνησης για αυτοματισμούς smart home — χωρίς να απαιτείται κεντρικός φυσικός χειριστής. Ένα tag κολλημένο δίπλα στην πόρτα, για παράδειγμα, μπορεί με ένα απλό άγγιγμα του κινητού να ανοίξει ηλεκτρονική κλειδαριά, να ρυθμίσει τα φώτα ή να αλλάξει τη θερμοκρασία.

Η υλοποίηση γίνεται μέσω εφαρμογών όπως Tasker ή Shortcuts (για iOS), σε συνδυασμό με πλατφόρμες smart home όπως Home Assistant ή SmartThings (στο SmartThings απαιτείται πρόσθετη εφαρμογή για την αξιοποίηση NFC).

Η λογική είναι απλή: το tag λειτουργεί ως παθητικός εκκινητής — όταν το κινητό το αναγνωρίσει, εκτελείται αυτόματα ο αυτοματισμός που έχεις ορίσει. Εκτός από κλειδαριές, τα NFC tags μπορούν να ελέγξουν έξυπνες λάμπες, θερμοστάτη, ακόμα και γκαραζόπορτα.

Πηγή: techblog.gr

 

Βρετανικές Βάσεις: Το καθεστώς τους δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας

Το καθεστώς των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση, δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας.

Κατάρρευση κτιρίου: Σε κατάσταση πανικού δύο γυναίκες που τρέχουν να σωθούν - Νέο σοκαριστικό βίντεο

Σοβαρό ατύχημα με 13χρονο: Ανατράπηκε στην άσφαλτο όταν έχασε τον έλεγχο του scooter του - Νοσηλεύεται στην Εντατική Μονάδα Παίδων

Νομική αντεπίθεση Κληρίδη για την έφοδο – Στο επίκεντρο τα ηχητικά ντοκουμέντα Δρουσιώτη - Αντιδράσεις από παντού

Πήδηξαν από ανυψωτικό μηχάνημα σε πισίνα - Αναβίωσε και φέτος το έθιμο του «Κούττουκου» στο Καλό Χωριό Λεμεσού – Δείτε βίντεο

Χριστός εξανέστη!

LIVE: «Οι ΗΠΑ ξεκινούν να μπλοκάρουν τα πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ», λέει ο Τραμπ μετά την αποτυχία των συνομιλιών

«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη»: Ιερέας διέκοψε τον «Καλό Λόγο» για τις κροτίδες - Δείτε βίντεο

