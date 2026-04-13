Cap St Georges Hotel & Resort: Έμειναν λίγες μέρες για το πασχαλινό χωριό - Εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους

Το Easter Village βρίσκεται στην Πέγεια, δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και υπόσχεται να γεμίσει τον χώρο με χαμόγελα και τη ζεστασιά της τοπικής παράδοσης, προσφέροντας χειροποίητα δώρα, γλυκίσματα και ζεστά ροφήματα.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κυνήγι πασχαλινών αυγών, να δημιουργήσουν χειροτεχνίες, να ζωγραφίσουν το πρόσωπό τους και να απολαύσουν παιχνίδια και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ζωντανή μουσική, ειδικές παραστάσεις και την ευκαιρία να συναντήσουν τον Πασχαλινό Λαγό.

Το Πασχαλινό Χωριό θα ανοίγει καθημερινά από την 1η έως τις 14 Απριλίου 2026 προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία γεμάτη διασκέδαση, γεύσεις και δημιουργικότητα.

Για κρατήσεις, επικοινωνήστε στο (+357) 26 623 223 ή μέσω email στο [email protected].

Παράλληλα, οι θαμώνες του Cap St Georges Hotel & Resort θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυθεντικά πασχαλινά έθιμα, όπως το στόλισμα του Επιταφίου, την προετοιμασία της παραδοσιακής λαμπρατζιάς και τον εορτασμό της Ανάστασης σε μια κατανυκτική και ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

