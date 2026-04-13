Χάθηκαν τα ίχνη του 16χρονου Βασίλη στη Λευκωσία - Βοηθήστε να εντοπιστεί -Φωτογραφία

Ο 16χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.80 μ. περίπου, με μαύρα μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.