Υπόθεση «Σάντη»: Αναπάντητα ερωτηματικά για την γυναίκα - Που βρίσκεται και τι γνωρίζουν οι Αρχές μέχρι στιγμής

Αναφερόμενος στις αιτιάσεις για τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών στο γραφείο και την οικία του κ. Κληρίδη, ξεκαθάρισε ότι η Αστυνομία ενήργησε εντός του πλαισίου της νομιμότητας. Όπως σημείωσε, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου με επαγγελματισμό, ενώ η διερεύνηση συνεχίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα.

Σε ερώτηση για την κατάσταση της γυναίκας που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, επικαλούμενος το γεγονός ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Περιορίστηκε να αναφέρει ότι οι Αρχές γνωρίζουν πού βρίσκεται, ότι έχει ήδη καταθέσει και πως η μαρτυρία της αξιολογείται μαζί με άλλα στοιχεία, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της.

Όσον αφορά τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ανέφερε ότι βρίσκονται υπό εξέταση στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να επιβεβαιώνει αν έχουν επισήμως περιέλθει στην κατοχή της Αστυνομίας. Αποκάλυψε, ωστόσο, ότι υπάρχει επικοινωνία με τη Europol, στην οποία έχουν ήδη αποσταλεί ορισμένα τεκμήρια, ενώ αναμένεται να σταλούν και επιπλέον στοιχεία. Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραμένει αδιευκρίνιστο.

Χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή και σύνθετη, τόνισε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και όλες οι καταγγελίες που έχουν τεθεί ενώπιον των Αρχών. Έκανε λόγο για μεγάλο όγκο στοιχείων που απαιτεί ενδελεχή μελέτη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι όταν προκύψουν αποτελέσματα, αυτά θα ανακοινωθούν επισήμως.

Αναφορά έγινε και στην επιχείρηση έρευνας, με τον ίδιο να διευκρινίζει ότι συλλέχθηκαν συγκεκριμένα τεκμήρια που σχετίζονται αποκλειστικά με την υπόθεση, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε άσχετο υλικό.

Απαντώντας στις επικρίσεις για την εικόνα της Αστυνομίας, υπογράμμισε ότι το έργο της πρέπει να αξιολογείται συνολικά και όχι αποσπασματικά. Όπως ανέφερε, η Αστυνομία βρίσκεται διαρκώς στην υπηρεσία της ασφάλειας των πολιτών, επισημαίνοντας ότι τέτοιες υποθέσεις απαιτούν χρόνο, επαρκή τεκμηρίωση και προσεκτικούς χειρισμούς για να οδηγηθούν, όπου τεκμηριώνεται, σε ποινικές διώξεις.

Τέλος, σχετικά με καταγγελίες που διακινούνται και μέσω κοινωνικών δικτύων, σημείωσε ότι η Αστυνομία δεν σχολιάζει δημόσιες αναρτήσεις. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι κάθε πληροφορία που τίθεται ενώπιόν της και σχετίζεται με την υπόθεση εξετάζεται, διευκρινίζοντας ότι στο παρόν στάδιο η διαδικασία επικεντρώνεται στη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων και όχι στον χαρακτηρισμό προσώπων ως υπόπτων ή μαρτύρων.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα: