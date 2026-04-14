Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: 16χρονος βίασε και έπνιξε την 18χρονη αδελφή του – Θα δικαστεί ως ενήλικος
Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: 16χρονος βίασε και έπνιξε την 18χρονη αδελφή του – Θα δικαστεί ως ενήλικος

 14.04.2026 - 08:36
Ως ενήλικος θα δικαστεί ο 16χρονος Τίμοθι Χάντσον για τον βιασμό και της δολοφονία της 18χρονης θετής αδελφής του, Άννα Κέπνερ, σε κρουαζιέρα με την οικογένεια, όπως ανακοίνωσε από το ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ που ασχολείται με την υπόθεση αυτή.

Ο 16χρονος είναι αντιμέτωπος με τα ισόβια για όσα έκανε τον Νοέμβριο του 2025 ενώ ταξίδευαν στο κρουαζιερόπλοιο Carnival Horizon.

Σύμφωνα με τη δικογραφία σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε διεστραμμένη εμμονή με τη θετή αδελφή του, «επιτέθηκε σεξουαλικά και σκότωσε σκόπιμα» την Άννα Κέπνερ.

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ο 16χρονος ανάγκασε την 18χρονη να «επιδοθεί σε σεξουαλική πράξη» ενώ στη συνέχεια την σκότωσε προκαλώντας μηχανική ασφυξία.

Μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο 16χρονος έκρυψε το άψυχο κορμί της 18χρονης θετής αδελφής του κάτω από το κρεβάτι στο δωμάτιο που μοιράζονταν και κοιμήθηκε σε μικρή απόσταση.

Αρχικά, τον περασμένο Φεβρουαρίο, ο 16χρονος κατηγορήθηκε ως ανήλικος για τη δολοφονία αλλά πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για φόνο πρώτου βαθμού επιβαρυμένη με σεξουαλική επίθεση.

Το σώμα της Άννα Κέπνερ βρέθηκε το πρωί της 7ης Νοεμβρίου, τυλιγμένο σε μια κουβέρτα, καλυμμένο με σωσίβια και σπρωγμένο κάτω από ένα κρεβάτι από μια καμαριέρα που καθάριζε την καμπίνα.

Η Κέπνερ - γνωστή στην οικογένειά της ως «Άννα Μπανάνα» - επρόκειτο να αποφοιτήσει από το Χριστιανικό Σχολείο Temple στο Titusville τον Μάιο ενώ είχε μόλις ολοκληρώσει τις εξετάσεις της για να καταταχθεί στο στρατό.

Ο Τίμοθι – του οποίου η μητέρα, Σόντελ Χάντσον, είναι η μητριά της Άννας και σύζυγος του πατέρα της, Κρίστοφερ Κέπνερ – έχει λάβει άδεια να ζήσει με έναν θείο του φορώντας βραχιολάκι στον αστράγαλο.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση «Σάντη»: Αναπάντητα ερωτηματικά για την γυναίκα - Που βρίσκεται και τι γνωρίζουν οι Αρχές μέχρι στιγμής

 14.04.2026 - 08:35
Επόμενο άρθρο

Έχεις android; Μπορεί να αναβαθμιστεί το κινητό σου - Δες τη λίστα

 14.04.2026 - 08:51
Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τις Βουλευτικές: Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά μέχρι την κάλπη

Η ημερομηνία των επόμενων βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο μπορεί να έχει οριστεί εδώ και καιρό, ωστόσο πλέον η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τα καλά. Οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, με τον χρόνο που απομένει να είναι πλέον περιορισμένος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα