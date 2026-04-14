Έχεις android; Μπορεί να αναβαθμιστεί το κινητό σου - Δες τη λίστα
Έχεις android; Μπορεί να αναβαθμιστεί το κινητό σου - Δες τη λίστα

 14.04.2026 - 08:51
Έχεις android; Μπορεί να αναβαθμιστεί το κινητό σου - Δες τη λίστα

Το Android 17 αναμένεται τον Ιούνιο 2026 και η επιλεξιμότητα αναβάθμισης εξαρτάται κυρίως από τον κατασκευαστή και την πολιτική ενημερώσεών του.

Η Samsung καλύπτει τα Galaxy από το S23 και μετά και τα πρόσφατα foldables, ενώ η Xiaomi τις σειρές 13, 14, 15 και 17 με τις παραλλαγές τους.

H Google επιβεβαίωσε Android 17 για όλα τα Pixel από το 6a και μεταγενέστερα.

Το Android 17, η επόμενη μεγάλη έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Google, βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε φάση beta testing και αναμένεται να ξεκινήσει να διατίθεται σταδιακά από το καλοκαίρι. Όπως πάντα, τα Pixel smartphones θα είναι τα πρώτα που θα το λάβουν — αλλά το ερώτημα για εκατομμύρια χρήστες Android παγκοσμίως είναι: θα αναβαθμιστεί και το δικό μου κινητό;

Google και Samsung: Τα πρώτα σε επιλεξιμότητα

Η Google έχει επισήμως επιβεβαιώσει ότι κάθε Pixel smartphone και foldable από το Pixel 6a και μεταγενέστερο θα λάβει την αναβάθμιση σε Android 17. Πρόκειται για μία από τις πιο σαφείς δεσμεύσεις ενημέρωσης που κάνει οποιοσδήποτε κατασκευαστής Android αυτήν τη στιγμή.

Αντίστοιχα σαφής είναι και η Samsung, η οποία παρέχει έως επτά χρόνια μεγάλων ενημερώσεων Android στα κορυφαία μοντέλα της. Αυτό σημαίνει ότι οι σειρές Galaxy S23, S24, S25 και S26, τα Galaxy Z Fold 5 και Z Flip 5 και μεταγενέστερα, καθώς και πρόσφατα μοντέλα Galaxy A57 και Galaxy A37 είναι κατά πάσα πιθανότητα επιλέξιμα για Android 17.

Xiaomi, Redmi και POCO: HyperOS 4 στον ορίζοντα

Βάσει της επίσημης πολιτικής ενημερώσεων της Xiaomi, τα επιλέξιμα μοντέλα περιλαμβάνουν τις σειρές Xiaomi 13, 14, 15 και 17 με τις παραλλαγές τους (Pro, Ultra, T, T Pro), καθώς και συσκευές της σειράς MIX Fold και MIX Flip. Από τη Redmi, η σειρά Note 15 αναμένεται να αναβαθμιστεί, ωστόσο το Redmi Note 14 5G και το POCO M7 Pro 5G έχουν επίσημα εξαιρεθεί — παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησαν πρόσφατα — λόγω περιορισμένης δέσμευσης δύο ετών OS updates κατά την κυκλοφορία τους.

OnePlus, Oppo και Nothing: Διαφορετικές πολιτικές

Η OnePlus δεσμεύεται σε τέσσερα χρόνια μεγάλων Android ενημερώσεων για τα flagships της. Βάσει αυτής της πολιτικής, τα OnePlus 11, 12, 13 και 15 αναμένεται να δεχτούν Android 17, ενώ η σειρά Nord λαμβάνει μικρότερη υποστήριξη. Παρόμοια είναι η προσέγγιση της Oppo: τα flagships Find και Reno των τελευταίων δύο ετών θα πρέπει να αναβαθμιστούν, αλλά οι mid-range και budget συσκευές πιθανότατα θα μείνουν εκτός.

Η Nothing ακολουθεί πολιτική τεσσάρων ετών ενημερώσεων, που σημαίνει ότι το Phone (3) και η σειρά Phone (4a) θα λάβουν Android 17, ενώ τα Phone (1), Phone (2) και CMF Phone 1 πιθανότατα δεν θα αναβαθμιστούν. Η Motorola παρουσιάζει την πιο ασαφή εικόνα: η εταιρεία δεν έχει σαφή και ενιαία πολιτική ενημερώσεων, ωστόσο νεότερα μοντέλα Razr και Edge αναμένεται να δεχτούν την αναβάθμιση.

Πώς ελέγχεις αν το κινητό σου είναι επιλέξιμο

Ένας εύκολος τρόπος να εκτιμήσεις αν το smartphone σου θα λάβει Android 17 είναι να ελέγξεις αν έχει ήδη εγκαταστήσει Android 16. Αν η συσκευή καθυστερεί ήδη μια έκδοση, οι πιθανότητες να δεχτεί και το Android 17 είναι χαμηλές. Ο έλεγχος γίνεται από Ρυθμίσεις → Σύστημα → Ενημέρωση λογισμικού, αν και η ακριβής ονομασία των μενού διαφέρει ανά κατασκευαστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και αν η συσκευή δεν είναι επιλέξιμη για Android 17, οι ενημερώσεις ασφαλείας συνεχίζονται κανονικά και παραμένουν σημαντικές για την προστασία της συσκευής.

Τι φέρνει το Android 17

Μεταξύ των νέων χαρακτηριστικών που έχουν εντοπιστεί στα developer builds του Android 17 είναι:

Δυνατότητα απόκρυψης ετικετών εφαρμογών από την αρχική οθόνη
Βελτιωμένη εγγραφή οθόνης
Λειτουργία floating bubble για οποιαδήποτε εφαρμογή
Τα παραπάνω ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ελαφρώς στην τελική σταθερή έκδοση. Επίσης, κάθε κατασκευαστής θα “ντύσει” το Android 17 με το δικό του γραφικό περιβάλλον — HyperOS, OxygenOS, One UI κ.ά. — οπότε η εμπειρία θα διαφέρει σημαντικά από συσκευή σε συσκευή.

ΠΗΓΗ: Techblog.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 30χρονος - «Έσπασε τα κοντέρ» με την ένδειξη στο αλκοτέστ, οδηγούσε χωρίς άδεια και συνελήφθη
Συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων για την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμασόγεια - Ζητούν τροποποίηση της νομοθεσίας
Πιάστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι και υπό την επήρεια ναρκωτικών - Έντονη η δράση της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ
CNN: Ανοικτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας
Εορτολόγιο: Τα τρία ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου
Κύπρος: Το «ψηφιακό» τουριστικό θαύμα στη σκιά των πυραύλων – Από το ρεκόρ του +29% στην αβεβαιότητα του πολέμου

 

 

 

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τις Βουλευτικές: Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά μέχρι την κάλπη

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τις Βουλευτικές: Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά μέχρι την κάλπη

Η ημερομηνία των επόμενων βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο μπορεί να έχει οριστεί εδώ και καιρό, ωστόσο πλέον η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τα καλά. Οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, με τον χρόνο που απομένει να είναι πλέον περιορισμένος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τις Βουλευτικές: Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά μέχρι την κάλπη

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τις Βουλευτικές: Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά μέχρι την κάλπη

  •  14.04.2026 - 06:22
Τι κρύβεται πίσω από την επίθεση Φιντάν στην τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Ο περιφερειακός ανταγωνισμός της Άγκυρας

Τι κρύβεται πίσω από την επίθεση Φιντάν στην τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Ο περιφερειακός ανταγωνισμός της Άγκυρας

  •  14.04.2026 - 07:20
Έστησαν καρτέρι στο σκοτάδι σε ντελιβερά - Άρχισε να τρέχει και του έκλεψαν το ποδήλατο

Έστησαν καρτέρι στο σκοτάδι σε ντελιβερά - Άρχισε να τρέχει και του έκλεψαν το ποδήλατο

  •  14.04.2026 - 08:53
Υπόθεση «Σάντη»: Αναπάντητα ερωτηματικά για την γυναίκα - Που βρίσκεται και τι γνωρίζουν οι Αρχές μέχρι στιγμής

Υπόθεση «Σάντη»: Αναπάντητα ερωτηματικά για την γυναίκα - Που βρίσκεται και τι γνωρίζουν οι Αρχές μέχρι στιγμής

  •  14.04.2026 - 08:35
Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 30χρονος - «Έσπασε τα κοντέρ» με την ένδειξη στο αλκοτέστ, οδηγούσε χωρίς άδεια και συνελήφθη

Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 30χρονος - «Έσπασε τα κοντέρ» με την ένδειξη στο αλκοτέστ, οδηγούσε χωρίς άδεια και συνελήφθη

  •  14.04.2026 - 06:56
CNN: Ανοικτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας

CNN: Ανοικτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας

  •  14.04.2026 - 06:40
Κύπρος: Το «ψηφιακό» τουριστικό θαύμα στη σκιά των πυραύλων – Από το ρεκόρ του +29% στην αβεβαιότητα του πολέμου

Κύπρος: Το «ψηφιακό» τουριστικό θαύμα στη σκιά των πυραύλων – Από το ρεκόρ του +29% στην αβεβαιότητα του πολέμου

  •  14.04.2026 - 06:24
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που η άσφαλτος «τσακίζει» το μεροκάματο – Σφοδρή σύγκρουση delivery με όχημα στο κέντρο της Λάρνακας

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που η άσφαλτος «τσακίζει» το μεροκάματο – Σφοδρή σύγκρουση delivery με όχημα στο κέντρο της Λάρνακας

  •  14.04.2026 - 08:30

