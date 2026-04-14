ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

Εφιάλτης στους αιθέρες: Ντόμινο ακυρώσεων παραλύει τη Lufthansa – Το 48ωρο απεργιακό «χτύπημα» που παγώνει τη Γερμανία

 14.04.2026 - 09:06
Εφιάλτης στους αιθέρες: Ντόμινο ακυρώσεων παραλύει τη Lufthansa – Το 48ωρο απεργιακό «χτύπημα» που παγώνει τη Γερμανία

Σε νέα απεργία την Τετάρτη και την Πέμπτη κάλεσε νωρίτερα απόψε το συνδικάτο UFO τους εργαζόμενους στα πληρώματα καμπίνας των αεροσκαφών της Lufthansa και της CityLine, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις κινητοποιήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση.

Η 48ωρη απεργία των πιλότων της εταιρίας που βρίσκεται από τα μεσάνυχτα σε εξέλιξη προκαλεί ήδη ακυρώσεις και καθυστερήσεις εκατοντάδων πτήσεων.

«Δεν υπάρχει καλύτερο σημείο για τη διαμαρτυρία των εργαζομένων» από την προγραμματισμένη για μεθαύριο εκδήλωση της Lufthansa με αφορμή την 100ή επέτειο από την ίδρυσή της, στην οποία μάλιστα θα παρευρεθεί και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ο πρόεδρος του UFO Γιοάχιμ Βάσκες-Μπούργκερ και πρόσθεσε: «Όταν η διοίκηση θα γιορτάζει την 100ή επέτειο της Lufthansa μαζί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, θα καταστήσουμε σαφές υπό ποιες ακριβώς συνθήκες λειτουργούν οι εργοδότες - και στις πλάτες τίνος λαμβάνονται οι τρέχουσες αποφάσεις».

Μόλις την περασμένη Παρασκευή οι αεροσυνοδοί της Lufthansa πραγματοποίησαν ακόμη μία κινητοποίηση, με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να αντιμετωπίσουν ακυρώσεις ή καθυστερήσεις στις πτήσεις τους, κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται σήμερα με την απεργία των πιλότων της.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Κρίσιμες ώρες για 17χρονο που τραυματίστηκε σε τροχαίο - Έχασε τη ζωή του 15χρονος

 14.04.2026 - 09:04
Απίστευτη ιστορία: 139 προσπάθειες, 9 χρόνια και 1.800 ευρώ - Ο «γολγοθάς» άνδρα με τις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης

 14.04.2026 - 09:09
Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τις Βουλευτικές: Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά μέχρι την κάλπη

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τις Βουλευτικές: Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά μέχρι την κάλπη

Η ημερομηνία των επόμενων βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο μπορεί να έχει οριστεί εδώ και καιρό, ωστόσο πλέον η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τα καλά. Οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, με τον χρόνο που απομένει να είναι πλέον περιορισμένος.

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τις Βουλευτικές: Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά μέχρι την κάλπη

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τις Βουλευτικές: Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά μέχρι την κάλπη

  •  14.04.2026 - 06:22
Τι κρύβεται πίσω από την επίθεση Φιντάν στην τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Ο περιφερειακός ανταγωνισμός της Άγκυρας

Τι κρύβεται πίσω από την επίθεση Φιντάν στην τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Ο περιφερειακός ανταγωνισμός της Άγκυρας

  •  14.04.2026 - 07:20
Έστησαν καρτέρι στο σκοτάδι σε ντελιβερά - Άρχισε να τρέχει και του έκλεψαν το ποδήλατο

Έστησαν καρτέρι στο σκοτάδι σε ντελιβερά - Άρχισε να τρέχει και του έκλεψαν το ποδήλατο

  •  14.04.2026 - 08:53
Υπόθεση «Σάντη»: Αναπάντητα ερωτηματικά για την γυναίκα - Που βρίσκεται και τι γνωρίζουν οι Αρχές μέχρι στιγμής

Υπόθεση «Σάντη»: Αναπάντητα ερωτηματικά για την γυναίκα - Που βρίσκεται και τι γνωρίζουν οι Αρχές μέχρι στιγμής

  •  14.04.2026 - 08:35
Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 30χρονος - «Έσπασε τα κοντέρ» με την ένδειξη στο αλκοτέστ, οδηγούσε χωρίς άδεια και συνελήφθη

Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 30χρονος - «Έσπασε τα κοντέρ» με την ένδειξη στο αλκοτέστ, οδηγούσε χωρίς άδεια και συνελήφθη

  •  14.04.2026 - 06:56
CNN: Ανοικτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας

CNN: Ανοικτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας

  •  14.04.2026 - 06:40
Κύπρος: Το «ψηφιακό» τουριστικό θαύμα στη σκιά των πυραύλων – Από το ρεκόρ του +29% στην αβεβαιότητα του πολέμου

Κύπρος: Το «ψηφιακό» τουριστικό θαύμα στη σκιά των πυραύλων – Από το ρεκόρ του +29% στην αβεβαιότητα του πολέμου

  •  14.04.2026 - 06:24
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που η άσφαλτος «τσακίζει» το μεροκάματο – Σφοδρή σύγκρουση delivery με όχημα στο κέντρο της Λάρνακας

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που η άσφαλτος «τσακίζει» το μεροκάματο – Σφοδρή σύγκρουση delivery με όχημα στο κέντρο της Λάρνακας

  •  14.04.2026 - 08:30

