Απίστευτη ιστορία: 139 προσπάθειες, 9 χρόνια και 1.800 ευρώ - Ο «γολγοθάς» άνδρα με τις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης
Απίστευτη ιστορία: 139 προσπάθειες, 9 χρόνια και 1.800 ευρώ - Ο «γολγοθάς» άνδρα με τις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης

 14.04.2026 - 09:09
Στην Πολωνία, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να πετύχουν στις ηλεκτρονικές εξετάσεις των σημάτων πριν τους επιτραπεί να δώσουν το πρακτικό μέρος της οδήγησης.

Ενώ οι περισσότεροι χρειάζονται από μία έως τρεις προσπάθειες, ο συγκεκριμένος άνδρας προσπαθούσε ανελλιπώς από το 2017. Στο διάστημα αυτό, ξόδεψε περίπου 1.800 ευρώ μόνο για τα παράβολα των εξετάσεων, αποδεικνύοντας ότι η απόκτηση διπλώματος ήταν για εκείνον σκοπός ζωής.

Το λάθος που του κόστισε χρόνια

Ο διευθυντής του κέντρου εξετάσεων του Τάρνοβ, Πάβελ Γκούργκουλ, αποκάλυψε το μυστικό πίσω από τις αλλεπάλληλες αποτυχίες του υποψηφίου. Μετά από δεκάδες αποτυχημένα τεστ, οι δύο άνδρες συζήτησαν και αποκαλύφθηκε ότι ο υποψήφιος μελετούσε χρησιμοποιώντας μια δοκιμαστική έκδοση του προγράμματος προετοιμασίας.

Η έκδοση αυτή δεν περιλάμβανε όλες τις πιθανές ερωτήσεις των εξετάσεων, με αποτέλεσμα να πηγαίνει πάντα «αδιάβαστος» σε ένα μέρος της ύλης. Μόλις άρχισε να χρησιμοποιεί την πλήρη έκδοση του προγράμματος, τα αποτελέσματά του βελτιώθηκαν θεαματικά μέχρι την τελική επιτυχία.

Παρά τη μεγάλη του νίκη στη θεωρία, τα δύσκολα για τον επίμονο Πολωνό δεν τελείωσαν. Τώρα εκκρεμεί η πρακτική εξέταση πίσω από το τιμόνι. Το δυσάρεστο στην περίπτωσή του είναι ότι αν αποτύχει στην οδήγηση, οι κανονισμοί ενδέχεται να τον αναγκάσουν να δώσει ξανά θεωρητικές εξετάσεις για να έχει δικαίωμα νέας προσπάθειας, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει.

Κι όμως: Δεν είναι το εθνικό ρεκόρ!

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται το νούμερο των 139 προσπαθειών, δεν αποτελεί εθνικό ρεκόρ για την Πολωνία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας άλλος υποψήφιος από την πόλη Πιότρκοφ Τριμπουνάλσκι χρειάστηκε συνολικά 17 χρόνια και 163 προσπάθειες για να περάσει τη θεωρία.

Παρά την ταλαιπωρία και το κόστος, η ιστορία του άνδρα από το Τάρνοβ παραμένει ένα μοναδικό παράδειγμα ακλόνητης θέλησης και επιμονής απέναντι στις δυσκολίες. Μάλλον οι Πολωνοί είναι τσακωμένοι με αυτό το κομμάτι.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 30χρονος - «Έσπασε τα κοντέρ» με την ένδειξη στο αλκοτέστ, οδηγούσε χωρίς άδεια και συνελήφθη
Συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων για την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμασόγεια - Ζητούν τροποποίηση της νομοθεσίας
Πιάστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι και υπό την επήρεια ναρκωτικών - Έντονη η δράση της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ
CNN: Ανοικτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας
Εορτολόγιο: Τα τρία ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου
Κύπρος: Το «ψηφιακό» τουριστικό θαύμα στη σκιά των πυραύλων – Από το ρεκόρ του +29% στην αβεβαιότητα του πολέμου

 

 

 

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τις Βουλευτικές: Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά μέχρι την κάλπη

Η ημερομηνία των επόμενων βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο μπορεί να έχει οριστεί εδώ και καιρό, ωστόσο πλέον η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τα καλά. Οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, με τον χρόνο που απομένει να είναι πλέον περιορισμένος.

Τι κρύβεται πίσω από την επίθεση Φιντάν στην τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Ο περιφερειακός ανταγωνισμός της Άγκυρας

Έστησαν καρτέρι στο σκοτάδι σε ντελιβερά - Άρχισε να τρέχει και του έκλεψαν το ποδήλατο

Υπόθεση «Σάντη»: Αναπάντητα ερωτηματικά για την γυναίκα - Που βρίσκεται και τι γνωρίζουν οι Αρχές μέχρι στιγμής

Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 30χρονος - «Έσπασε τα κοντέρ» με την ένδειξη στο αλκοτέστ, οδηγούσε χωρίς άδεια και συνελήφθη

CNN: Ανοικτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας

Κύπρος: Το «ψηφιακό» τουριστικό θαύμα στη σκιά των πυραύλων – Από το ρεκόρ του +29% στην αβεβαιότητα του πολέμου

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που η άσφαλτος «τσακίζει» το μεροκάματο – Σφοδρή σύγκρουση delivery με όχημα στο κέντρο της Λάρνακας

